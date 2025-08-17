ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！南投喫茶食堂喝榻榻米下午茶

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

埔里景點推薦去哪裡玩？「鳥居喫茶食堂」這家人氣南投埔里景點，免門票有超大鳥居、巨型紙鶴、燈籠紙傘日式庭院可以拍照打卡，還有提供日本浴衣以及簡餐、火鍋、下午茶餐點等等。

這裡在大正二年1913年主要是糖廠員工採糖前祈求上山平安，並且作為節日時慶祝物產豐收時敬天之用，現在則是超人氣埔里免費景點，假日想來鳥居喫茶食堂用餐建議要先訂位，趕緊來跟大家分享！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

交通
地址就在南投埔里公誠路上，開車來直接設定導航就能抵達，搭車出台中車站走到南投客運搭前往埔里酒廠，下車走路約7分鐘就能抵達，入口就有超大的鳥居。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

園區環境
園區的戶外日式庭院不收門票就能拍照，園區氣氛營造的很好，有不少拍照裝置，像是大紅紙鶴、超大巨手等等。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲手水舍、祈福許願牆。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

還有販售日本酒
在巨大鳥居旁邊這間建築裡面有販售紀念商品，沒想到店內還有賣日本酒有梅酒、清酒以及果實酒等等。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲從建築物旁邊可以繞到後面，還有紙傘牆、燈籠牆。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲想要來這裡用餐，我看網路鄉民提到假日來都要先預約，就有沒預約的鄉民撲了個空。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲用餐寬敞採光很棒，靠窗這側是榻榻米座位區，拍照起來光線不錯，不過入座需要脫鞋就是了。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲有套餐、定食、火鍋、小點、特調飲料等等，低消大人300元、小孩200元。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲點了占卜和菓子以及癡情玫瑰花，只能說他們家很會擺飾餐點，點上桌的都很好拍照打卡。

占卜和菓子

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲占卜和菓子裡面有籤，和菓子單吃會有點甜，所以要搭配茶飲最好。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

癡情玫瑰花

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲癡情玫瑰花主要就是氣泡水特調為主，旁邊裝飾是可以帶回家。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

浴衣體驗

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲鳥居浴衣體驗流程，很多人來到這裡就是為了要穿浴衣，而且這裡就連道具都很齊全。

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

總結
最後這區則是紀念品展售區。來到讓你一秒到日本，免門票就能入場，還有很多好拍的景，有時間可以來這裡喝個下午茶也不錯！

▲▼鳥居喫茶食堂。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

鳥居喫茶食堂

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號
電話：04－92991882
營業時間：周一至周四11：00－18：00、周五至周日11：00－19：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►關渡宮拜媽祖必吃台式早午餐！清甜切仔麵＋蒜頭黑白切是標配
►移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理
►日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包

關鍵字： 鳥居喫茶食堂 南投美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

推薦閱讀

全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃　蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃　蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

林森北路無招牌麵攤超隱密　越晚人越多「必點麻醬麵」

林森北路無招牌麵攤超隱密　越晚人越多「必點麻醬麵」

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

飯店、樂園、高山農場軍人節專屬優惠

鶴茶樓X伊藤潤二最新聯名一次看

熱門行程

最新新聞更多

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

八月堂可頌買1送1只有今天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366