協助失去父母紅毛猩猩重返森林！保育中心隱身馬來西亞熱帶雨林

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

「Semenggoh Nature Reserve 實蒙谷野生動物保育中心」距離古晉市區約30分鐘車程，園區位在熱帶雨林中，是砂拉越最大的紅毛猩猩保育中心，一天有兩場餵食活動，有機會近距離看到人猿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

介紹

實蒙谷野生動物保育中心（Semenggoh Wildlife Center）在雨林當中，範圍頗大。這裡並非動物園，而是一座野生動物保育中心，以前居住郊區的居民都喜歡將紅毛猩猩當寵物，後來政府立法規定不得收養野生動物，故便開放此中心，以將這群失去父母、自小在人類環境下長大的紅毛猩猩重新訓練，並放回森林中自己生活。現在中心內的紅毛猩猩有24隻，每隻都有自己的名字。

▲Semenggoh Nature Reserve又稱Semenggoh Wildlife Centre，中文有很多種翻譯寫法，「實蒙谷」或「實蒙古」都有人用，指的都是這個地方。

交通

▲目前沒有任何公車巴士、接駁車可以抵達，必須自己開車或叫車前往，或者是直接報名半日遊的行程。

門票

▲成人為10馬幣，兒童半價、6歲以下免費。

▲在入口處買好票後，建議搭乘園內接駁車前往保育中心，如果要用走的大約需要15－20分鐘，搭接駁車比較輕鬆。

餵食時間

每日09：00和15：00都是餵食時間，員工會將水果放到平台上，要求猩猩自己爬下來覓食。請務必選在餵食時間前抵達，這樣才有機會捕捉到紅毛猩猩出來吃飯的身影，晚來可能就吃飽回去睡覺了。觀賞紅毛猩猩記得要保持肅靜，也記得穿上布鞋、雨衣，帶著防蚊液，現場還會有工作人員進行簡單的英文導覽。

紅毛猩猩

因為是野生放養，不一定能看到紅毛猩猩，尤其是在天氣不好的時候，或者是水果盛產的季節，紅毛猩猩可能會自行覓食，就不會再回來吃水果了。我們來的這天天空下著細雨，原本還很擔心紅毛猩猩不會出來，沒想到一次來了好幾隻，真的非常幸運。

▲想要近距離拍到紅毛猩猩的話，可以選擇餵食台前方的位置，即使不用長焦鏡頭也能拍得很清楚。

紀念品商店＆咖啡廳

時間差不多的時候，工作人員就會跟大家說可以回程了，此時可以到紀念品商店買紅毛猩猩伴手禮，或者喝杯咖啡、吃些點心也很不錯。

心得

喜歡動物、對於保育有興趣的人，推薦可以來Semenggoh Nature Reserve 實蒙谷野生動物保育中心，但還是要再次提醒大家，這裡並不是動物園，無法確保紅毛猩猩一定會出現，也有人來好幾次都沒看到，只能隨緣！

Semenggoh Nature Reserve（實蒙谷野生動物保育中心）

地址：KM 20, Jalan Puncak Borneo, 93250 Siburan, Sarawak, 馬來西亞

開放時間：08：00－10：00、14：00－16：00

餵食時間：09：00、15：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台中預約制咖啡藏身陽光天井老屋 招牌焦烤軟心乳酪蛋糕綿密濃郁

►古晉度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘 每房都有獨立泳池

►札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分 大通站走路5分鐘就到