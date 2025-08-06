馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」！一次暢飲16款　最低698元起

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

這次升級太狂了！全新打造的「潮吧16」正式進駐「馬辣漢口店」，西門町吃到飽「馬辣頂級麻辣鍋」化身全台最潮的火鍋酒吧新地標，長達600公分的超浮誇酒水牆，一次網羅16款酒品，從果香系微醺到濃烈系暢飲，無限暢飲通通讓你喝到爽，重點是只要698元起。

不但有近百種頂級食材吃到飽，連調酒都讓你無限續，不喝酒也免驚，這裡還貼心準備了28款冷熱無酒精飲品，搭配頂級肉品、漁港海鮮、哈根達斯與莫凡彼冰品、寶島水果甜點無限吃，宵夜時段營業到凌晨12點，完美詮釋什麼叫做「吃得飽、喝得爽、拍得美」。這次的馬辣，根本變身潮流夜店級美食地標，無論要跟朋友碰杯、還是慶生聚會，來這裡就對了！

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交通＆停車

餐廳環境

用餐環境空間寬敞，座位之間距離不會太近，一桌可以容納2－4人，物價飛漲的年代，高CP值的吃到飽是不少人的首選，很適合朋友慶生跟家庭聚餐，打造美好的用餐回憶！

訂位方式

訂位方式可以透過線上訂位提前預約用餐時間，目前可接受2－6位訂位（含大人與小孩），如果有超過6人的訂位，建議用電話跟店家預約。

潮吧

這家是西門町首間打造時尚餐酒體驗的吃到飽，讓火鍋不只是火鍋，還是體驗潮流派對的開端！潮吧共有16款含酒精特色飲品，包含派對特調系列、沙瓦氣泡飲系列、台灣生啤酒、海尼根、美式拉格啤酒、精釀啤酒、水蜜桃氣泡酒、西班牙白酒跟西班牙紅酒等等，加上自助吧28款無酒精冷熱飲品，不管是不是酒鬼，都能揪朋友一起嗨！

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多種酒類一次滿足

從香甜果香到濃郁醇酒，各種選擇通通有，我跟朋友發揮創意喝法，加入時令水果一起品嚐，酒香跟果香結合更好喝了，比起外面餐廳調酒一杯都要300元起跳，這裡可以無限爽喝，真的太划算了！

自助吧

自助吧的選擇多達百種，這一區有蔬菜、鍋料跟肉品，包含港式花雕雞、可樂嫩雞腿、滷牛筋、滷牛肚、滷肥腸、豬肚、招牌多肉排骨酥、日式龍蝦包、九層塔花枝丸、手打鮮蝦滑、翡翠虱目魚滑、手打花枝滑、基隆三記魚餃、手工蛋餃／燕餃／魚餃、水蓮、牛番茄、大白菜、福山茼蒿等等，對於愛吃菜的朋友來說，真的是一大福音啊！

海鮮鍋料區

這一區是海鮮鍋料區，包含美國火雞佛、魚肚花膠、刻花鮮魷魚、牛百頁、鴨腸、深海魷魚、大干貝、刻花花枝、帆立貝、淡菜、黃喉、基隆古吉拉、甜甜海蝦、鮮鮮草蝦、東港鮮鯛片等等。

