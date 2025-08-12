台北低調和牛炭烤藏身70年老宅！僅12席座位限定奢華板前饗宴

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

台北質感餐廳、台北約會餐廳推薦這家！隱身中正區70年老宅裡的「碳探和牛專門店」，所有和牛皆為空運冷藏進口，透過主廚現場手工現切，每日呈現最新鮮的極品和牛燒肉，除了日本和牛外，菜單推薦必點海膽手捲、和牛三明治，好吃到讓人驚艷無比！

地址位在台北市中正區金山南路一段31號，從捷運忠孝新生站2號出口出來，約步行500公尺、7分鐘左右可抵達，若是開車騎車前往，可以先在附近繞繞尋找路邊停車位，不然直接停收費停車場，再走過來也很方便！

建議提前訂位

是一間隱身70年歷史老宅中的燒肉店，外觀門面相當低調，店內裝潢呈現沉穩的日式風格，僅設有12席座位，建議用餐都要提前預約訂位，除了避免客滿外，也能讓店家安排最舒適的用餐體驗。高質感的設計風格很適合各種類型的聚餐聚會，像是即將到來的七夕情人節，想要浪漫約會、來場燒肉大餐，真的就要趕緊訂位才有位子。

菜單

初訪者可以請店家做介紹，或者直接照著這篇文章點也行，都是菜單上的必點菜色。餐點有日本A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、桂丁雞、海鮮、生食、野菜、熟食、湯品、泡飯，搭配清酒、利口酒、微酒精飲料、軟性飲料等飲品。

店內所使用的所有和牛，皆是空運冷藏肉品，並由主廚現場手切出餐，能針對每塊肉品的特性下刀，呈現和牛最精緻的美味，每個小細節都考驗著主廚真功夫。這裡沒有華麗擺盤、不講究浮誇視覺，靠的就是好食材、好烤功的直覺對決，將重心回歸到燒肉上面，用味蕾感受本質的美味。

店家會提供酒品搭配建議

想喝點小酒的人，可以請店內的專業唎酒師推薦，或者直接告知自己的喜好，像我們這天就想喝利口酒，唎酒師便拿出這四支做介紹，類型、風味各有各的特色。

奧羽自慢 梅酒－320元

▲清酒與梅子的味道相當平衡，清新的酸甜滋味很適合當作開胃酒品嚐。

庭之鶯 梅酒－280元

▲梅酒裡頭喝得到新鮮梅子果肉，濃郁滋味中帶有厚實口感，加點冰塊飲用更是對味。

招待綜合小菜

每桌都會招待的綜合小菜為柚子蘿蔔、柚香小黃瓜，除了可以當作開胃菜外，也能擺在餐期搭配燒肉吃，達到去油解膩的效果。

本日沙拉－220元

和風醬沙拉清爽開胃，服務生會協助分盤，但不一定要一開始就吃完。因為和牛是油脂較多的肉品，留點沙拉之後慢慢配著吃也是不錯，店員都會貼心做引導，大家只要照著節奏品嚐就好。

海膽手捲－880元

我心中菜單必點之一，就是這個海膽手捲。選用北海道赤海膽新鮮度破表，與海苔、紫蘇葉、蟹肉組成完美四重奏，光是看著手捲製作都是一種享受。

海膽＋蟹肉組合層次豐富

吃的時候請不要客氣，直接一口將所有食材放入口中。海膽新鮮到沒有絲毫腥味，與蟹肉的雙重組合實在無敵，讓人不自覺發出幸福讚嘆，真的是太好吃了！

專人代烤

來這裡用餐，全程都會有專人代烤，這種高級食材還是交給專業來烤最安全。我們儘管自在聊天、品嚐眼前美食就好，店員服務態度輕鬆中又不失專業，不會有過重的壓迫感，也會視情況和客人聊聊天，用餐體驗相當舒適。

