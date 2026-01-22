國旅沒降溫！產值衝破5,158億　玩法走向「短時多次」微旅行

▲國旅換了玩法！「短時、多次」微旅行成主流。（示意圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／綜合報導

熱門景點人潮有時爆量、有時冷清，讓外界一度質疑國旅是否降溫。但若把鏡頭拉回整體市場，國旅不是退場，而是「換了玩法」。根據交通部觀光署「臺灣旅遊狀況調查報告」統計，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元、創歷史新高，相較疫情前的108年成長逾3成，顯示國旅消費動能仍在累積。

從旅次來看，同樣是「量沒少、節奏變了」。113年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較108年成長約31.36%。相較過去偏好把行程塞進連假、一次玩好玩滿，近年更多人改用週末或短假切成小段旅行，走向「短時、多次」的微旅行型態。

也因為出遊被切成更頻繁、更分散的節點，旅遊人潮不再只押注少數指標景點，而是擴散到城市街區、生活型場域與不同區域；單看某個點位，容易出現「今天很擠、明天很空」的體感落差，但整體出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續堆高。

這股動能也延續到了114年。觀光署指出，114年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%；即使部分時段受天候影響交通與景點營運，整體需求仍維持雙位數增幅，國旅正朝「全年更平均分散」的型態發展。

至於民眾最有感的住宿價格，若以全年平均觀察，並非全面走高。113年旅館業平均房價2,960元，114年1至9月平均房價2,954元，較前一年全年少6元。民宿方面，113年平均2,405元，114年上半年為2,442元，但與前一年同期相比少39元。顯示旅宿價格因地區、時段與房型而異，連假與熱門區域的高價房型，較容易放大「住宿變貴」的體感。

整體而言，國旅正在從「用單一景點人潮判斷冷熱」轉向「看出遊頻率、消費結構與產值累積」。未來的決勝點將在於如何優化「非連假期間」的體驗，並持續提升服務品質，當旅遊變成一種更貼近日常的生活節奏，國旅的基本盤將更趨穩固，不再僅依賴特定長假支撐。