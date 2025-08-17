安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！雙甜點冰淇淋＋飲料只要200

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

砂川市起家的「北菓樓」，是很能代表北海道甜點、北海道伴手禮的品牌之一，位在札幌車站附近的「北菓樓札幌本館」，舊建築原本是座圖書館，經安藤忠雄改建後成為複合式咖啡廳。菜單推薦甜點套餐，兩份甜點＋冰淇淋＋咖啡飲料，一整套居然只要990日幣（約新台幣200元）CP值超級高！

▲距離札幌車站步行約5分鐘，從地下鐵大通站走過來也很近，緊鄰時計台、北海道廳舊本廳舍、大通公園等札幌景點。

百年歷史建築

這棟舊建築原本是北海道廳立圖書館及美術館，1926年至今已有百年歷史，2016年由日本建築大師「安藤忠雄」以「沙龍」為主題改建翻修，打造出融合歷史與現代的「北菓樓札幌本館」。

咖啡廳請上二樓

一樓為商品部，營業時間為10：00－18：00；二樓則是咖啡廳，營業時間是11：00－17：00，如果想來內用吃甜點的話，記得不要太早來喔！

商品部

一樓商品部販售著「北菓樓」全品項產品，還有一些札幌本館限定商品，最知名的年輪蛋糕、米果、哈密瓜果凍，來到這裡都能夠買到，品項和口味、大小包裝十分齊全。

▲一樓商品部同樣可以買到招牌泡芙，因為是以外帶性質為主，所以價格會比二樓咖啡廳內用便宜一點點。

▲甜點、咖啡、飲料價格請參考菜單，此為2025.5拍攝Menu。

絕美挑高書架

而我此行的目的是想到二樓咖啡廳內用，因為環境真的太美了，一整面直通天花板的書架是最大特色，挑高的空間十分舒適，完全不會有壓迫感。平日下午茶時段客人不少，我是約13：30左右抵達，前面約有五組候位，等待時間大概半小時，如果沒有時間久候的話，建議11點開門營業時就要來，才有機會在第一輪入座。

菜單

最划算的當然是第一面的甜點套餐，除了固定配置的戚風蛋糕、牛奶霜淇淋外，還可以從右邊六款蛋糕中任選一個做搭配，另外還有一杯咖啡／茶飲／橘子汁／蘋果汁，這樣一組甜點套餐居然只要990日幣，換成台幣只要200元左右，真的超級便宜。

鹹食也不遜色

蛋包飯、咖哩飯、義大利麵等鹹食的人氣也很高，供應至下午一點而已，住在北海道的朋友表示，他之前吃過這裡的鹹食，覺得蠻好吃的值得推薦！

甜點套餐

這樣一套990日幣（約新台幣200元）真的超級便宜！而且甜點都很好吃，非常值得收藏進札幌美食清單中。點心盤的份量一人獨享不會太多，吃完有著意猶未盡的滿足感。自選甜點部分，我在點餐時猶豫很久，因為店家說草莓蛋糕的人氣最高，但在一番掙扎以後，還是決定點「北菓樓」招牌夢不思議泡芙，我之前在小樽店吃過一次非常喜歡！

夢不思議泡芙

夢不思議泡芙有著酥脆外皮，沒有因為在冰箱中擺了些許時間而變軟。卡士達內餡奶香超級濃郁，擠得十分飽滿，每一口泡芙都有滿滿內餡可配，而且完全不會甜膩，不愧是熱銷招牌超級好吃！

▲讓人意外的是，連戚風蛋糕的表現也很棒。戚風蛋糕口感相當柔軟，咬下去還會回彈那種，與鮮奶油的組合根本絕配！

▲牛奶霜淇淋使用的是北海道牛乳為原料，濃郁度當然也是破表。

▲因為要吃甜點，所以點了無糖冰咖啡來配。咖啡的表現就比較普通一些，走的是日式老派焦苦路線，下次改點茶或許是個更棒選擇！

總結

甜點套餐真的非常划算，無論蛋糕或是冰淇淋都很夠水準。百年建築物本身也很有特色，經過安藤忠雄改建後，在IG上擁有極高人氣，連日本人都會來拍照打卡。再次提醒大家這裡生意非常好，候位時間至少抓個半小時，不然就是開店前就過來排隊吧！

北菓樓 札幌本館 （キタカロウ）

地址：北海道札幌市中央区北1条西5－1－2

電話：0800－500－0318

營業時間：一樓商店10：00－18：00、二樓咖啡廳11：00－17：00 （周二公休）

