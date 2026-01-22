ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿　還有電動麻將露天泳池

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

如果搜尋墾丁包棟民宿時，「墾丁洛夫特Looft」幾乎是繞不開的名字。這間在網路上擁有高討論度的獨棟民宿，以鮮明的金屬工業風格打造出極具個性的住宿空間，俐落線條搭配半開放式設計，沒有多餘的隔間，讓整體視野更加寬闊，也讓人一踏進來就能感受到放鬆與自在。空間不只是「大」而且又挑高，每個角落都能感受到設計巧思與質感，讓住宿本身成為旅程中值得回味的一部分。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
靜靜佇立在恆春鎮的一條小巷裡，外觀是一棟低調卻極具存在感的黑色建築，第一眼就讓人留下深刻印象，整體空間巧妙規劃為左右兩棟彼此獨立的建築，各自保有隱私，同時又能彈性運用，對於多人旅遊來說相當友善。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲這一次所入住的是右棟的房型。

右棟房型
有一間三人房還有兩間雙人房（一間屬於開放式的房間），而且包棟的門檻非常的低，四人即包棟，最多可以入住九人。很適合小家庭一起來包棟。若是人數較多，也可以直接將左右兩棟一併包下，整個空間瞬間變成只屬於你們的私人空間。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲整棟民宿採用樓中樓的格局設計，視線從一樓自然向上延伸，毫不受阻地貫穿至二樓，讓空間不只是「高」，而是充滿層次與流動感。

樓層設計是整棟民宿最迷人的靈魂之一
建築採用縱向延伸的樓中樓結構，將一樓、二樓與三樓巧妙串連，視線不被切割，而是自然向上流動，讓人在不同樓層之間移動時，始終能感受到彼此的存在與空間的連貫性。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

二樓的廊道空間
以開放式設計為主，保留與一樓的互動感，同時又多了一份靜謐。這樣的建築配置，讓室內即使大面積使用清水模與工業風元素，也完全不顯冰冷，反而多了一份溫度與呼吸感。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

二樓公共空間
書桌、展示櫃與藝術擺設錯落其中，使二樓成為既可閱讀、工作，也能靜靜欣賞空間細節的角落。站在欄杆旁向下望，整個一樓公共空間盡收眼底，彷彿在同一個場域中，卻又擁有不同的高度視角。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

三樓公共空間
最讓人驚喜的便是特別規劃的天井設計，大片開口讓自然光毫不保留地灑落而下，陽光隨著時間緩緩移動，在清水模牆面與木質地板上留下層層光影。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

吊椅鞦韆
這裡還設計了一座慵懶感十足的吊椅鞦韆。輕輕坐上去，隨著擺盪的節奏晃動，在光影包圍中放空、發呆，時間彷彿也跟著慢了下來。無論是拍照留念，還是單純享受片刻靜謐，這個角落都自然成為旅人最容易愛上的地方。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

設施介紹
不要小看民宿房間數不多，就覺得在設備上會不齊全，在包棟民宿裡該有的設備這邊通通都有，卡拉OK歡唱機跟電動麻將桌，都設在一樓的空間裡。也因為這樣開放式的設計也悄悄拉近了人與人之間的距離。沒有過多隔間，家人與朋友能在同一個空間中交流、互動，不論是在客廳談天、一起玩遊戲，或只是靜靜各自做自己的事，都能感受到彼此的存在。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲還有廚房的空間，有電磁爐，基本的鍋碗瓢盆這邊也都有提供。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲一樓的衛浴空間。

戶外戲水池
白天陽光灑落在水面上，折射出閃閃波光，不論是大人泡泡水、孩子玩水消暑，或只是坐在池畔發呆，都十分愜意。戲水池周邊留有寬敞的戶外平台，搭配躺椅、遮陽傘與戶外桌椅，動線規劃相當舒適，也讓空間使用更加彈性。

若是包棟入住，想要烤肉、聚餐或小型派對，這樣半戶外、又具隱私感的場域就顯得特別合適，不必擔心打擾他人，也能自在享受相聚時光。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲最令人加分的，莫過於民宿一旁規劃了獨立的戲水池空間。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲清澈的池水搭配幾何拼花磁磚，視覺上清爽又有度假感，讓人一踏進戶外就自然切換到放鬆模式。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

開放式雙人房
房型有一點小小的特別，其中一間雙人房是設計在一樓往下的空間裡，這一間沒有房門的設計，但也不用擔心沒隱私，因為這間房型還有設計拉簾，睡覺時都可以拉上。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

二樓雙人房
雙人房中算蠻有設計感的，很喜歡這樣美式的風格延伸到房間裡，從外觀到客廳再到房間，視覺上很一致，住起來很融入其中。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

三人房
位於三樓，整體延續民宿一貫的工業風設計語彙，以清水模牆面搭配溫潤木質元素，在粗獷與舒適之間取得剛剛好的平衡。一走進房內，空間感立刻被放大，沒有多餘的隔間，動線流暢，住起來相當自在。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲房型配置上採用雙床加單床的形式，整體來說還算寬敞舒適。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲採用乾濕分離設計，還特別規劃了獨立浴缸，旅遊結束後，泡個熱水澡讓身體慢慢放鬆，成為一天中最療癒的收尾時刻。

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼墾丁巷弄裡的美式度假住宿。（圖／部落客黑皮提供）

墾丁洛夫特Looft

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1048巷16號
電話：0958－895822

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 墾丁洛夫特Looft 屏東旅遊 墾丁住宿 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

