宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

撰文攝影／周花花

宜蘭三星咖啡廳推薦這家！隱身巷弄內的老屋咖啡店「MASLOW CAFE」，菜單主打自烘咖啡、手作麵包、手工甜點，不僅價格平價，還是一家可以訂位的寵物友善咖啡廳。距離羅東市區開車騎車僅10分鐘車程，交通也算方便！

位置

隱身小巷弄內相當低調，不是專程前往的話，平常完全不會路過這裡，初訪者建議開啟Google Map導航才不會迷路。巷口是全家便利商店三星大洲店，從這裡轉進來沿途都會有指示牌，開車騎車前往的人，車子可以停在大洲國小周圍，停好車走過來約3分鐘。

環境

老屋咖啡店種滿綠色植物更是加分，遠在巷口看到，就讓我覺得會很喜歡這裡，還未走進店內心情就隨著放鬆下來。除了三星本店外，在宜蘭礁溪也有一家礁溪店。三星本店是可以訂位的，也是寵物友善咖啡廳，帶毛小孩來宜蘭旅遊的人，可以選擇到這喝杯咖啡。

店內空間比預想中大

座位數不少，我們是平日下午近5點才抵達，此時僅剩一桌客人，空位數還蠻多的。但假日生意應該很好，如果擔心會客滿沒有位子的話，建議可以先預約訂位較為保險。

菜單

內用低消為每人一杯飲料，如果客滿有人候位的話，用餐時間有1.5小時限制。提供免費Wi-Fi，使用插座則需收費30元。想吃點東西的話，可以參考全日輕食套餐，一份輕食搭配一杯美式咖啡，組合價格落在200元上下，可補差價升級成其他飲品。飲料類有手沖咖啡、義式咖啡、特調咖啡，搭配茶品、拿鐵、歐蕾，品項選擇相當豐富。

▲全日輕食套餐的餐點可參考圖片。

每日供應的麵包品項會公布在粉絲團上

有特別想吃的可以提前確認，我們這天是接近打烊前才抵達，麵包櫃剩的比較少，僅有酸種麵包、肉桂捲、酸種可頌、裸麥麵包幾種，但看起來都蠻好吃的。甜點也是MASLOW CAFE自己手作，供應品項同樣可以到粉絲團確認，這天有司康、戚風蛋糕、巴斯克乳酪、生巧克力、布丁，價格算是合理不貴。

品項

美式黑咖啡－110元

美式咖啡可以自選豆子，我們淺焙、深焙各來一杯，都選擇做成冰美式。淺焙豆子有著白花香氣、莓果甜感，風味柔和順口、相當乾淨，炎炎夏日喝到這杯實在有夠消暑。

深焙則是以榛果巧克力為主調，帶點焦糖、杏桃甜感，雖為深焙但不會太過厚重，風味呈現乾淨俐落，很適合搭麵包、甜點。

鍋煮伯爵茶拿鐵－160元

▲朋友點的我沒有喝，但他很快就喝完了，味道應該是還不錯。

紅豆奶油脆皮麵包

這個屬於全日輕食套餐的內容，不太確定可不可以單點。我非常愛紅豆，尤其是紅豆奶油這個組合，只要咖啡廳的菜單上有，我十之八九都會點上一份。紅豆奶油麵包非常好吃，上桌前會再把脆皮麵包回烤，並夾入冰涼奶油，所以建議一定要趕快吃。麵包有著討喜的脆皮口感，帶有Q度咬下去還會回彈，紅豆餡不會甜膩、豆香十足，與奶油的搭配很完美，非常好吃，推薦可以點！

乳酪水果裸麥麵包－85元

麵包皆有著不錯的水準，這個也相當好吃，裸麥麵包口感香Q彈牙，但並不是不好咬的那種，在口中越嚼越香。配料奶油乳酪、杏桃、莓果給得不少，幾乎每一口都能吃到餡料。

心得

雖然剛抵達這裡的我們並不餓，還是忍不住點了兩份麵包，並全部完食，就知道麵包真的好吃。最初是因為MASLOW CAFE的老房子特色，才把它收進宜蘭咖啡廳清單中，沒想到不論咖啡、麵包都做得相當夠水準，整體的空間營造更是加分，店家態度也很親切，絕對是一間值得推薦的咖啡店！擔心會客滿的話，記得提前預約訂位。

MASLOW CAFE 三星本店

地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號

電話：03－9534160

營業時間：10：30－17：50

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

