360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣！杜拜棕櫚塔觀景台攻略

來到杜拜自由行，除了杜拜哈里發塔，一定不能錯過的地標之一，就是擁有超壯觀海景視角的「杜拜棕櫚塔觀景台」，站在高空中俯瞰整座棕櫚人工島，搭配夕陽美景，真的讓人此生難忘。珊莎會分享門票優惠、交通方式、觀景台特色跟打卡點，準備好手機和相機，一起欣賞杜拜天際線。



杜拜棕櫚塔觀景台 特色

杜拜棕櫚塔觀景台（The View at The Palm）位於棕櫚塔（The Palm Tower）第52層，高度約240公尺，是目前能360度無死角俯瞰整個棕櫚島的最佳位置。從這裡不只能看到世界知名的亞特蘭提斯飯店與藍天白浪交織的阿拉伯海灣，還能遠眺杜拜碼頭與市區天際線，是來杜拜旅行必排的景點之一。

杜拜棕櫚塔觀景台 交通

我們從杜拜哈里發塔出發，車程＋路程大約需要1個小時，總共需要換乘3次，先從杜拜塔百貨公司內部就可以直達地鐵，從Dubai Mall站搭乘杜拜地鐵紅線到Sobha Realty Metro Station下車，步行1分鐘，轉乘杜拜路面電車，從Dubai Marina 2搭到Palm Jumeirah 2 Tram Station下車。

朱美拉棕櫚島單軌鐵路

出站後走天橋穿過停車場，前往朱美拉棕櫚島單軌鐵路，這邊可以買來回票，坐到Nakheel Mall下車，從商場內部即可直達觀景台入口，杜拜棕櫚塔觀景台交通很方便，適合安排黃昏夕陽時來。

杜拜棕櫚塔觀景台 門票

觀景台門票可以現場購買，但建議事先在官方網站或旅遊平台預訂，出示QR-code即可，也可以避免現場排隊。這次珊莎是買KKday的棕櫚塔觀景台門票（尖峰時段），適用於16：30 至18：30 的尖峰時段。

非尖峰時段門票：AED110（約台幣894元）

尖峰時段（傍晚日落時）：AED185（約台幣1504元）

建議時段：傍晚5－6點左右進場，可拍到白天、日落、夜景三種光影變化！

杜拜棕櫚塔觀景台

▲一樓就是售票處，同時這裡也有附設星巴克，提醒大家如果要買礦泉水，地鐵站就有便利店可以先買起來，這裡的售價都蠻不便宜的。

▲首先穿過一個藍色海底隧道，這裡也相當好拍。

導覽人員熱情解說

互動展示區生動地講述杜拜棕櫚塔如何蓋的，還可順道跟參觀者互動，杜拜棕櫚塔用上億噸的沙土與石頭從海中填出來的，先有人工島，後有地標建築。這種地基並非自然地面，施工團隊必須特別加強地基穩定性與抗震結構設計。

介紹杜拜的歷史

室內也展示了許多建造過程， 這棟大樓不只是觀景塔，它也象徵著杜拜的城市精神，在海上建島、在人工島上蓋超高建築，對其他國家來說可能是不可能的任務，但杜拜做到了。

▲必拍打卡點推薦，站在觀景台邊緣，背後是整個棕櫚島，構圖真的很漂亮。

▲夕陽時刻超夢幻，落日灑在海面與建築上，畫面夢幻到像電腦合成，這時候來也可以避開白天的高溫，是最好的選擇。

▲最後離開還會經過禮品店，這裡可以購買杜拜棕櫚塔的伴手禮。

整體心得

杜拜棕櫚塔觀景台到底值不值得去？如果是跟珊莎一樣第一次到訪杜拜，全球最大人工島，絕對值得造訪，從高空看下去，這座沙漠奇蹟真的會讓人驚呼連連，不管你是想拍美照、看夕陽，還是只是想靜靜地眺望海天一線，杜拜棕櫚塔觀景台都能留下難忘的回憶。

杜拜棕櫚塔觀景台 The View Palm Jumeirah

地址 ：The Palm Tower - Palm Jumeirah Rd - 52nd Floor - Dubai - 阿拉伯聯合大公國

營業時間 ：09：00－19：30

