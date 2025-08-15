ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄港灣海景搭配深夜炭火燒肉！還有大骨雞湯＋蔥鹽無限供應

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「1928燒肉總鋪 高流海洋店」位在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，用餐空間寬敞舒適，還有一整面港灣美景，來這裡聚餐感覺特別愜意，而且從中午營業到凌晨，夜貓子也能輕鬆吃烤肉。周五至周日晚間6點到9點還有現場演奏，氛圍感很棒，也是約會的好選擇！

這裡採自己動手烤的方式，能自在與朋友家人邊聊邊烤，搭配蔥鹽可免費續加，燒肉更夠味。高流海洋店限定提供的雞大骨湯清香爽口，可無限享用，用餐還會招待一杯冰沙平衡味蕾。

空間外觀

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲用餐空間寬敞舒適。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲用餐可以欣賞整面海港景觀。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲高流海洋店採自己動手烤的用餐方式（燒烤是用炭火），可以自在與家人朋友聚餐聊天。

免費招待

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲海洋店限定雞大骨湯，清香爽口，可無限享用！

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲用餐會提供一杯冰沙平衡味蕾。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼蔥鹽、檸檬汁與辣油皆可免費續加，搭配燒肉超滿足！

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

番茄乳酪脆餅（2貫）149元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲番茄乳酪脆餅淋上蜂蜜，吃起來鹹甜帶有酸度很爽口。

卡滋蟹肉魚蔬食 228元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蘿蔓生菜包裹蟹肉魚餡，搭配鮭魚卵，風味鮮香。

生猛海鮮沙拉 288元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲生菜沙拉搭配鮮蝦、鮑魚、小卷，淋上酸辣特調醬汁，清爽開胃。

冰鎮鮮蝦（6P）209元 海洋店限定

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲冰鎮鮮蝦已經貼心去殼，口感扎實鮮美，搭配五味醬品嚐酸甜好吃。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冰鮮小卷 380元 海洋店限定

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲小卷新鮮Q彈，也是搭配五味醬享用，冰涼涮嘴。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

日式炸海老捲壽司 189元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲炸海老捲壽司微酥厚實、蝦香味十足，酸甜涮嘴。

綜合握壽司（6貫）329元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲想吃得更豐盛可以選擇綜合握壽司，鮪魚、海鱺、鮭魚腹、花枝、蟹膏軍艦、豆皮壽司一次滿足。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

炙比目魚丼飯 269元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲炙比目魚丼飯油脂香氣豐富，搭配酸甜醋飯超療癒。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

手作炸牡蠣 269元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲薄酥麵衣包裹飽滿牡蠣，滋味鮮香，搭配塔塔醬享用更對味。

日本奧羽和牛牛小排 900元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲日本奧羽和牛牛小排油花豐富、口感鮮嫩香醇。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

台灣極上厚牛舌 480元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲厚牛舌吃起來Q彈多汁，肉香濃郁。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

伊比利法式里肌 390元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲伊比利法式里肌肉質扎實，滋味鮮甜清香。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

厚切豬五花 280元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲厚切豬五花烤到金黃恰恰，外酥裡嫩吃起來超香。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

紋甲花枝 360元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲來這裡一定要點紋甲花枝，稍微烤到表面帶點金黃，口感脆嫩鮮甜。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

挪威鮭魚排 380元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲挪威鮭魚排現烤最香，擠上檸檬享用更美味。

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

起司地瓜燒 119元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲地瓜加上乳酪丁與起司片一同燒烤，甜鹹綿密超療癒。

巧克力生乳捲 169元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲巧克力生乳捲苦甜濃郁，搭配莓果與鮮奶油很順口。

日式香草雞蛋布丁 89元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲布丁綿密滑嫩，還有酥酥椪糖增添風味口感。

冰淇淋漂浮咖啡 109元／荔枝果漾氣泡飲 109元

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲微苦咖啡加香草冰淇淋，冰涼又順口；荔枝果漾氣泡飲果香清甜，還有蘆薈果肉，氣泡感清爽解膩。

札幌生啤酒（SAPPORO PREMIUM）139元／杯

▲▼1928燒肉總鋪 高流海洋店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲札幌生啤酒甘醇帶點苦韻，搭烤肉最對味！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

1928燒肉總鋪 高流海洋店

地址：高雄市苓雅區海邊路15號之6（鯨魚堤岸06館）
營業時間：11：30－01：30
電話：07－2692777

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 1928燒肉總鋪 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【默默被可愛到了】凌晨捕捉到小畫家在玻璃作畫「膽小狗英雄」

推薦閱讀

