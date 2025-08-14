ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄「5小時慢熬」深夜雞白湯拉麵！＋40升級湯麵無限續加

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「翎羽軒拉麵」是最近新開的拉麵店，隱藏在大立百貨附近的巷弄裡，營業到半夜。湯頭使用雞骨、豬大骨、雞爪、雞皮與多種蔬果熬煮5小時，呈現乳白色湯底，香氣濃郁滑順，喝起來溫潤不膩。湯底選項不算多，但各有特色，第一次來推薦試試濃厚雞白，喝得到雞湯的香氣，還有中藥行調配的白胡椒粉提味；松露愛好者一定要試試特濃松露雞白，Q彈細麵吸附松露湯汁超夠味，越吃越涮嘴！

環境

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

料理過程
使用新鮮雞骨、豬大骨、雞爪、雞皮、多種蔬果搭配逆滲透純水，費時熬煮5小時，熬出乳白色的濃郁湯底，帶有自然的雞湯香氣與滑順感，喝起來溫潤厚實卻不油膩。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚現做料理，一人作業需要稍微耐心等候。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲舒肥雞、豬叉燒刷醬炙燒，香氣十足。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲可以加價40元升級，享有加湯加麵不限次數，非常超值！

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲入座免費招待麥茶。

菜單

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

特濃松露雞白拉麵 280元
喜歡松露香氣的人必點！這碗是濃厚雞白湯頭加入黑松露醬，喝起來滑順又充滿濃郁松露香氣，帶點雞湯本身的鮮甜，有加中藥行調配的白胡椒，整體味道醇厚不膩。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲Q彈的細麵吸附松露雞白湯，每一口都是濃郁的香氣，越吃越涮嘴。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲拉麵有搭配舒肥雞和豬叉燒，會刷上特製醬汁炙燒，舒肥雞肉質軟嫩清爽、豬叉燒多了油脂與濃厚的炙燒香氣。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一份拉麵都有附配料，吃得到主廚自製溏心蛋、筍乾、梅子番茄。筍乾加了麻油，清脆酸香，可以加入拉麵裡享用，溏心蛋軟嫩香醇。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

濃厚雞白拉麵 250元
這碗拉麵是店內人氣招牌，濃郁雞湯融合中藥行調配的白胡椒，入口甘醇滑順，充滿層次香氣。我們的麵條是選擇硬麵，口感比較Q彈，吸附湯汁吃起來鹹香又富含濃郁雞湯味。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲濃厚雞白湯濃醇不膩口。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲細麵吸附湯汁非常涮嘴。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲叉燒刷醬炙燒，香氣很有層次。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲喜歡多一點風味可以自行加黑胡椒或七味粉。

唐揚雞 45元

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲現炸的唐揚雞外皮金黃酥脆不油膩，雞腿肉紮實有彈性，不會乾柴，搭配酸甜醬汁解膩又提味。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

松露脆薯 95元

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲炸得酥香的薯條帶有鬆軟口感，表層裹上松露醬調味，香氣十足，會讓人一口接一口。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

黃金泡菜 45元

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲黃金泡菜爽脆開胃，搭配拉麵或炸物都很適合。

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冬瓜檸檬 45元

▲▼翎羽軒拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這杯飲品是用冬瓜磚熬煮，加上新鮮檸檬汁，喝起來酸甜冰涼很爽口。

翎羽軒拉麵

地址：高雄市前金區新田路239巷12號
電話：0989－088248
營業時間：周二至周五17：30－00：30／周六日 12：00－15：00、17：30－00：00（售完即止，周一休息）

