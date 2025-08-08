皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！從早餐一路賣到宵夜場

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

汶萊咖啡店推薦這家由汶萊皇室公主開的「Roasted Sip Coffee Roasters」，目前在汶萊共有五家分店，此行到訪的「Roasted Sip Kiulap」就在J Hotel對面，營業時間很長，從早餐一路賣到宵夜場，人氣與評價都很高！

環境

▲汶萊有星巴克，但在地人似乎更支持由皇室公主開的咖啡店。

▲整體設計都很新潮，之前去過的朋友表示咖啡、甜點都不錯。

▲汶萊人親和力十足。

營業時間

從早上7點一路賣到晚上11點，汶萊是回教國家，國境內是沒有賣酒的，汶萊夜生活沒有酒吧可去，所以咖啡廳就成為晚上想聊天小聚的去處。

菜單

在汶萊可以使用新加坡幣付款，飲料有義式咖啡、特調咖啡、抹茶飲品、熱茶、冰茶、巧克力等，價格換算大約100多元台幣一杯，和多數台北咖啡店的價位差不多。

▲甜點、輕食的品項也很豐富，價格也差不多100多元。

▲這天看到的大多是特調系列。

Roasted Sip Kiulap

地址：Unit No. 8, Ground Floor, Taibah Nest Complex, Bandar Seri Begawan BE1518汶萊

營業時間：07：00－23：00

