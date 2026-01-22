3億元職棒基地首開箱！台鋼雄鷹「皇鷹學院」一日遊1/26開搶

▲職業運動訓練基地「台鋼皇鷹學院」已啟用。（圖／燦星旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

座落於高雄、斥資3億元打造的全新職業運動訓練基地「皇鷹學院」於本月正式啟用，成為台灣職棒訓練硬體的新指標。為了滿足球迷的好奇心，燦星旅遊在今年春訓期間特別規畫「春訓賞鷹團」，首度揭開這座極具神祕色彩的基地面紗，從1月26日中午12點於官網開賣，每梯次限量100席。

▲▼有標準棒球場和戶外牛棚。

本次行程最受矚目的便是「獨家導覽開箱」。過去職棒基地內部極少對外公開，此次球迷將由專人帶領，實地走訪標準棒球場、專業室內打擊區，甚至能深入球員日常使用的水療池、防護空間及視覺設計充滿朝氣的球員交誼廳。透過一場「沉浸式」的運動觀光體驗，讓球迷親眼見證職業球員訓練的科技與細節，感受球員備戰的真實氛圍。

▲▼台鋼皇鷹學院內部公共空間。

除了基地巡禮，現場將安排台鋼雄鷹球員與球迷進行簽名會，讓粉絲在春訓備戰期能親自為心儀球星加油打氣。此外，每位參與活動的球迷都能獲得一顆限量版的「2026春訓金標紀念球」。

本次活動也與「漢堡王」跨界合作，現場提供華堡或國王大雞堡等能量特餐。球迷可以一邊品嚐熟悉的應援美食，一邊置身於職業級的訓練環境中，體驗一日球員的應援生活。

▲雄鷹巴士。

針對長期支持球隊的「2025年鷹國會員」，更有專屬的尊榮加碼！只要報名成功，就有機會抽中搭乘「雄鷹巴士」前往基地的資格（限額 60 位）。這台平時載運球員南北征戰的專屬巴士，將讓幸運球迷體驗球星等級的交通待遇。主辦單位提醒，報名資料須與會員資料一致，以確保粉絲的專屬權益。

「台鋼雄鷹春訓賞鷹團」每人售價1399 元，於1月26日中午12點在燦星旅遊官網開賣。每梯次僅限量100席，且採「一單一人」制報名，想要親自開箱3億元基地、收藏金標紀念球的球迷，務必設好鬧鐘準時開搶。

▲雄獅旅遊攜手長榮航空祭出機票優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM。鎖定1月26日至6月30日 出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅6999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7 折起優惠。

針對國人最愛的東北亞旅遊，雄獅旅遊首推「超殺快閃」活動，大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起。