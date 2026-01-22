ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
京都北野天滿宮「花開之庭」2月登場　走進夜間沉浸式光影幻境

▲▼北野天滿宮。（圖／京都市台灣事務所提供）

▲北野天滿宮從2月起夜晚將變身華麗的沉浸式光影舞台。（圖／京都市台灣事務所提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

京都「北野天滿宮」宣布，將從2月1日至5月24日為止舉辦「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026－跨越時光‧花開之庭－」。本次最受矚目的焦點，莫過於由國際知名藝術家蜷川實花帶領創意團隊 EiM 操刀，在擁有千年歷史的古蹟中，打造一場融合光影、自然與藝術的視覺饗宴，帶領遊客穿梭在歷史與現代交織的奇幻空間。

▲▼北野天滿宮。（圖／京都市台灣事務所提供）

▲藝術裝置《光與花之庭》在梅苑中利用超過一千顆水晶懸掛於枝椏間。

蜷川實花向來以鮮豔色彩與華麗美感聞名，此次藉由她的視角，讓夜晚的北野天滿宮展現與白天截然不同的莊嚴與夢幻。例如藝術裝置《光與花之庭》在梅苑中利用超過一千顆水晶懸掛於枝椏間，夜晚在燈光照射下，水晶與梅樹交織出閃爍流動的光芒，宛如撒落凡間的滿天星辰。

▲▼北野天滿宮。（圖／京都市台灣事務所提供）

▲室內作品《殘照》。

另一件室內作品《殘照》則設置於茶室中，透過蜷川實花標誌性的鮮豔色彩，展現花朵從盛放到凋零的生命循環，在幽微的燈光與色彩漸層中，讓觀者近距離感受極致的靜謐之美。

▲▼北野天滿宮。（圖／京都市台灣事務所提供）

▲沉浸式表演《花宵的大茶會》。

除了靜態裝置，活動更首創在數百年歷史建築內舉辦沉浸式表演《花宵的大茶會》。從3月20日起，由舞蹈團體 DAZZLE 在北野天滿宮的「風月殿」展開演出，舞台美術與光影設計同樣出自蜷川實花團隊之手，結合電影級的視覺特效與動態舞蹈，讓人在古老建築的厚重感中，體驗一場如夢似幻的時空旅行。

「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026－跨越時光‧花開之庭－」開放時間至晚間20:30，最晚入場時間為20:00，適合安排在京都一日行程的最後一站。夜晚的梅苑與茶室在柔和光影投射下，營造出極具層次感的魅惑氛圍，每一處幽徑與角落都化身為藝術舞台，不僅適合拍照打卡，更能讓人沉浸在北野天神特有的莊嚴氛圍中，感受心靈的共鳴。

