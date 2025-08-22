ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
濱崎步、蒼井優都吃過古早味玉米剉冰！西門町60年老字號冰店　

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

西門町冰店推薦吃這家「楊記花生玉米冰」，在地開賣超過60多年，網路評論破3000多則，菜單推薦必點麥角冰、玉米冰，紅到連濱崎步以及蒼井優都有來吃過，還有不少日本觀光客拿著旅遊書來吃，在西門町想要吃冰不妨可以來吃看看！

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

地點

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲從捷運西門站6號出口走路過來，大約10分鐘以內就能抵達。

介紹
從1960年開賣至今已經超過60多年，第一代的楊家阿公，因為當時物資缺乏生活困苦，所以嘗試過多種工作，後來才從事賣冰。目前由第三代接手經營，營業時間從早上11點半開賣到晚上10點。

環境

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店面一邊是櫃台，另外一邊是內用座位區。內用自己找座位入座，當天我發現有不少日本遊客來吃冰。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲可以看到牆面上有許多媒體報導，甚至紅到國外，連日本雜誌也有來採訪，所以來到這裡也很容易遇到不少日本遊客來吃。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲沒有看到古早味剉冰機器，覺得有點少了一味，或許時代在進步，但有些懷舊氛圍就是無法取代。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲人氣冰品第一名就是花生玉米加圓冰，另外他們家的特色還有麥角冰，至於價錢我覺得不便宜。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

品項

花生玉米加圓冰
店內人氣第一名冰品，簡單來說就是花生＋玉米＋紅白小湯圓以及地瓜圓等等。他們家最有名的就是玉米冰，應該算是全台獨一無二，當初老闆把玉米粒罐頭加上自家特調，沒想到後來變成招牌，真的有種在吃冰玉米濃湯的錯覺，口味上又鹹又甜。芋圓、地瓜圓以及小湯圓冰鎮過後咬起來很Q，整盤口感有夠豐富。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

麥角冰
這個麥角冰也是其他冰店比較少見的存在，店家使用燕麥加入黑糖、冬瓜糖下去熬煮，有點類似八寶粥的口感，入口帶點濃稠穀物的滋味，只不過裡面只有麥角。如果想要吃玉米冰以及麥角冰的朋友，建議可以直接點兩個綜合就好。

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼楊記花生玉米冰。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
楊記花生玉米冰店內除了日本遊客之外，也有不少在地人，應該有許多人從小吃到大，現在一盤要100元左右了，確實不太便宜，但有機會還是可以來偶爾吃看看。

楊記花生玉米冰

地址：台北市萬華區漢口街二段38號
電話：02－23752223
營業時間：11：30－22：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

關鍵字： 楊記花生玉米冰 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

