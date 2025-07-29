大人系「紅酒吐司」不加一滴水！河畔小店每日出爐30多種歐式麵包

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「拉斯費拉 LA SFERA 麵包專門店」坐落於前鎮河畔，鄰近夢時代購物中心，提供30多種歐式麵包，每日出爐品項會更換，還有法國麵包、德國扭結、日式可頌，到台式羅宋與糕餅等選擇，皆採玻璃櫥窗展示，由店家夾取包裝，衛生又安心。他們家最著名的就是使用莊園紅酒、不加一滴水製作的紅酒吐司，是不少客人每回必買的大人系風味。店內也有供應茶飲與咖啡，會員還能至二樓享用，遠眺夢時代摩天輪。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲▼二樓內用空間有開放給會員使用，會員消費即可至2樓享用麵包、飲料，這裡還能遠眺夢時代摩天輪。

店內的麵包都是以玻璃櫥窗展示，由店家夾取包裝，可以吃得衛生又安心！這裡提供30多種歐式麵包，每天出爐的品項會更換，還有法國麵包、日式可頌、義大利巧巴達、德國扭結、台灣羅宋麵包、台式糕餅等選擇。

▲德國扭結。

▲鑽石般的白松露麵包。

▲裸麥麵包。

▲日式麵包、佛卡夏。

▲吐司選擇很多，口感非常柔軟綿密。

▲還有使用莊園紅酒製作、不加一滴水的紅酒吐司，喜歡酒感濃郁的可以試試！

嚴選麵粉製作

店內的麵包是選用日本麵粉、法國麵粉與自家養的魯邦種酵母製作，會依想要呈現的口感使用多種麵粉搭配，吃起來會比較有層次。

品項

魯邦酸種 250元

這個魯邦酸種很適合做三明治享用，是以自家培養的魯邦酵母長時間發酵二十四小時，選用裸麥粉為基底，外皮薄脆、內部扎實有彈性。細嚼後會感受到乳酸帶來的自然酸香與回甘，是風味層次豐富的純素麵包。

▲現場可以幫忙分切。

▲口感外酥內軟，扎實有彈性。

明太子 90元

明太子麵包是將法國麵包改良得更柔軟易嚼，鋪上滿滿的日本原裝明太子，搭配魚卵吃起來鮮香帶有鹹味及啵啵的口感，還有海苔絲增添層次風味，會現場回烤，口感酥脆美味！現點現烤需等候約15分鐘，建議先預訂。

魯邦維也納 80元

冰涼的魯邦維也納麵包使用自家天然酵母製作，質地濕潤清爽、鬆軟有彈性，夾入荷蘭發酵奶油與砂糖粒，吃起來甜中帶鹹，還有砂糖脆感。

榜眼九五 230元

柔軟濕潤的紫白雙色吐司結合紫薯的花青素色澤、蔓越莓果乾的微酸甜與巧克力香氣，層次豐富。麵團液態含量高達95%，水分極高，口感非常柔軟綿密。

▲柔軟綿密的雙色吐司非常好吃。

中沢波士頓鮮奶油派 8吋 700元（需預訂）

一款非常好吃的蛋糕，很適合喜歡生乳系甜點的人！蓬鬆的蛋糕體帶有淡淡蜂蜜香氣，夾餡使用日本中沢鮮奶油，乳脂含量低卻保有自然濃郁的乳香，清爽不膩口。

伯爵茶 80元、焦糖榛果拿鐵 120元

La Sfera Boulangerie

地址：高雄市前鎮區中華五路939巷10號

營業時間：13：00－19：00

電話：07－5365181

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

►左營傳承50年的眷村老口味 大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

►高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年 現烤現包賣完就收工