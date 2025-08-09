深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「素志久碳烤三明治」這家老字號基隆美食，原本是在基隆廟口九號攤位，現在搬到奠濟宮旁巷弄變成店面。「素志久」就是諧音數字九，這家老饕才知道的隱藏版早餐，沒有華麗招牌、位置藏很深，卻憑著現點現烤的碳烤三明治、香氣四溢的炭火味，以及外酥內嫩的黃金吐司，成為在地人每天早上都要排隊的必吃名單，還有不少鐵粉來到基隆廟口都會專程來吃。

位置

▲位於基隆廟口奠濟宮旁巷子，靠著Google導航可能找不到；巷弄口有指引，往巷內走就可以看到素志久招牌。

▲這個位置要不是專程來找，根本不會特地繞進來，說是隱藏版基隆美食也不為過。

環境

▲用餐空間寬敞，座位桌面都是沿著牆面設置，結帳櫃台的木櫃看起來有點歷史痕跡。

菜單

▲最熱賣的就是三明治系列，另外還有賣厚片吐司、長型麵包等等。

▲菜單上面也有介紹店家店名的由來，素志是父母親名字各取一個字，久則是先前的9號攤位。

▲店內擺放的這張應該是以前的菜單。

餐點

豬排火腿蛋吐司

簡單的吐司表面會有碳烤過的痕跡，如果不吃吐司的話，也有麵包可以選擇，剛拿到手的吐司會有微微碳烤焦香。從剖面就能分別看到豬排、小黃瓜、番茄、火腿以及美乃滋等等，我覺得他們家的強項是自製美乃滋，咬下去就覺得美乃滋是靈魂，把每個食材都緊密連結起來，多種食材豐富口感讓人很滿足。

經典花生吐司

我建議買碳烤吐司就在現場吃，因為吐司現烤會有點焦香，如果外帶回來則是比較沒有那麼脆。花生口味也不會太甜膩，入口反而有著濃郁花生香，喜歡花生的朋友可以吃看看。

冰可可亞

喝起來有點偏甜，不過實際搭配碳烤三明治又覺得還好，看到隔壁桌好幾位也都有點，應該算是很受當地人歡迎的飲料。

素志久碳烤三明治

地址：基隆市仁愛區仁三路29巷7號

營業時間：07：00－13：00（周一公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

