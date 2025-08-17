免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！南投喫茶食堂喝榻榻米下午茶

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

埔里景點推薦去哪裡玩？「鳥居喫茶食堂」這家人氣南投埔里景點，免門票有超大鳥居、巨型紙鶴、燈籠紙傘日式庭院可以拍照打卡，還有提供日本浴衣以及簡餐、火鍋、下午茶餐點等等。

這裡在大正二年1913年主要是糖廠員工採糖前祈求上山平安，並且作為節日時慶祝物產豐收時敬天之用，現在則是超人氣埔里免費景點，假日想來鳥居喫茶食堂用餐建議要先訂位，趕緊來跟大家分享！

交通

地址就在南投埔里公誠路上，開車來直接設定導航就能抵達，搭車出台中車站走到南投客運搭前往埔里酒廠，下車走路約7分鐘就能抵達，入口就有超大的鳥居。

園區環境

園區的戶外日式庭院不收門票就能拍照，園區氣氛營造的很好，有不少拍照裝置，像是大紅紙鶴、超大巨手等等。

▲手水舍、祈福許願牆。

還有販售日本酒

在巨大鳥居旁邊這間建築裡面有販售紀念商品，沒想到店內還有賣日本酒有梅酒、清酒以及果實酒等等。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲從建築物旁邊可以繞到後面，還有紙傘牆、燈籠牆。

用餐環境

▲想要來這裡用餐，我看網路鄉民提到假日來都要先預約，就有沒預約的鄉民撲了個空。

▲用餐寬敞採光很棒，靠窗這側是榻榻米座位區，拍照起來光線不錯，不過入座需要脫鞋就是了。

菜單價錢

▲有套餐、定食、火鍋、小點、特調飲料等等，低消大人300元、小孩200元。

▲點了占卜和菓子以及癡情玫瑰花，只能說他們家很會擺飾餐點，點上桌的都很好拍照打卡。

占卜和菓子

▲占卜和菓子裡面有籤，和菓子單吃會有點甜，所以要搭配茶飲最好。

癡情玫瑰花

▲癡情玫瑰花主要就是氣泡水特調為主，旁邊裝飾是可以帶回家。

浴衣體驗

▲鳥居浴衣體驗流程，很多人來到這裡就是為了要穿浴衣，而且這裡就連道具都很齊全。

總結

最後這區則是紀念品展售區。來到讓你一秒到日本，免門票就能入場，還有很多好拍的景，有時間可以來這裡喝個下午茶也不錯！

鳥居喫茶食堂

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

電話：04－92991882

營業時間：周一至周四11：00－18：00、周五至周日11：00－19：30

