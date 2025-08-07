嘉義東市場70年炸排骨！米糕＋肉骨酥湯只賣60還能免費續

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

嘉義小吃除了嘉義雞肉飯之外，嘉義東市場裡這間飄香超過70年的「袁家筒仔米糕排骨酥」絕對榜上有名！主打筒仔米糕口感濕潤、香氣十足，配上現炸金黃的排骨酥，外酥內嫩、完全不油膩，一咬下去就是濃濃台灣味。不少熟門熟路的老饕專程來排隊，是許多遊客來嘉義必吃推薦名單之一。

地點

隱藏在嘉義東市場裡面，只要進去繞一圈就能找到。嘉義東市場隱藏許多美食，像是王家祖傳本產牛雜湯、阿富網絲肉捲也都在這裡。

用餐環境

古早味蒸籠冒出陣陣白煙，內用座位不到10個，如果想要內用卻沒座位的話，可以稍等一下，因為大家通常很快就吃完，不會耽擱太久。

▲通常中午就會賣完，建議最好中午前就來吃，太晚去可能會看到今日已售完的牌子。

菜單

▲賣最好的是米糕以及排骨酥湯，價位大多都是30元，非常便宜。

餐點

現炸排骨酥

▲排骨酥也是熱門品項，剛炸好才沒有多久就被掃光光了。

筒仔米糕

▲筒仔米糕份量不大，上面有肉燥、香菇、蝦米等等，米糕帶點Q度不會太過軟爛，加點辣椒醬會更夠味。

▲桌面上有醬油、甜醬、辣椒醬、蒜泥等等，可以自行調配淋在米糕上面。

排骨酥湯

裡面有不少塊排骨酥和蘿蔔，排骨酥都是先炸過後，再放進高湯內蒸煮，軟嫩又超入味，就連蘿蔔也很夠味。如果湯喝不夠的話，還可以免費加湯，湯頭喝起來清甜不油膩。

袁家筒仔米糕排骨酥

地址：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區16號

電話：0932－558840

營業時間：06：00－13：00（周一二公休）

