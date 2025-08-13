ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
開賣50年獲4.4星評價！彰化肉圓店　外皮炸到酥脆包滿筍角＋豬肉

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

彰化二林「肉圓壽」至今開賣已經超過50年，獲得破千則網路評價、4.4顆星。彰化在地人叫我一定要去吃，太晚去會很多人還有可能賣完，上網查了一下，原來千千進食中也有推薦這間！走過來就被人潮嚇到，吃完之後覺得有夠好吃，不論是肉圓跟醬汁都表現不錯。

交通
在二林市場旁邊，從二林市場走路過來也不遠，還沒有走到就看到滿滿人潮包圍攤位。開車來的話，建議停遠一點再走路過來，因為這裡不太好停車。

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

環境

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲攤位不大，不論外帶或內用都要排隊，攤位後面有幾張桌椅可以內用，座位不多，通常會跟別人併桌一起吃。

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲主要就是賣肉圓，還有豬血湯、貢丸湯以及綜合湯，豬血湯和貢丸湯才20元，很便宜。

料理過程

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店家面對滿滿人潮非常淡定，不疾不徐炸肉圓以及點餐，看著外皮微微焦黃的肉圓，撈起來用剪刀剪開，有夠誘人。

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

餐點

肉圓
可以看到肉圓外皮炸到金黃酥脆，他們家的肉圓都是先蒸後油炸，炸到金黃脆皮的肉圓；然後會剪開淋上特製米漿以及醬汁，肉圓外皮不會太厚，咬下去酥酥脆脆，醬汁甜而不膩。

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲肉圓裡面包著不少筍角，筍角增加爽脆的口感，豬肉塊則是走扎實路線，他們家的肉圓皮跟調味都是我喜歡的類型。

綜合湯

▲▼肉圓壽。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲裡面有貢丸跟豬血，湯頭還算清甜表現普通。

肉圓壽

地址：彰化縣二林鎮中山路119號
電話：04－8967247
營業時間：08：00－18：00

