高雄獵奇「青花椒麻炸雞鬆餅」濃郁不嗆喉！鹹甜口味多達30種

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「小木屋鬆餅」創立至今已有19年，是許多人從小吃到大的點心品牌。位於文化中心附近的苓雅店是高雄市區唯一門市，主打現點現做鬆餅，鹹甜口味通通有，多達30種！每一份鬆餅都是外層微酥、軟Q扎實的口感。搭配紅茶或觀音鮮奶茶享用更滿足，店內有小空間可以內用，也能外帶和外送。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

現點現做

▲每一份鬆餅都是現點現做，需要稍微耐心等候，建議提前預訂。

▲現烤出鍋香噴噴。

▲加上滿滿的餡料吃起來很有滿足感。

空間外觀

菜單



餐點

青花椒麻炸雞蔬菜鬆餅（辣） 95元

鹹味鬆餅一定要試試這款人氣口味！炸雞外酥裡嫩多汁，搭配清脆蔬菜平衡風味，再淋上特製青花椒麻醬，每一口都有濃郁的辛香與溫和辣感，香氣十足但不嗆喉，適合喜歡重口味的人。

松露菇菇蔬菜鬆餅 85元（新品）

喜歡松露的話，非常推薦選擇這款新品！炸過的杏鮑菇脆嫩多汁，搭配清爽的蔬菜，松露醬香濃不膩、帶點鹹味，加上鬆餅的微甜口感，吃起來層次豐富，會讓人一口接一口。

香草卡士達鬆餅 65元

這是經典熱賣口味，綿密滑順的香草卡士達帶有奶香與甜味，搭配外層微酥又帶軟Q感的鬆餅，吃起來順口不膩，甜點控幾乎都會點這一份。

巧克力鬆餅 60元＋鮮奶油 15元

巧克力鬆餅加鮮奶油是螞蟻人超愛的隱藏版吃法！巧克力醬濃醇微苦，甜中帶點可可香，加上鮮奶油多了濕潤滑順的口感，搭配鬆餅一起吃就像在吃巧克力鮮奶油蛋糕，療癒又滿足。

▲每一口都是厚實綿密的滑順感。

莊園琥珀紅茶 30元

▲琥珀紅茶香氣清透爽口，搭配三分糖剛剛好，不會過甜。

觀音鮮奶茶 65元

▲鐵觀音茶湯融合鮮奶特調，有淡雅茶香及奶味，喝起來爽口順喉。

小木屋鬆餅 高雄苓雅店

地址：高雄市苓雅區四維二路249號

營業時間：10：00－20：00

電話：07－7226777

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

►左營傳承50年的眷村老口味 大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

►高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年 現烤現包賣完就收工