ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北低調和牛炭烤藏身70年老宅！僅12席座位限定奢華板前饗宴

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台北質感餐廳、台北約會餐廳推薦這家！隱身中正區70年老宅裡的「碳探和牛專門店」，所有和牛皆為空運冷藏進口，透過主廚現場手工現切，每日呈現最新鮮的極品和牛燒肉，除了日本和牛外，菜單推薦必點海膽手捲、和牛三明治，好吃到讓人驚艷無比！

地址位在台北市中正區金山南路一段31號，從捷運忠孝新生站2號出口出來，約步行500公尺、7分鐘左右可抵達，若是開車騎車前往，可以先在附近繞繞尋找路邊停車位，不然直接停收費停車場，再走過來也很方便！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

建議提前訂位
是一間隱身70年歷史老宅中的燒肉店，外觀門面相當低調，店內裝潢呈現沉穩的日式風格，僅設有12席座位，建議用餐都要提前預約訂位，除了避免客滿外，也能讓店家安排最舒適的用餐體驗。高質感的設計風格很適合各種類型的聚餐聚會，像是即將到來的七夕情人節，想要浪漫約會、來場燒肉大餐，真的就要趕緊訂位才有位子。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
初訪者可以請店家做介紹，或者直接照著這篇文章點也行，都是菜單上的必點菜色。餐點有日本A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、桂丁雞、海鮮、生食、野菜、熟食、湯品、泡飯，搭配清酒、利口酒、微酒精飲料、軟性飲料等飲品。

店內所使用的所有和牛，皆是空運冷藏肉品，並由主廚現場手切出餐，能針對每塊肉品的特性下刀，呈現和牛最精緻的美味，每個小細節都考驗著主廚真功夫。這裡沒有華麗擺盤、不講究浮誇視覺，靠的就是好食材、好烤功的直覺對決，將重心回歸到燒肉上面，用味蕾感受本質的美味。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

店家會提供酒品搭配建議
想喝點小酒的人，可以請店內的專業唎酒師推薦，或者直接告知自己的喜好，像我們這天就想喝利口酒，唎酒師便拿出這四支做介紹，類型、風味各有各的特色。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

奧羽自慢 梅酒－320元

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲清酒與梅子的味道相當平衡，清新的酸甜滋味很適合當作開胃酒品嚐。

庭之鶯 梅酒－280元

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲梅酒裡頭喝得到新鮮梅子果肉，濃郁滋味中帶有厚實口感，加點冰塊飲用更是對味。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

招待綜合小菜
每桌都會招待的綜合小菜為柚子蘿蔔、柚香小黃瓜，除了可以當作開胃菜外，也能擺在餐期搭配燒肉吃，達到去油解膩的效果。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

本日沙拉－220元
和風醬沙拉清爽開胃，服務生會協助分盤，但不一定要一開始就吃完。因為和牛是油脂較多的肉品，留點沙拉之後慢慢配著吃也是不錯，店員都會貼心做引導，大家只要照著節奏品嚐就好。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

海膽手捲－880元
我心中菜單必點之一，就是這個海膽手捲。選用北海道赤海膽新鮮度破表，與海苔、紫蘇葉、蟹肉組成完美四重奏，光是看著手捲製作都是一種享受。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

海膽＋蟹肉組合層次豐富
吃的時候請不要客氣，直接一口將所有食材放入口中。海膽新鮮到沒有絲毫腥味，與蟹肉的雙重組合實在無敵，讓人不自覺發出幸福讚嘆，真的是太好吃了！

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

專人代烤
來這裡用餐，全程都會有專人代烤，這種高級食材還是交給專業來烤最安全。我們儘管自在聊天、品嚐眼前美食就好，店員服務態度輕鬆中又不失專業，不會有過重的壓迫感，也會視情況和客人聊聊天，用餐體驗相當舒適。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

上選牛舌－680元

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲上選牛舌選用的是牛舌中段部位，同時保有嚼勁與柔嫩兩種特性。

粉紅牛舌軟嫩多汁
職人熟練的翻烤牛舌，將熟度控制到近乎完美。表面帶有微微焦香，咬下的口感依舊水潤多汁，嫩到讓我們不由自主發出驚嘆聲！

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

加鹽蔥更對味
建議可以加點鹽蔥享用，把吃牛舌的滿足感推向極致，作為第一道當成開胃肉品非常適合， 隨著咀嚼一步步把味蕾喚醒。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

本日和牛盛合－4,380元
第一次來到這裡推薦直接點本日和牛盛合，可以一次吃到多種部位。今天的是上蓋、牛小排、三角、Shabu，店家會依照不同部位特性燒烤，並搭配上不同醬汁，將滿足感從第一口延續到最後一口。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲嫩度極佳的上蓋肉，堪稱牛肉中的極品部位。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

