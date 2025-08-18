手炒麻辣鍋加滿36種中藥材！高雄不限時深夜火鍋　自助吧吃到飽

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻
「鼎星經典火鍋店 楠梓旗艦店」用餐空間寬敞舒適，很適合鍋控們聚餐。老闆原本在屏東經營近20年，現在搬遷到楠梓，繼續延續熟客喜愛的好味道，而且店內用餐不限時、無低消、不收服務費與共鍋費，還有自助吧無限量供應白飯、茶飲、果汁、咖啡、霜淇淋、餅乾，加上開到深夜，夜貓子也能輕鬆來吃宵夜！
湯底是這裡的靈魂，老闆嚴選多種中藥材、辣椒與花椒，親自手炒麻辣湯底，加入長時間熬煮的大骨高湯，煮出香麻溫潤的麻辣湯，涮煮大肉盤品嚐超涮嘴；不吃辣推薦慢火熬煮的龍骨湯，湯頭乳白濃郁、滋味清甜，特別適合搭配蔬菜海鮮。冰箱內有多款自助取餐食材，可以試試花枝漿、竹葉魚糕、帝王蟹、排骨酥等特色品項。當月壽星來用餐，會贈送壽星肉盤，外帶也享有9折優惠喔！
自助吧
▲自助吧茶飲、果汁、咖啡、霜淇淋、餅乾、白飯通通無限量供應。
▲白飯免費供應吃到飽。
▲霜淇淋可以搭配餅乾裝飾，吃鍋配甜點更有儀式感。
▲多種餅乾自取享用。
▲沾醬佐料。
▲推薦搭配老闆手炒的上海辣醬，辣度不高有濃郁香氣。
▲自取免費加湯。
湯底／鴛鴦鍋 160元（麻辣湯＋龍骨湯）
▲這裡的湯底有多種風味選擇，招牌必點麻辣湯與龍骨湯組合的鴛鴦鍋。
麻辣湯
▲老闆使用36種中藥材、辣椒、花椒慢炒，結合長時間熬煮的大骨高湯，湯頭香麻溫潤不嗆辣，尾韻帶有辛香味。
▲老闆親自手炒麻辣湯底。
▲麻辣豆腐滑嫩多汁，麻辣鴨血飽滿細嫩，帶點淡淡中藥香氣。
龍骨湯
▲使用大骨長時間熬煮的龍骨湯乳白濃郁，滋味清甜順口，很適合煮蔬菜，能嚐到自然鮮甜。
▲費時熬煮高湯。
▲蔬菜搭配龍骨湯煮更對味。
精選肉品
無骨牛小排 260公克 590元
▲無骨牛小排肉質Q嫩帶筋，油花分布均勻，有濃郁肉香，推薦點大份量吃起來更過癮！
梅花豬肉 260公克 240元
▲梅花豬肉油脂與瘦肉比例剛好，鮮香不腥，入口帶點軟Q感。
小綿羊肉 120公克 110元
▲羊肉油脂豐富，帶有濃郁的肉香味。
自助取餐
▲冰箱有多種精選食材，都可依個人喜好自助取餐。
竹葉魚糕 80元
▲造型像竹葉的魚糕一定要點！下鍋煮吸滿湯汁，口感軟Q鮮嫩，每一口都有鮮甜滋味。
帝王蟹 80元
▲厚實細嫩的帝王蟹帶有甜甜滋味，口感鮮美飽滿。
手打花枝漿 100元
▲花枝漿扎實彈牙，吃得到整塊花枝，鮮甜美味。
秘製排骨酥 90元
▲排骨酥放入鍋中烹煮，外層麵衣滑順，肉質扎實軟嫩，有醃製的鹹甜風味。
高麗菜 50元
▲高麗菜爽脆多汁，很適合搭配龍骨湯烹煮。
單點
老油條 40元
▲吃麻辣鍋推薦必點老油條，稍微泡進麻辣湯，吃起來帶有麻辣湯的香氣與酥軟口感，越吃越香！
餃類綜合盤 80元
▲經典的火鍋料一次就能品嚐到魚餃、燕餃、蛋餃三種，下鍋煮吸飽湯汁很涮嘴。
熟食點心
麻辣鴨血 60元
▲麻辣鴨血口感滑嫩，帶有湯汁及香辣滋味。
麻辣豆腐 60元
▲麻辣豆腐吃起來細嫩入味，口感飽滿。
炸物 月亮蝦餅 100元
▲這裡也有供應現炸的月亮蝦餅，吃起來外酥內軟，口感扎實、蝦香濃郁，可以搭配特製酸甜沾醬更對味。
菜單 MENU
空間外觀
鼎星經典火鍋店
地址：高雄市楠梓區大學二十三街10之2號
電話：0903－826687
營業時間：周二至周五 16：30－00：30、周末 11：30－14：30、17：30－00：30（周一店休）
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格、粉絲團、Instagram
