ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密熱炒炭烤深夜食堂　嘗鮮少見豬視神經

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「墨岩居酒屋」是一間藏在高雄輕軌旁的深夜食堂，從壽山公園站下車走幾步就能找到，整體氛圍舒適放鬆，適合夜貓子來吃點熱炒、配點小酒。餐點是由雙主廚親自料理，提供熱炒與炭烤，可以試試剝皮辣椒炒蛋、燒酒蛤蠣、過貓這幾道，都是蠻受歡迎的料理。

串燒也有不少選擇，炭香味十足，刷上特製醬汁香醇好吃，雞橫隔膜、雞松阪、豬視神經都很適合配啤酒，烤到微焦脆的雞小翅一定要點兩份！目前採線上預約訂位，不接受電話預約，用餐分三個時段，建議提前預訂。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

空間外觀

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲吧檯高腳椅座位。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲沙發座位區。

雙主廚現點現做

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這裡有兩位主廚，一位擅長熱炒料理，一位擅長炭火燒烤。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

菜單

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

剝皮辣椒炒蛋 180元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲剝皮辣椒搭配厚實滑嫩的炒蛋，鹹香中帶點微甜，很適合配飯或搭啤酒一起享用。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

燒酒蛤蠣 200元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲新鮮蛤蠣大火快炒，加入酒提香，湯汁甘甜帶蒜香，還有爽脆蔥段增加層次口感。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

過貓 150元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲清燙過貓淋上胡麻醬，搭配甜甜炸燕麥、明太子醬和柴魚片，酸甜中帶辣，清爽又開胃。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

雞小翅 90元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲雞小翅的雞皮刷醬烤到微焦脆，肉質鮮嫩多汁，甜甜的很涮嘴，推薦一次點兩份！

雞肉串 90元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲雞肉厚實多汁，雞皮Q嫩不油，搭配蔥醬品嚐更香醇。

雞橫隔膜 120元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲口感Q彈有嚼勁，鹹甜香醇帶炭香味。

雞松阪 120元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲雞松阪肉質扎實，刷上醬汁甘醇，還有柴魚片增加香氣。

豬視神經 90元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲豬視神經非常脆嫩，有點焦香味，一定要試試！

豬橫隔膜 120元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲厚實Q彈有嚼勁，有黑胡椒的香辣。

豬嘴邊 80元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲嘴邊肉口感厚實鮮嫩，帶點甜鹹味。

青龍椒 60元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲青龍椒清脆多汁，帶有獨特椒香，搭配串燒最解膩。

秋葵 60元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲秋葵烤得剛剛好，脆嫩爽口、帶微黏感。

山豬肉 380元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲厚實山豬肉Q彈有嚼勁，鹹香夠味，是超適合下酒的一道。

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

高山茶 100元

▲▼墨岩 居酒屋 小物。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲不喝酒的可以選擇無糖高山茶，茶香濃郁爽口，吃串燒或重口味料理可以平衡味蕾。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

墨岩 居酒屋 小物

地址：高雄市鼓山區鼓山一路56－1號（輕軌壽山公園站旁）
營業時間：17：00－02：00（周一店休）
電話：0989－747134

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯　Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴
►高雄最道地傳統羅馬披薩！低溫發酵酥皮＋蜂蜜三起司太誘人
►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

關鍵字： 墨岩 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【逆向騎車撞警車】屏東阿北派出所前違規GG了

推薦閱讀

切盤淋上鴨湯鴨油提味！高雄鴨肉店開業超過40年　鴨血糕必吃

切盤淋上鴨湯鴨油提味！高雄鴨肉店開業超過40年　鴨血糕必吃

開攤就排隊！招牌燻茶鵝最難搶到　高雄黃昏市場隱藏版滷味攤

開攤就排隊！招牌燻茶鵝最難搶到　高雄黃昏市場隱藏版滷味攤

50元鵝肉飯淋滿鹹香鵝油！還有鵝米血口感綿密　高雄70年無名老店

50元鵝肉飯淋滿鹹香鵝油！還有鵝米血口感綿密　高雄70年無名老店

高雄隱藏版手揉現烤披薩！鋪上滿滿起司干貝奶香濃郁超厚實

高雄隱藏版手揉現烤披薩！鋪上滿滿起司干貝奶香濃郁超厚實

9月這3天國軍、台電員工93折

9月這3天國軍、台電員工93折

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密深夜食堂

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密深夜食堂

精選3大日本涼感秘境

精選3大日本涼感秘境

粉絲必衝《鬼滅之刃》4大場景免費拍

粉絲必衝《鬼滅之刃》4大場景免費拍

駁二新開幕餐酒館「酥炸洋蔥花」超吸睛

駁二新開幕餐酒館「酥炸洋蔥花」超吸睛

台灣首家岢露圈專賣插旗中山區

台灣首家岢露圈專賣插旗中山區

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

設籍北北基免費玩嘉義蓋婭莊園

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

爭鮮推3款鮭魚新品「嚐鮮送30元抵用券」

台北福華Buffet第2人半價延長到8/31

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

台南新百貨官方搶先公布14家餐飲品牌

盤點全台7家美式手抓海鮮！

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

台中海洋館試營票價8折、參觀需預約

熱門行程

最新新聞更多

9月這3天國軍、台電員工93折

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密深夜食堂

精選3大日本涼感秘境

粉絲必衝《鬼滅之刃》4大場景免費拍

駁二新開幕餐酒館「酥炸洋蔥花」超吸睛

台灣首家岢露圈專賣插旗中山區

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

台中海洋館試營票價8折、參觀需預約

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366