上選牛舌－680元

▲上選牛舌選用的是牛舌中段部位，同時保有嚼勁與柔嫩兩種特性。

粉紅牛舌軟嫩多汁

職人熟練的翻烤牛舌，將熟度控制到近乎完美。表面帶有微微焦香，咬下的口感依舊水潤多汁，嫩到讓我們不由自主發出驚嘆聲！

加鹽蔥更對味

建議可以加點鹽蔥享用，把吃牛舌的滿足感推向極致，作為第一道當成開胃肉品非常適合， 隨著咀嚼一步步把味蕾喚醒。

本日和牛盛合－4,380元

第一次來到這裡推薦直接點本日和牛盛合，可以一次吃到多種部位。今天的是上蓋、牛小排、三角、Shabu，店家會依照不同部位特性燒烤，並搭配上不同醬汁，將滿足感從第一口延續到最後一口。

▲嫩度極佳的上蓋肉，堪稱牛肉中的極品部位。

火候掌握恰到好處

和牛燒肉的美味關鍵，在火候掌控的能力，熟度控制非常重要，一咬下就能感受日本A5和牛的鮮美油香，在口中瞬間炸開，完美詮釋什麼叫作齒頰留香。

▲三角的油花分布非常漂亮，比大理石還完美的粉紅色，光看就能想像口感會有多嫩。

包入鹽蔥清爽解膩

因為油脂較豐富的關係，烤的時候會包入鹽蔥，讓食材間達到平衡的功效。發揮1＋1＞2的美味，也讓和牛不會吃沒幾片就覺得膩，可見對細節掌握有多到位。

▲牛小排是我很喜歡的牛肉部位，粉色大理石紋路真的超級誘人。

▲油香濃郁而飽滿，直接單吃、或沾點檸檬汁都很不錯。

▲Shabu吃法有點像是壽喜燒，會先淋上特調醬汁，再放上烤爐大火燒烤。

裹上濃郁生雞蛋

接著把生雞蛋均勻攪散，再將和牛肉片豪邁裹上滿滿蛋液。最後包入白飯捲起來後就能大口品嚐，豐富層次又將和牛燒肉推向另一個巔峰。

白飯－80元

如果單吃和牛覺得比較油的話，推薦可以單點白飯來配。一碗份量大約足夠兩人分食，店家使用的是北海道米，飽水度高、非常美味。

軟絲－180元

除了厲害的和牛外，海鮮、蔬菜的表現也毫不馬虎，加上店員的烤功真的蠻厲害的，能呈現出每種食材的最佳狀態，想吃什麼請隨意點餐，不用擔心會踩到雷。

時蔬盛合－220元

和牛三明治－2,200元

菜單上另一個必點招牌菜，就是這道和牛三明治，使用日本A5和牛紐約客，以超厚切方式呈現，絕對是想要大口吃肉時的最佳選擇。用烤至金黃香酥的吐司夾著，搭配鹹甜伍斯特醬，咬下後先是感受吐司的酥脆，而後是入口即化的和牛佔據味蕾，有著難以用文字形容的美味。

淡雪鹽

第一口可以先吃原味，接著沾上一旁的淡雪鹽。原本以為沾淡雪鹽會很鹹，沒想到反而發揮平衡味蕾的效果，我覺得沾了以後更有層次更好吃！

辣味牛肉湯－380元

大餐飯後的結尾，可以來碗辣味牛肉湯，鹹香中帶點微辣的調味，很適合擺在和牛大餐以後，全身和胃都暖呼呼的好舒服。

▲每人都會招待一份飯後甜點，這天的是抹茶奶酪，替這餐劃下完美句點。

用餐心得

台北高級燒肉餐廳絕對要推薦「碳探和牛專門店」，整餐吃下來滿足度相當高。客單價一人大概抓5,000元左右，如果想喝酒的話，就再把個別的酒錢加上去即可。無論日本和牛、海鮮、生食都很夠水準，私心推薦海膽手捲、和牛三明治是一定要點的啦！

碳探和牛專門店

地址：台北市中正區金山南路一段31號

電話：02－33225550

營業時間：18：00－00：00（周日一公休）