火候掌握恰到好處
和牛燒肉的美味關鍵，在火候掌控的能力，熟度控制非常重要，一咬下就能感受日本A5和牛的鮮美油香，在口中瞬間炸開，完美詮釋什麼叫作齒頰留香。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲三角的油花分布非常漂亮，比大理石還完美的粉紅色，光看就能想像口感會有多嫩。

包入鹽蔥清爽解膩
因為油脂較豐富的關係，烤的時候會包入鹽蔥，讓食材間達到平衡的功效。發揮1＋1＞2的美味，也讓和牛不會吃沒幾片就覺得膩，可見對細節掌握有多到位。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲牛小排是我很喜歡的牛肉部位，粉色大理石紋路真的超級誘人。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲油香濃郁而飽滿，直接單吃、或沾點檸檬汁都很不錯。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲Shabu吃法有點像是壽喜燒，會先淋上特調醬汁，再放上烤爐大火燒烤。

裹上濃郁生雞蛋
接著把生雞蛋均勻攪散，再將和牛肉片豪邁裹上滿滿蛋液。最後包入白飯捲起來後就能大口品嚐，豐富層次又將和牛燒肉推向另一個巔峰。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

白飯－80元
如果單吃和牛覺得比較油的話，推薦可以單點白飯來配。一碗份量大約足夠兩人分食，店家使用的是北海道米，飽水度高、非常美味。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

軟絲－180元
除了厲害的和牛外，海鮮、蔬菜的表現也毫不馬虎，加上店員的烤功真的蠻厲害的，能呈現出每種食材的最佳狀態，想吃什麼請隨意點餐，不用擔心會踩到雷。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

時蔬盛合－220元

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

和牛三明治－2,200元
菜單上另一個必點招牌菜，就是這道和牛三明治，使用日本A5和牛紐約客，以超厚切方式呈現，絕對是想要大口吃肉時的最佳選擇。用烤至金黃香酥的吐司夾著，搭配鹹甜伍斯特醬，咬下後先是感受吐司的酥脆，而後是入口即化的和牛佔據味蕾，有著難以用文字形容的美味。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

淡雪鹽
第一口可以先吃原味，接著沾上一旁的淡雪鹽。原本以為沾淡雪鹽會很鹹，沒想到反而發揮平衡味蕾的效果，我覺得沾了以後更有層次更好吃！

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

辣味牛肉湯－380元
大餐飯後的結尾，可以來碗辣味牛肉湯，鹹香中帶點微辣的調味，很適合擺在和牛大餐以後，全身和胃都暖呼呼的好舒服。

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲每人都會招待一份飯後甜點，這天的是抹茶奶酪，替這餐劃下完美句點。

用餐心得
台北高級燒肉餐廳絕對要推薦「碳探和牛專門店」，整餐吃下來滿足度相當高。客單價一人大概抓5,000元左右，如果想喝酒的話，就再把個別的酒錢加上去即可。無論日本和牛、海鮮、生食都很夠水準，私心推薦海膽手捲、和牛三明治是一定要點的啦！

▲▼碳探和牛專門店。（圖／部落客周花花授權提供）

碳探和牛專門店

地址：台北市中正區金山南路一段31號
電話：02－33225550
營業時間：18：00－00：00（周日一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►感受爵士咖啡廳魅力！名古屋超過半世紀老店　收藏上千張黑膠
►馬來西亞最大「霸王茶姬門市」開箱！古風水上茶館四周湖景環繞
►台中預約制咖啡藏身陽光天井老屋　焦烤軟心乳酪蛋糕綿密濃郁

關鍵字： 碳探和牛專門店 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【小貨車沉沒】澎湖女漁民「加速倒車」衝入海中

推薦閱讀

古晉度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘　每房都有獨立泳池

古晉度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘　每房都有獨立泳池

札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分　大通站走路5分鐘就到

札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分　大通站走路5分鐘就到

朝聖札幌人吃了近50年的在地美食！24小時三明治口味多達40種

朝聖札幌人吃了近50年的在地美食！24小時三明治口味多達40種

新竹古早「歪頭冰」一支14元！吃得到果肉　口味多達11種

新竹古早「歪頭冰」一支14元！吃得到果肉　口味多達11種

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林必比登推介名單出爐

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

楊柳逼近！明天「大稻埕煙火」取消

北中南4城市19家掉出必比登

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

苗栗350坪「波感溫室」試營運

新北市15家入選必比登推介

熱門行程

最新新聞更多

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

有飲全新小飛象聯名開跑

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366