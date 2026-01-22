ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎昨日宣布1月26日正式進駐微風南山，同時推出開幕限定好康優惠，不過被網友發現公告藏有細節，將加收5%清潔服務，消息傳出後引起眾多網友抗議，直說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。對此，總公司表示，將於明天記者會統一回覆。

壽司郎1月26日正式進駐微風南山，昨日推出開幕優惠，極上鮪魚大腹特價40元，水煮大松葉蟹特價80元，同時消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文藏有細節，400元是「5%清潔服務費計算前」，難道未來都要收服務費嗎？對此，壽司郎總公司表示，將於明天記者會統一回覆。

加收5%清潔服務在不只在官網引起網友質疑正當性，也在社群媒體上引起討論，有人說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「抵制，無法接受」、「壽司郎賺飽了要開始亂搞了？」、「好險我已經很少吃台灣壽司郎」、「果然外商來台灣都會台化」、「收服務費以後我就不自己裝水了」。

不過，壽司郎台中漢口路1月20日重新開幕，1月19日公布的開幕限定抽獎，資格為單筆消費滿500元以上，並未有「5%清潔服務費計算前」規定，依此推測，應該只有微風南山店會加收5%清潔服務費。

關鍵字： 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

尤秋興動念：想領養小孩　認沒準備好「怕養不出好孩子」

推薦閱讀

「主題式旅遊」成台灣人新主流

「主題式旅遊」成台灣人新主流

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

陽明山竹林小徑+落羽松刷異國感

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

DIY滾印紅包袋爆紅　台灣4機場免費玩

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「主題式旅遊」成台灣人新主流

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366