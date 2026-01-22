2026「美國牛肉趣味牧場跑」開放報名　完賽即享限定美牛特餐

▲「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名。(圖／資料照／美國肉類出口協會提供）

記者黃士原／台北報導

由「美國肉類出口協會」主辦的年度盛事「美國牛肉 趣味牧場跑」全面升級回歸，活動將於4月26日移師新北大都會公園水漾啵啵廣場舉行，主辦單位找來10大吃貨必追餐車助陣，只要完賽即享限定美牛特餐。即日起至3月31日開放報名。

去年首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」於新店陽光橋舉行，吸引許多饕客專程為美牛美食而來，今年美食規模更勝以往，主辦單位特邀10台全台最具話題性的行動餐車，包括柯基倚肉、頭家嬤煙燻BBQ、我要漢堡、那咖馬、沒有靈魂的餐車、料旅人行動餐車、黑膠漢堡、Cheer’s BBQ、MOMODA哞哞达、KK手工窯烤披薩等，跑者在完成5公里路跑後，憑券即可直接兌換餐車現做的美牛特餐。

▲跑者在完成5公里路跑後，憑券即可直接兌換餐車現做的美牛特餐。(圖／資料照／美國肉類出口協會提供）

現場還有「美牛市集」，集結了美福食集、玫瑰廚房、湯瑪仕肉舖、法蘭克肉品超市、裕賀牛、欣伯鮮食購、裕國紅敞超市、少點鹽、喜生食品、特耀餐飲、晶華酒店，提供多元豐富的試吃與專屬優惠。

2026「美國牛肉 趣味牧場跑」報名時間即日起至3月31日，報名費獨樂樂單人組1000元，眾樂樂雙人組1500元，報名成功即可獲得「舒適透氣吸濕排汗上衣」、「遮陽有型運動帽」 與 「盡情揮汗運動毛巾」，完賽後更可領取 「A級專業保冷雙肩包」以及「生活永續環保餐具組」。

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）進軍台南。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」去年8月高雄站前店開幕時，就有網友留言表示「希望擴展到台南、屏東」，而這願望即將實現，日前粉專「台南式 Tainan Style」發文表示「SUKIYA終於來台南」，而且一次開設2家，地點分別位於永康區中華路與大橋二街口、中西區健康路台南市立棒球場對面。

消息傳出後，讓許多當地民眾十分期待，有人說「終於來了」、「哇！我家路口，太開心了」、「天啊！我在台北的愛店，居然要開到我家隔壁」、「期待，不知道什麼時候開幕」、「我期待很久了」、「希望不要排隊就可以去吃了」。