麵食

我們對於麵食的種類選擇這麼多也很驚艷，有韓國不倒翁拉麵、虎牌細粉、王子麵、蒸煮麵、印尼香蔥雞湯麵、蔬菜麵、刀削麵跟泰國蝦味麵等等，根本收集了各國口味！

▲自助吧居然有超厚的鯛魚下巴，豐富的膠原蛋白跟鮮嫩口感，是老饕才懂的精華部位。

▲馬辣才有的寶島水果跟甜點區， 吃得到當季的新鮮水果，還可以搭配調酒一起享用。

▲醬料區提供19種選擇可以自行搭配，其中馬辣椒麻醬有又麻又香的獨特風味，還有專門適合酸菜鍋的辣腐乳，以上都是嗑火鍋不能少的搭檔啦！

經典三大主食

馬辣的標配三主食，壽喜燒牛丼飯口感鹹中帶甜，越吃越涮嘴，台式鳥蛋滷肉飯讓人一吃就愛上，最愛香氣四溢的安格斯牛黑咖哩，肉量豐富且味道香醇，愛吃飯的朋友一定要試試！

麻辣鴨血、臭豆腐

麻辣鍋的好夥伴「麻辣鴨血」跟「臭豆腐」，不用請店員加料啦，自助吧就可以無限享用，這點真的讓我們很喜歡，麻辣鍋控會超愛。

▲一整排的雞蛋通通無限供應，不管是煮成半熟蛋或加沙茶，各種吃法任君挑選（溫馨建議煮熟享用）。

▲飲品區多達28款，包含可樂、汽水、黑面蔡、可爾必思、UCC精品咖啡、現泡花草茶，冷飲熱飲通通有。

▲冰淇淋選擇多達十幾款口味，提供的是知名冰品哈根達斯跟莫凡彼，一旁還有提供甜筒可以搭配，期待等等的飯後甜點啦！

餐點分享

身為馬辣的忠實鐵粉，這次我們很期待再訪，湯底我們選的是港式花雕鍋跟經典麻辣鍋，有紹興酒跟花雕酒同時入鍋熬煮，淡淡酒香相當開胃，也很適合搭配海鮮跟蔬菜，澎湃餐點搭配飲品，不管是要慶生或請客都會很有面子。

美國SRF極黑和牛

美國SRF極黑和牛就是日本和牛與美國頂級安格斯黑牛繁殖出產的品種，既擁有日本和牛濃郁肉味，又不會有過多膩口的油脂，而美國SRF極黑和牛霜降油花比例更少一點，口感軟嫩適中，讓我們一下子就嗑光一盤。

▲澳洲黑毛和牛油花分佈均勻，肉質入口即化且帶有獨特的牛油香味，超有幸福感。

▲美國SRF極黑和牛雪花也很好吃，油花層次更明顯，且口感很滑嫩，濃濃的牛肉風味在口中釋放，這迷人的肉香，真的超讚！

▲A級松阪豬的口感真的很讚，下鍋煮肉質仍保持彈牙的口感，吃起來還帶有獨特肉香味。

▲選極上和牛放題價位很值得，光蝦子種類就多達四種，分別有巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、大草蝦等等，讓蝦蝦控完全著迷！

▲每種蝦肉都肥美又鮮甜，我最愛天使紅蝦，忍不住多點好幾次，想要實現海鮮自由就來這吧！

港式花雕雞鍋

這次我們點的港式花雕雞鍋，湯底香醇又帶點淡淡酒香，再加入自助吧拿的雞肉，下鍋煮熟後軟嫩多汁相當可口，最讓我們驚豔的是，湯底加湯之後，還可以請店員來加花雕酒，想要酒味濃或淡，都可以依照個人口味做調整，而且我們發現煮海鮮相當提味，而且湯底搭好多料都適合。

▲牛筋、牛肚跟肥腸堪稱麻辣鍋的靈魂人物，煮好之後吸附滿滿麻辣湯汁，搭配軟嫩的豆腐跟鴨血，一解我們對麻辣鍋的癮。

▲自助吧的海鮮選擇有夠多，還有肥美的鯛魚下巴跟帆立貝、大干貝等等，海鮮控也能吃得很過癮。

▲手工丸共有三種，分別是手打鮮蝦滑、翡翠虱目魚滑、手打花枝滑，口感香相當Q彈有勁，讓人一吃就愛上！

▲連冰淇淋也很用心，提供哈根達斯跟莫凡彼兩種知名冰品，多達11種口味，搭配冰淇淋甜筒，這一餐真的有夠滿足！

菜單

目前提供三種價位， 分別是安格斯黑牛放題平日午餐698元、平日晚餐＆假日全天798元，特上和牛放題平日798元、平日晚餐＆假日全天898元，極上和牛放題平日898元、平日晚餐＆假日全天998元，另外還有兒童跟65歲以上收費方式。

最低只要698元

最低只要698元起，就可享受9種頂級好肉、13種漁港直送海鮮，還有自助吧百種料理無限享用，包含馬辣全新升級的「潮吧16」， 16款酒品無限嗨跟28款無酒精冷熱飲品，另外還有黃金滷肉飯、壽喜燒牛丼飯、安格斯牛黑咖哩飯、鴨血豆腐、數十種冰品（哈根達斯、莫凡彼），跟馬辣才有的寶島水果跟甜點，營業時間到凌晨，想要嗨到多晚都沒問題！用餐時間為120分鐘，同桌須相同消費方式，10％清潔費另計。

評價

「馬辣頂級麻辣鍋」打破我們對火鍋吃到飽的刻板印象，全新打造的餐酒體驗，讓用餐氛圍更升級，而且店員服務態度親切，價位CP值又高，搭配豐富自助吧，完全可以實現吃飽喝足的理想，鄰近西門町商圈，很適合安排逛街血拚一日行程，周末假日就跟家人朋友一起來體驗吧！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



馬辣頂級麻辣鍋 漢口店

地 址：台北市萬華區西寧南路30號2樓（獅子林大樓對面、伊樂園飯店旁）

電 話：02－23119881

營業時間：11：30－00：00、最後入場時間：22：00

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