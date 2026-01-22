ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

▲雞湯桑邀請Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台快閃合作。（圖／雞湯桑提供）

▲1月30日至2月1日限定販售的「佐野の泡系豆乳拉麵套餐」。（圖／雞湯桑提供）

記者黃士原／台北報導

以雞白湯拉麵為核心的「雞湯桑」，將於1月30日至2月1日邀請東京知名拉麵名店Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，展開為期3天的限定快閃活動，將以套餐形式推出限定聯名菜單，完整呈現日式泡系拉麵的多層次風味。

位於東京新宿歌舞伎町的拉麵名店「Ramen Mitaba 鶏そば みた葉」，以濃郁卻不膩口的雞白湯拉麵作為品牌核心，主打多款以雞湯為基底的風味選擇，深受在地饕客與海內外旅人喜愛，在日本美食網站Tabelog擁有3.56的好評價。

▲雞湯桑邀請Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台快閃合作。（圖／雞湯桑提供）

▲Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台快閃3天，與雞湯桑推出聯名企劃。（圖／雞湯桑提供）

這次雞湯桑邀請Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，選擇風味細膩、層次豐富的「泡系拉麵」作為聯名企劃主軸，1月30日至2月1日活動期間，雞湯桑將以套餐形式呈現，主餐「漂浮紅油豆乳拉麵」由她監製打造，湯面覆以豆乳製成的細緻泡沫，搭配香辣紅油與特製絞肉所堆疊出的濃郁香氣，並以檸檬點綴提味。

搭配前菜是「明太子雞肉時蔬海苔包」，將雞肉丁、紫洋蔥、櫛瓜與明太子拌製後包裹於海苔之中，佐以白飯與七味粉；飲品「洛神紅霞氣泡飲」以洛神花的酸甜清香結合細緻氣泡；甜點「梅果膠顏木耳露」以慢火熬煮的草莓梅果醬搭配滑順白木耳，口感輕盈。

Ramen Mitaba主理人佐野真伊客座活動，3天共有17場，每場僅開放46位名額，入場券428元，可以享用「佐野の泡系豆乳拉麵套餐」，包含拉麵1碗、前菜、飲品及甜點，報名網址：https://portaly.cc/alphasogood 。此外，活動結束後，漂浮紅油豆乳拉麵與春暖豆乳雙人套餐將於2月2日至4月30日於全台門市續賣。

▲真鯛らーめん 麺魚1月底登台。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」即將登台，而且這兩間風格迥異的拉麵店，將共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕。

「真鯛らーめん 麺魚」湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，搭配北海道小麥製成的麵條，以及低溫烹調、櫻花燻製的豬肉叉燒，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎。

▲中華そば 満鶏軒1月底登台。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

中華そば 満鶏軒是真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，湯頭主角由真鯛變成鴨，使用大量鴨隻與純水，經長時間細火慢燉，將鴨肉的醇厚鮮甜完整萃取出。調味方面，僅選用鴨油、鵝肝油與精選食鹽進行提鮮，呈現一碗徹底講究鴨肉風味的拉麵。

關鍵字： 美食雲.雞湯桑 東京拉麵 泡系拉麵 限定快閃 美食活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

尤秋興動念：想領養小孩　認沒準備好「怕養不出好孩子」

推薦閱讀

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

新北首家「挽肉と米」第4季開幕

台灣客去年赴日人次破676萬　消費總額全球第2

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366