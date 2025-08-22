拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊！奪冠瑪格麗特每桌必點

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

某天和朋友來到新莊，突然很想吃披薩，搜尋新莊披薩推薦找到這家「Gino Pizza Napoletana」，在新北市新莊、蘆洲、三重皆有分店，網路評論數多、評價也蠻好的，老闆還曾獲得拿坡里披薩大賽世界冠軍，店內很多師傅也有出國比賽得過獎，披薩實力看起來相當厲害！

交通位置

地址位在新北市新莊區中原路360號，再過去一點就是泰山，從捷運新莊副都心站出口出來，約步行800公尺、12分鐘左右可抵達；若是開車騎車前往的話，附近繞繞有不少路邊停車位，不然也有收費停車場，交通相當方便。

平日依舊客滿

生意非常好，平日晚餐店內座無虛席。沒有提前訂位、臨時想吃披薩的我們，再晚一點來就客滿沒位子了，建議大家還是提前預約訂位較為保險，店內裝潢走溫馨舒適路線，很適合各種類型的聚餐聚會，這天觀察不少桌都是家庭客人來用餐，也是間值得推薦的新莊親子餐廳。

品牌執行長

他是曾獲得拿坡里披薩大賽世界冠軍的Gino，團隊成員一直有在參加「CAPUTO盃披薩大賽」，在不同組別都曾榮獲冠軍、亞軍殊榮，人氣實力都有兼具。

菜單

內用低消每人任一品項（不含甜點飲料），菜色選擇非常多元，沙拉、熱前菜、義大利麵、燉飯、排餐、甜點、飲料、冠軍披薩、經典披薩、創意披薩、素食披薩等應有盡有，餐點豐富到讓我們猶豫好久才選定這天要吃的品項。

現點現做

店員都很年輕，態度也相當親切。每塊披薩皆為現點現做，拿坡里披薩烤的時間不會太久，建議上桌快速拍完照就要趕快吃，才能品嚐到最棒的味道與口感。

瑪格麗特STG－290元

這個披薩是2017、2023義大利拿坡里CAPUTO盃台灣披薩大賽傳統組冠軍，和傳統瑪格麗特披薩不同之組，在於使用南義新鮮直送水牛起司，所以價格也會高一些。

風味獨特

瑪格麗特一直是我最常點的披薩口味，食材組成越簡單，越能吃出好食材的原味。披薩皮有著極為Q彈的口感，本身的鹹度稍微重一些，或許這樣也是自家特色，相較之下，番茄紅醬、水牛起司的調味倒是有點偏淡，我個人喜好還是比較喜歡酸一點的紅醬。

松露半熟蛋披薩－328元

綜合菇類搭配半熟蛋，會爆漿的蛋黃在視覺效果上相當加分，這份披薩的整體調味，還是比預期中來得清爽，只有在咬到松露的時候，味道會比較強烈，老實說披薩是好吃的啦！只是總覺得味道上好像少了點什麼，但或許也跟我們今天挑選的口味有關。

可樂餅佐開心果火腿披薩－360元

熱火腿搭配拿坡里道地馬鈴薯可樂餅，菜單上寫說是當地很流行的美味，因為有多了肉的關係，味道層次明顯豐富許多，所以我會推薦大家來這裡，可以點食材組合較豐富的披薩。我本身就是個很愛馬鈴薯、開心果的人，所以這個披薩百分百是我的菜。雖然每樣食材呈現的方式，和預期中不太一樣，但依舊不減披薩的美味度，成為今天眾人心中第一名！

用餐心得

這天完全沒做任何功課，僅是因為想吃披薩就走進這家店，本來想吃的幾款芝麻葉系列披薩，因周末生意太好而賣完，所以點的並不是菜單上最想吃的口味，整體來說，披薩味道都還不錯，可以吃出食材有特別選過，價格也不會太貴，想吃披薩還是可以來這裡啦！

Gino Pizza Napoletana 新莊中原店

地址：新北市新莊區中原路360號

電話：02－22760003

營業時間：平日11：30－14：30、17：00－21：00，周五六日11：30－21：00（周二公休）

