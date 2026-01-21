台灣客2025年赴日破676萬人次！狂花1.2兆日圓　消費力全球第二

▲2025年赴日台灣人次突破676萬。（圖／記者蔡玟君攝）

日本觀光局公布最新2025訪日外國客數據，2025年赴日海外觀光客突破4268萬人，其中台灣人就有超過676萬人次赴日觀光，成為日本第三大客源市場。此外，台灣人2025年赴日消費總額達到1兆2110億日圓（約新台幣2423億3563萬2000元），居全球第二。

根據日本觀光局最新數據指出，2025年訪日海外客人次為4268萬3600人，創下歷史新高，與2023年相比，短短2年就成長70.3%。若以國家地區細看，2025年有23個海外客源市場均為成長，其中韓國以一年945萬9600人次居冠。

中國市場雖然在年末因「台灣有事」政治議題，訪日人次大幅減少，但整年度仍累計909萬6300人次，比2024年還成長逾30%。台灣訪日人次在2025年達到676萬3400人，比2024年增加11.9%，成為日本第三大客源市場。

若以單一月份來看，受到政治議題影響，2025年12月份赴日中國旅客大減45.3%，台灣和韓國市場赴日人次與2024年同期都為增長。台灣方面，12月因受惠於年末大型節慶活動，以及台南直飛沖繩、熊本新開航，台北直飛新千歲機場增班，航班座位數增加等誘因，單月人次與2024年同期相比增加19.8%。

此外，2025年訪日海外客消費總額也再創新高，突破9兆4559億日圓，其中中國旅客以消費額2兆26億日圓居冠。其次為台灣旅客，全年總消費金額達到1兆2110億日圓；美國以1兆1241億日圓、韓國9864億日圓分列第三、四名。日本觀光廳也強調，中國、台灣、美國、韓國、香港5個國家地區旅客的消費額就佔2025訪日外國客消費總額的6成以上。

進一步分析台灣人赴日消費習慣，在純觀光目的下，台灣人每人平均總支出達18萬2774日圓。其中花費最多的是「購物」，每人平均6萬257日圓，佔總支出比例高達三分之一，甚至超越住宿費用。同時，台灣人赴日旅遊平均停留天數為5.6晚，行程多控制在一個星期內，而每日平均餐飲花費則落在7000日圓左右。

