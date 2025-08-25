收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳　招牌舒芙蕾被封為台北最強

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

北部秘境咖啡廳推薦這家，隱身至善路外雙溪旁，有著美麗景觀的「咖朵咖啡」，菜單推薦必點招牌舒芙蕾，每種甜點、咖啡皆有著不錯水準，從東區店時期評價就很好，從台北市區出發不會太遠，從士林捷運站有公車可直達，建議提前私訊預約訂位再來才有位子啦！

交通位置

地址位在台北市士林區至善路二段390號，開車騎車前往可在路邊找停車位，如果沒有交通工具的人，搭公車到「雙溪別墅」下車即可抵達，可以搭的公車還蠻多的，主要看你從哪個地方過來，士林捷運站附近就有幾班車可搭，建議直接開啟Google Map導航最快。

內用位置較少，建議提前預約

我從以前在台北東區時期就很喜歡這家咖啡廳，休息一陣子後看到重新開業超級開心。店內座位數雖然不少，但因為生意很好（尤其周末假日），所以建議大家還是提前透過臉書粉絲團／IG私訊訂位，預約好再去較為保險。

河岸第一排

店家搬家到至善路新地址，有著更寬敞舒適的內用環境，兩層樓皆有著大片落地窗，可以欣賞外雙溪優美的山林景色，天氣好的時候要坐在戶外區也很愜意。

二樓有獨立小包廂

二樓窗邊座位像是一間獨立小包廂，如果是喜歡拍照的人，戶外自然光當然最美。只是夏天坐在戶外可能會有點熱，加上附近就是山區的關係，難免會有蚊蟲叮咬，如果很有蚊子緣的人，記得擦好防蚊液再來。

菜單

每人低消至少350元，飲料有義式咖啡、果汁、茶飲、歐蕾等，搭配舒芙蕾、熱蛋糕、磅蛋糕、咖哩飯等甜點鹹食，不定期會推出三明治。較為特別的一點是，菜單沒有固定價格，老闆會給餐點範圍的價錢建議；大家可以在用餐完畢後，參考Menu上的價格，再依照當天用餐的整體感受付錢，開心多付、不開心少給這樣。

拿鐵咖啡

冰拿鐵咖啡採用髒髒做法，雖然有附上湯匙，但攪不攪可以依照個人喜好。咖啡基底是圓潤的可可堅果調性，風味乾淨舒服，店家一直以來咖啡水準都很穩定。

伯爵奶茶

▲同行朋友點了熱伯爵奶茶，上頭有打上綿密奶泡，是少女都會喜歡的一杯飲料。

原味舒芙蕾

菜單招牌甜點為舒芙蕾、熱蛋糕兩款。之前在東區店時兩種都曾吃過，皆留下了不錯的美味評價，幾經思考後決定這次先點原味舒芙蕾，主要是因為這裡的舒芙蕾，曾經是很多人心中台北好吃舒芙蕾的最大公約數，現在還有在賣的店也不多了（我指的是正統法式舒芙蕾）。

現點現做

剛烤好的舒芙蕾有著蓬蓬的討喜賣相，建議拍照不要拍太久，趁熱品嚐才能吃到最美味的味道。原味舒芙蕾加入馬達加斯加香草莢製作，有著清新自然的香氣，而舒芙蕾本身的濕潤口感真的很好吃，外層焦香則增添了層次，現在還有推出茶味舒芙蕾，這個也是店家的強項，之後再訪肯定要點一份來回味。

巧克力熔岩蛋糕＋巧克力脆片雪糕

身為愛吃巧克力的人，我也很推薦這個巧克力熔岩蛋糕，上桌時會烤至恰到好處的熟度，一樣建議快速拍完照就趕快吃，內餡的熔岩才會爆漿。使用的是苦甜巧克力，略帶酒香所以整體的甜度不會太膩，建議可以先單吃，接著再配上巧克力脆片雪糕享用，讓裡頭的香草冰淇淋來提升層次感。

用餐心得

搬離東區、重新在士林至善路開業的「咖朵咖啡」，生意變得比以前更好了！除了本來就很美味的咖啡、甜點外，坐擁外雙溪畔的美麗山林景色，提升了下午茶的感官享受。想來這間台北秘境咖啡廳吃美食的話，記得要提前透過私訊預約訂位，不然可能會因為客滿而向隅喔！

咖朵咖啡Caldo Cafe

地址：台北市士林區至善路二段390號

營業時間：12：00－18：00（周一二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

