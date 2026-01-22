ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容　1斤蛤蜊加購優惠129元

▲丹生炊事台中麗寶福容開幕　加價享1斤蛤蜊大升級。（圖／路易莎集團提供）

▲路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團旗下人氣文青鍋物「丹生炊事」，明天（1/23）正式進駐台中麗寶福容大飯店，同時祭出加價優惠，凡點用任一套餐，加價129元即可享有1斤蛤蜊，指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5盎司的肉量，直接升級為澎湃13盎司超大肉盤。

「丹生炊事」是路易莎集團2020年推出的鍋物品牌，強調不使用調味粉，而是以真材實料、匠心熬煮呈現食材原味。為了熬出真正濃郁卻清爽的湯頭，創辦人黃銘賢特別訂製直徑133公分、可同時熬煮30隻雞的蒸氣鍋爐，長時間慢火燉煮，萃取最純粹的食材精華。

▲丹生炊事台中麗寶福容開幕　加價享1斤蛤蜊大升級。（圖／路易莎集團提供）

▲丹生炊事台中麗寶福容明天開幕。（圖／路易莎集團提供）

在湯底選擇上，丹生炊事有7款好湯底，包括以台產白甘蔗與多款新鮮蔬果熬煮而成的「甘蔗清原湯」、老母雞搭配十全藥膳燉煮10小時的「十全溫補熬雞湯」、無添加豆漿結合川味擔擔醬的「擔擔鹹豆漿」、多款花椒與辣椒慢炒熬製的「川椒紅香湯」、醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉鍋」、醬香回甘的「日式壽喜燒」，以及整瓶米酒入鍋、酒香溫潤不油膩的「燒酒雞鍋」。

丹生炊事首家門市位於新板傑仕堡，品牌今日宣布全台第2家門市進駐台中麗寶福容大飯店，明天正式開幕，同時也祭出優惠，加價129元即可享有1斤蛤蜊，指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5盎司的肉量，直接升級為澎湃13盎司超大肉盤。

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

另外，築間餐飲集團引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，台灣首店去年12月30日進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃第1季在台北、台中各開1家分店。根據人力銀行資訊，台中店地點已歇業的紫木槿台中公益店舊址，將趕在農曆春節前開幕。

看好韓食市場，築間餐飲集團趕在年底前引進中央韓鍋酒舍，全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。

關鍵字： 美食雲 丹生炊事

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

尤秋興動念：想領養小孩　認沒準備好「怕養不出好孩子」

推薦閱讀

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

新北首家「挽肉と米」第4季開幕

台灣客去年赴日人次破676萬　消費總額全球第2

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366