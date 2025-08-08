ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！從早餐一路賣到宵夜場

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

汶萊咖啡店推薦這家由汶萊皇室公主開的「Roasted Sip Coffee Roasters」，目前在汶萊共有五家分店，此行到訪的「Roasted Sip Kiulap」就在J Hotel對面，營業時間很長，從早餐一路賣到宵夜場，人氣與評價都很高！

環境

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲汶萊有星巴克，但在地人似乎更支持由皇室公主開的咖啡店。

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲整體設計都很新潮，之前去過的朋友表示咖啡、甜點都不錯。

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲汶萊人親和力十足。

營業時間
從早上7點一路賣到晚上11點，汶萊是回教國家，國境內是沒有賣酒的，汶萊夜生活沒有酒吧可去，所以咖啡廳就成為晚上想聊天小聚的去處。

菜單
在汶萊可以使用新加坡幣付款，飲料有義式咖啡、特調咖啡、抹茶飲品、熱茶、冰茶、巧克力等，價格換算大約100多元台幣一杯，和多數台北咖啡店的價位差不多。

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲甜點、輕食的品項也很豐富，價格也差不多100多元。

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

▲這天看到的大多是特調系列。

▲▼Roasted Sip Kiulap。（圖／部落客周花花授權提供）

Roasted Sip Kiulap

地址：Unit No. 8, Ground Floor, Taibah Nest Complex, Bandar Seri Begawan BE1518汶萊
營業時間：07：00－23：00

關鍵字： Roasted Sip Kiulap 汶萊美食 達人美食 美食情報 美食雲 汶萊特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

