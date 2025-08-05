輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密熱炒炭烤深夜食堂　嘗鮮少見豬視神經

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「墨岩居酒屋」是一間藏在高雄輕軌旁的深夜食堂，從壽山公園站下車走幾步就能找到，整體氛圍舒適放鬆，適合夜貓子來吃點熱炒、配點小酒。餐點是由雙主廚親自料理，提供熱炒與炭烤，可以試試剝皮辣椒炒蛋、燒酒蛤蠣、過貓這幾道，都是蠻受歡迎的料理。

串燒也有不少選擇，炭香味十足，刷上特製醬汁香醇好吃，雞橫隔膜、雞松阪、豬視神經都很適合配啤酒，烤到微焦脆的雞小翅一定要點兩份！目前採線上預約訂位，不接受電話預約，用餐分三個時段，建議提前預訂。

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空間外觀

▲吧檯高腳椅座位。

▲沙發座位區。

雙主廚現點現做

▲這裡有兩位主廚，一位擅長熱炒料理，一位擅長炭火燒烤。

菜單

餐點

剝皮辣椒炒蛋 180元

▲剝皮辣椒搭配厚實滑嫩的炒蛋，鹹香中帶點微甜，很適合配飯或搭啤酒一起享用。

燒酒蛤蠣 200元

▲新鮮蛤蠣大火快炒，加入酒提香，湯汁甘甜帶蒜香，還有爽脆蔥段增加層次口感。



過貓 150元

▲清燙過貓淋上胡麻醬，搭配甜甜炸燕麥、明太子醬和柴魚片，酸甜中帶辣，清爽又開胃。

雞小翅 90元

▲雞小翅的雞皮刷醬烤到微焦脆，肉質鮮嫩多汁，甜甜的很涮嘴，推薦一次點兩份！

雞肉串 90元

▲雞肉厚實多汁，雞皮Q嫩不油，搭配蔥醬品嚐更香醇。

雞橫隔膜 120元

▲口感Q彈有嚼勁，鹹甜香醇帶炭香味。

雞松阪 120元

▲雞松阪肉質扎實，刷上醬汁甘醇，還有柴魚片增加香氣。

豬視神經 90元

▲豬視神經非常脆嫩，有點焦香味，一定要試試！

豬橫隔膜 120元

▲厚實Q彈有嚼勁，有黑胡椒的香辣。

豬嘴邊 80元

▲嘴邊肉口感厚實鮮嫩，帶點甜鹹味。

青龍椒 60元

▲青龍椒清脆多汁，帶有獨特椒香，搭配串燒最解膩。

秋葵 60元

▲秋葵烤得剛剛好，脆嫩爽口、帶微黏感。

山豬肉 380元

▲厚實山豬肉Q彈有嚼勁，鹹香夠味，是超適合下酒的一道。

高山茶 100元

▲不喝酒的可以選擇無糖高山茶，茶香濃郁爽口，吃串燒或重口味料理可以平衡味蕾。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



墨岩 居酒屋 小物

地址：高雄市鼓山區鼓山一路56－1號（輕軌壽山公園站旁）

營業時間：17：00－02：00（周一店休）

電話：0989－747134

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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