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新加坡自由行首選酒店！地鐵站步行3分鐘就到　臨近知名景點

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

新加坡飯店推薦「Mercure ICON Singapore City Centre」是法國雅高集團旗下品牌，2024年開幕，房價屬於中等價位。距離地鐵站走路只需2分鐘，個人認為是最適合自由行的住宿，飯店設施有泳池、餐廳跟酒吧等等，而雙人房格局雖然偏小，但有落地窗採光算不錯，進出飯店電梯只需要感應房卡，就會自動送我們到該樓層，第一次入住還蠻驚奇的，臨近有知名景點牛車水、老巴剎等等，綜合以上仍然覺得CP值很高，推薦給大家。

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怎麼去？

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

這次入住的是雅高酒店集團旗下中階飯店品牌美居（MERCURE）
而在新加坡美居品牌（MERCURE）共有四間，分別是Mercure Singapore Bugis、Mercure Singapore on Stevens、Mercure Singapore Tyrwhitt 跟Mercure ICON Singapore City Centre，而珊莎這次訂的是新加坡市中心美居ICON飯店，距離Chinatown 牛車水地鐵站（NE4／DT19）跟直落亞逸Telok Ayer（DT18），步行約2至3分鐘即可到達，算是距離牛車水最近的飯店，加上2024年新開幕，成為我們這次新加坡自由行的首選。

大廳環境

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

第一天我們是住Capri by Fraser China Square Singapore，隔天退房之後我們就換來Mercure ICON Singapore City Centre，兩間飯店距離相當近；而美居的入住時間是下午15點後，退房時間是隔天11點前，這次我們下午來辦入住，還需要排隊等候一下，可見飯店的住房率還不錯，大廳也是滿滿的旅客。大廳除了有沙發休憩區，這邊也有附設大廳酒吧，不少人會在這裡小酌吃飯，而飯店臨近也相當熱鬧，外出覓食也是不錯的選擇。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

感應式電梯
新加坡市中心美居 ICON 飯店的電梯設計很特別，有別於一般飯店要在電梯內感應，這間飯店是在外側設計感應處，房客只需要感應房卡，就會自動送到住房樓層，而下樓時可以感應後，再選擇要到大廳或公設，第一次入住還蠻驚奇的，這個設計還蠻新穎的。

房型分享

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

2024年新開幕的飯店，整體裝潢都很時尚又漂亮，服務人員態度也不錯，珊莎用Trip.com預訂兩晚費用是新台幣9308元，平均一晚是台幣4654元。

經典雙人房

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

飯店的房型分成經典房、豪華房跟尊享房
也有專為身障人士設計的無障礙房型，每種房型都有附陽台的選擇，而我們入住的是經典雙人房無陽台，房間坪數只有約4.5坪大，25吋行李攤開就滿了，真的是屬於小巧的房間。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲落地窗旁邊的空間就是我們放行李箱的地方，但這一側沒有床邊桌，充電就必須放置在床頭的隔板上，使用上有點不方便。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲落地窗設計讓光線可以充足的曬進房間，往下看就是游泳池啦！白天就有不少住客在玩水。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲Mini吧是收納在櫃子內，拉開有提供熱水壺、杯子、茶包跟咖啡包。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲進門就是衣櫃跟外推的洗手台，這邊有附設飲用水水龍頭，因此沒有額外提供瓶裝水，備品是牙刷組。

衛浴乾溼分離
衛浴空間採乾溼分離，沐浴用品是來自英國專業頂級SPA護膚品牌Elemental Herbology，提供洗髮精、護髮乳跟沐浴露，只是空間真的比較小，一次只能容納一個人。簡約舒適的房型可以滿足出差跟旅遊需求，房型乾淨且採光明亮這點很不錯，加上飯店的優越地點，是讓我們覺得可以大大加分的地方！

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

設施

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飯店附設露天泳池，一旁還有小的SPA池，不管是大人小孩，都可以來這裡盡情暢玩。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲從泳池抬頭一看就是有飯店大樓，戶外陽台是外推式設計，營造出層次交疊感。

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飯店其他設施還有健身房、餐廳跟大廳酒吧。

評價

▲▼Mercure ICON Singapore City Centre。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

新加坡高CP值飯店
2024新開幕的Mercure ICON Singapore City Centre，房間跟設施都相當新穎，飯店位在市中心交通便利，鄰近許多知名景點，地鐵站走路只要3分鐘，如果想要找市中心的中等價位住宿，這間可以列入口袋名單。

Mercure ICON Singapore City Centre

地址：8 Club St, 新加坡 069472（地圖）
入住＆退房時間：15：00入住、退房隔日11：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
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