台東4間爆紅美食清單！在地人也排隊的藍蜻蜓炸雞　必吃鬼頭刀魚條

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

你以為台東只有風景？錯！這篇小編幫你收錄在地人推薦與觀光客必吃的 4 間台東人氣美食：從超浮誇水果珍奶、30 年炸雞老店、超人氣蔥油餅到古早味米苔目，走一趟台東市中心，就能一網打盡。如果你正在規劃台東行程，這份名單趕快收藏，下一趟台東旅程不踩雷！

台東美食 Top1：藍蜻蜓速食專賣店
30 年炸雞老字號、在地人強力推薦，說到台東炸雞，沒有人不知道藍蜻蜓。從外觀到氣味都充滿回憶感，一到用餐時間就大排長龍，尤其是全餐炸雞更是經典必點。炸雞外皮酥脆、肉質鮮嫩，配上古早味紅茶超對味。近期重新裝潢，整體風格明亮清爽，讓人等餐也不無聊，坐下來慢慢吃也很舒服。不少遊客特地排一小時也要吃到炸雞，小編私心推薦放棄漢堡，專心吃炸雞才是真理！

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

藍蜻蜓速食專賣店

地址：950台東縣台東市大同路214號
電話：08－9310869
營業時間：10：30－23：00（周一公休）

台東美食 Top2：果珍濃水果珍奶
只賣一款飲品卻能紅遍全台，果珍濃用天然水果打造一杯爆量水果珍奶，珍珠 Q 彈、冰沙綿密，每一口都喝得到果香，尤其是火龍果＋木鱉果組合，酸甜清爽超適合夏天。門面藏在藍蜻蜓旁巷內，不少人會邊等炸雞邊順便來一杯。店內走自然風格，有種小清新的秘密花園感。來台東就是要喝這杯！

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

果珍濃水果珍奶

地址：台東縣台東市大同路212巷4號
營業時間：10：00－15：00（周三公休）

台東美食 Top3：陳家蔥油餅黑輪
從三輪車變成超人氣小吃攤，在地三十年以上的銅板點心！蔥油餅厚實鬆軟，加蛋再加九層塔簡直升級版古早味；黑輪、米血、玉米也都只要 10 元起，搭配免費蘿蔔湯，銅板價吃到超有飽足感。下午三點前後是排隊高峰，小編建議平日前往避開人潮。店家從小攤車變成店面，品質不變、人情味十足，是很多在地人從小吃到大的回憶。

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

陳家蔥油餅黑輪

地址：台東縣台東市四維路一段485號
電話：0915－684987
營業時間：13：00－18：30

台東美食 Top4：榕樹下米苔目
經典台東古早味，配鬼頭刀魚條最對味，榕樹下米苔目可說是米苔目界的代表名店，Q 彈米苔目搭配肉燥、豆芽與滿滿柴魚片，乾濕兩吃都好吃。招牌配角還有鬼頭刀魚條，外酥內嫩，再沾點泰式醬超開胃。店內為老宅翻修，保留傳統裝潢細節，讓用餐氣氛更有味道。不只是吃飯，更像是在參與一場台東的生活日常。

▲▼台東美食推薦4 間網路超人氣的必吃台東排隊美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

榕樹下米苔目

地址：950台東縣台東市中華路一段362號
營業時間：10：00－15：00、16：00－21：00
電話：0963－008242

台東美食常見問題

這四間店集中在哪一區？交通方便嗎？
 全部位於台東市區，大部分步行 5～10 分鐘可達，也可以騎機車或搭計程車快速穿點。

想避開人潮，什麼時段最推薦？
 藍蜻蜓與蔥油餅下午 2～4 點較少人；果珍濃建議早上開店後馬上去；榕樹下平日午餐時段人潮較少。

店家適合長輩同行嗎？有內用座位嗎？
 榕樹下、藍蜻蜓皆有內用空間與座位，環境舒適；果珍濃與蔥油餅屬於外帶型，建議可先外帶至公園或住宿享用。

