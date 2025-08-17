ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！雙甜點冰淇淋＋飲料只要200

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

砂川市起家的「北菓樓」，是很能代表北海道甜點、北海道伴手禮的品牌之一，位在札幌車站附近的「北菓樓札幌本館」，舊建築原本是座圖書館，經安藤忠雄改建後成為複合式咖啡廳。菜單推薦甜點套餐，兩份甜點＋冰淇淋＋咖啡飲料，一整套居然只要990日幣（約新台幣200元）CP值超級高！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲距離札幌車站步行約5分鐘，從地下鐵大通站走過來也很近，緊鄰時計台、北海道廳舊本廳舍、大通公園等札幌景點。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

百年歷史建築
這棟舊建築原本是北海道廳立圖書館及美術館，1926年至今已有百年歷史，2016年由日本建築大師「安藤忠雄」以「沙龍」為主題改建翻修，打造出融合歷史與現代的「北菓樓札幌本館」。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

咖啡廳請上二樓
一樓為商品部，營業時間為10：00－18：00；二樓則是咖啡廳，營業時間是11：00－17：00，如果想來內用吃甜點的話，記得不要太早來喔！

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

商品部
一樓商品部販售著「北菓樓」全品項產品，還有一些札幌本館限定商品，最知名的年輪蛋糕、米果、哈密瓜果凍，來到這裡都能夠買到，品項和口味、大小包裝十分齊全。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一樓商品部同樣可以買到招牌泡芙，因為是以外帶性質為主，所以價格會比二樓咖啡廳內用便宜一點點。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲甜點、咖啡、飲料價格請參考菜單，此為2025.5拍攝Menu。

絕美挑高書架
而我此行的目的是想到二樓咖啡廳內用，因為環境真的太美了，一整面直通天花板的書架是最大特色，挑高的空間十分舒適，完全不會有壓迫感。平日下午茶時段客人不少，我是約13：30左右抵達，前面約有五組候位，等待時間大概半小時，如果沒有時間久候的話，建議11點開門營業時就要來，才有機會在第一輪入座。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
最划算的當然是第一面的甜點套餐，除了固定配置的戚風蛋糕、牛奶霜淇淋外，還可以從右邊六款蛋糕中任選一個做搭配，另外還有一杯咖啡／茶飲／橘子汁／蘋果汁，這樣一組甜點套餐居然只要990日幣，換成台幣只要200元左右，真的超級便宜。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

鹹食也不遜色
蛋包飯、咖哩飯、義大利麵等鹹食的人氣也很高，供應至下午一點而已，住在北海道的朋友表示，他之前吃過這裡的鹹食，覺得蠻好吃的值得推薦！

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

甜點套餐
這樣一套990日幣（約新台幣200元）真的超級便宜！而且甜點都很好吃，非常值得收藏進札幌美食清單中。點心盤的份量一人獨享不會太多，吃完有著意猶未盡的滿足感。自選甜點部分，我在點餐時猶豫很久，因為店家說草莓蛋糕的人氣最高，但在一番掙扎以後，還是決定點「北菓樓」招牌夢不思議泡芙，我之前在小樽店吃過一次非常喜歡！

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

夢不思議泡芙
夢不思議泡芙有著酥脆外皮，沒有因為在冰箱中擺了些許時間而變軟。卡士達內餡奶香超級濃郁，擠得十分飽滿，每一口泡芙都有滿滿內餡可配，而且完全不會甜膩，不愧是熱銷招牌超級好吃！

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲讓人意外的是，連戚風蛋糕的表現也很棒。戚風蛋糕口感相當柔軟，咬下去還會回彈那種，與鮮奶油的組合根本絕配！

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲牛奶霜淇淋使用的是北海道牛乳為原料，濃郁度當然也是破表。

▲▼北菓樓 札幌本館。（圖／部落客周花花授權提供）

▲因為要吃甜點，所以點了無糖冰咖啡來配。咖啡的表現就比較普通一些，走的是日式老派焦苦路線，下次改點茶或許是個更棒選擇！

總結
甜點套餐真的非常划算，無論蛋糕或是冰淇淋都很夠水準。百年建築物本身也很有特色，經過安藤忠雄改建後，在IG上擁有極高人氣，連日本人都會來拍照打卡。再次提醒大家這裡生意非常好，候位時間至少抓個半小時，不然就是開店前就過來排隊吧！

北菓樓 札幌本館 （キタカロウ）

地址：北海道札幌市中央区北1条西5－1－2
電話：0800－500－0318
營業時間：一樓商店10：00－18：00、二樓咖啡廳11：00－17：00 （周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►澀谷最有誠意蔦屋書店開箱！微波食品＋甜點無限供應台幣400有找
►舌尖體驗異國小旅行！迪化街藏道地義式冰淇淋　綿密開心果必試
►號稱台北最強手搖只賣到下午！翡翠檸檬必喝　排隊人潮沒停過

關鍵字： 北菓樓 札幌本館 日本美食 達人美食 美食情報 日本特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

泰國浪浪怕雷躲雨闖進超商　警出動盾牌+警棍趕離！

推薦閱讀

老公寓變身療癒咖啡角落！信義逛街中繼站、捷運永春站走路8分鐘

老公寓變身療癒咖啡角落！信義逛街中繼站、捷運永春站走路8分鐘

玩日本撿便宜必逛超市！零食泡麵特價賣、旅行必需品一站買齊

玩日本撿便宜必逛超市！零食泡麵特價賣、旅行必需品一站買齊

勾起兒時回憶的台式懷舊美味！三重30年鹹奶油餐包沒預訂搶不到

勾起兒時回憶的台式懷舊美味！三重30年鹹奶油餐包沒預訂搶不到

蘆洲「黑糖雪片冰」任選4配料只賣65元！在地人大推騎樓冰品小店

蘆洲「黑糖雪片冰」任選4配料只賣65元！在地人大推騎樓冰品小店

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

飯店、樂園、高山農場軍人節專屬優惠

鶴茶樓X伊藤潤二最新聯名一次看

熱門行程

最新新聞更多

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

八月堂可頌買1送1只有今天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366