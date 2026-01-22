路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容　1斤蛤蜊加購優惠129元

▲路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團旗下人氣文青鍋物「丹生炊事」，明天（1/23）正式進駐台中麗寶福容大飯店，同時祭出加價優惠，凡點用任一套餐，加價129元即可享有1斤蛤蜊，指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5盎司的肉量，直接升級為澎湃13盎司超大肉盤。

「丹生炊事」是路易莎集團2020年推出的鍋物品牌，強調不使用調味粉，而是以真材實料、匠心熬煮呈現食材原味。為了熬出真正濃郁卻清爽的湯頭，創辦人黃銘賢特別訂製直徑133公分、可同時熬煮30隻雞的蒸氣鍋爐，長時間慢火燉煮，萃取最純粹的食材精華。

▲丹生炊事台中麗寶福容明天開幕。（圖／路易莎集團提供）

在湯底選擇上，丹生炊事有7款好湯底，包括以台產白甘蔗與多款新鮮蔬果熬煮而成的「甘蔗清原湯」、老母雞搭配十全藥膳燉煮10小時的「十全溫補熬雞湯」、無添加豆漿結合川味擔擔醬的「擔擔鹹豆漿」、多款花椒與辣椒慢炒熬製的「川椒紅香湯」、醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉鍋」、醬香回甘的「日式壽喜燒」，以及整瓶米酒入鍋、酒香溫潤不油膩的「燒酒雞鍋」。

丹生炊事首家門市位於新板傑仕堡，品牌今日宣布全台第2家門市進駐台中麗寶福容大飯店，明天正式開幕，同時也祭出優惠，加價129元即可享有1斤蛤蜊，指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5盎司的肉量，直接升級為澎湃13盎司超大肉盤。

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

另外，築間餐飲集團引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，台灣首店去年12月30日進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃第1季在台北、台中各開1家分店。根據人力銀行資訊，台中店地點已歇業的紫木槿台中公益店舊址，將趕在農曆春節前開幕。

看好韓食市場，築間餐飲集團趕在年底前引進中央韓鍋酒舍，全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。