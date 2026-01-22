雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

▲1月30日至2月1日限定販售的「佐野の泡系豆乳拉麵套餐」。（圖／雞湯桑提供）

記者黃士原／台北報導

以雞白湯拉麵為核心的「雞湯桑」，將於1月30日至2月1日邀請東京知名拉麵名店Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，展開為期3天的限定快閃活動，將以套餐形式推出限定聯名菜單，完整呈現日式泡系拉麵的多層次風味。

位於東京新宿歌舞伎町的拉麵名店「Ramen Mitaba 鶏そば みた葉」，以濃郁卻不膩口的雞白湯拉麵作為品牌核心，主打多款以雞湯為基底的風味選擇，深受在地饕客與海內外旅人喜愛，在日本美食網站Tabelog擁有3.56的好評價。

▲Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台快閃3天，與雞湯桑推出聯名企劃。（圖／雞湯桑提供）

這次雞湯桑邀請Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，選擇風味細膩、層次豐富的「泡系拉麵」作為聯名企劃主軸，1月30日至2月1日活動期間，雞湯桑將以套餐形式呈現，主餐「漂浮紅油豆乳拉麵」由她監製打造，湯面覆以豆乳製成的細緻泡沫，搭配香辣紅油與特製絞肉所堆疊出的濃郁香氣，並以檸檬點綴提味。

搭配前菜是「明太子雞肉時蔬海苔包」，將雞肉丁、紫洋蔥、櫛瓜與明太子拌製後包裹於海苔之中，佐以白飯與七味粉；飲品「洛神紅霞氣泡飲」以洛神花的酸甜清香結合細緻氣泡；甜點「梅果膠顏木耳露」以慢火熬煮的草莓梅果醬搭配滑順白木耳，口感輕盈。

Ramen Mitaba主理人佐野真伊客座活動，3天共有17場，每場僅開放46位名額，入場券428元，可以享用「佐野の泡系豆乳拉麵套餐」，包含拉麵1碗、前菜、飲品及甜點，報名網址：https://portaly.cc/alphasogood 。此外，活動結束後，漂浮紅油豆乳拉麵與春暖豆乳雙人套餐將於2月2日至4月30日於全台門市續賣。

▲真鯛らーめん 麺魚1月底登台。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」即將登台，而且這兩間風格迥異的拉麵店，將共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕。

「真鯛らーめん 麺魚」湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，搭配北海道小麥製成的麵條，以及低溫烹調、櫻花燻製的豬肉叉燒，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎。

▲中華そば 満鶏軒1月底登台。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

中華そば 満鶏軒是真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，湯頭主角由真鯛變成鴨，使用大量鴨隻與純水，經長時間細火慢燉，將鴨肉的醇厚鮮甜完整萃取出。調味方面，僅選用鴨油、鵝肝油與精選食鹽進行提鮮，呈現一碗徹底講究鴨肉風味的拉麵。