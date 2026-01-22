壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎昨日宣布1月26日正式進駐微風南山，同時推出開幕限定好康優惠，不過被網友發現公告藏有細節，將加收5%清潔服務，消息傳出後引起眾多網友抗議，直說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。對此，總公司表示，將於明天記者會統一回覆。

壽司郎1月26日正式進駐微風南山，昨日推出開幕優惠，極上鮪魚大腹特價40元，水煮大松葉蟹特價80元，同時消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文藏有細節，400元是「5%清潔服務費計算前」，難道未來都要收服務費嗎？對此，壽司郎總公司表示，將於明天記者會統一回覆。

加收5%清潔服務在不只在官網引起網友質疑正當性，也在社群媒體上引起討論，有人說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「抵制，無法接受」、「壽司郎賺飽了要開始亂搞了？」、「好險我已經很少吃台灣壽司郎」、「果然外商來台灣都會台化」、「收服務費以後我就不自己裝水了」。

不過，壽司郎台中漢口路1月20日重新開幕，1月19日公布的開幕限定抽獎，資格為單筆消費滿500元以上，並未有「5%清潔服務費計算前」規定，依此推測，應該只有微風南山店會加收5%清潔服務費。