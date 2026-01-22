ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

國旅沒降溫！產值衝破5,158億　玩法走向「短時多次」微旅行

▲國旅,宜蘭,羅東運動公園,阿里山,茶園。（圖／記者胡至欣攝）

▲國旅換了玩法！「短時、多次」微旅行成主流。（示意圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／綜合報導

熱門景點人潮有時爆量、有時冷清，讓外界一度質疑國旅是否降溫。但若把鏡頭拉回整體市場，國旅不是退場，而是「換了玩法」。根據交通部觀光署「臺灣旅遊狀況調查報告」統計，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元、創歷史新高，相較疫情前的108年成長逾3成，顯示國旅消費動能仍在累積。

從旅次來看，同樣是「量沒少、節奏變了」。113年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較108年成長約31.36%。相較過去偏好把行程塞進連假、一次玩好玩滿，近年更多人改用週末或短假切成小段旅行，走向「短時、多次」的微旅行型態。

也因為出遊被切成更頻繁、更分散的節點，旅遊人潮不再只押注少數指標景點，而是擴散到城市街區、生活型場域與不同區域；單看某個點位，容易出現「今天很擠、明天很空」的體感落差，但整體出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續堆高。

這股動能也延續到了114年。觀光署指出，114年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%；即使部分時段受天候影響交通與景點營運，整體需求仍維持雙位數增幅，國旅正朝「全年更平均分散」的型態發展。

至於民眾最有感的住宿價格，若以全年平均觀察，並非全面走高。113年旅館業平均房價2,960元，114年1至9月平均房價2,954元，較前一年全年少6元。民宿方面，113年平均2,405元，114年上半年為2,442元，但與前一年同期相比少39元。顯示旅宿價格因地區、時段與房型而異，連假與熱門區域的高價房型，較容易放大「住宿變貴」的體感。

整體而言，國旅正在從「用單一景點人潮判斷冷熱」轉向「看出遊頻率、消費結構與產值累積」。未來的決勝點將在於如何優化「非連假期間」的體驗，並持續提升服務品質，當旅遊變成一種更貼近日常的生活節奏，國旅的基本盤將更趨穩固，不再僅依賴特定長假支撐。

關鍵字： 國旅 微旅行 旅遊 住宿 旅館 旅宿 民宿 交通部 觀光署

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【對媽放電】小嬰兒賴床被叫醒　發現是媽秒笑＋挑眉

推薦閱讀

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

新北首家「挽肉と米」第4季開幕

台灣客去年赴日人次破676萬　消費總額全球第2

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366