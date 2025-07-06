此生必去一次！騎駱駝穿越撒哈拉沙漠星空　摩洛哥9天自由行攻略

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

每次出國，我最期待的，是那種「此生必去一次」的目的地，而摩洛哥就是這樣一個地方。從撒哈拉的駱駝星空，到藍白山城舍夫沙萬，再到熱鬧迷宮般的菲斯老城，實地走完9天才發現，很多台灣人對摩洛哥自由行的想像，其實和實際落差很大。網路上的攻略很多，但更新慢、資訊混亂、價格難比，而台灣的旅行團大多價格偏昂貴，不然就是行程太趕，所以我決定把這次最真實的體驗寫下來。

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為什麼選擇去摩洛哥？

北非摩洛哥是我一直放在口袋名單的夢幻目的地，這趟親自走完撒哈拉沙漠、皇城、藍白山城後，才知道摩洛哥遠比我想像中迷人，但也比我預期複雜。最大困難應該是簽證申請跟旅費高昂的問題，這也是我為什麼最後決定找當地旅行社，自由行可以享受迷你小團的樂趣，玩起來更方便又無拘束。

行前準備

簽證

前往摩洛哥旅遊的第一步，就是申請摩洛哥簽證。上網查詢時，常會看到很多人說摩洛哥簽證很難辦，主要是因為目前台灣與摩洛哥尚未有邦交關係，加上有人提到簽證費用昂貴等問題。但這次親自申辦後發現其實並不困難，雖然申請表格相對繁瑣，且等待回覆的時間較長，但整體流程是可以順利完成的。更重要的是，申請摩洛哥簽證本身是免費的，只需負擔國際郵資（約240元），還能多人合寄一份信封，節省成本。

根據台灣外交部領事局的公告，目前的申辦方式共有三種：

1.以郵遞方式向摩國駐日本大使館申辦簽證

2.親赴摩國駐韓大使館申辦（僅限持韓國外國人登錄證者）

3.透過旅行社申辦（可能需要代辦費）

申請必備文件：

1.申請書

2.護照影本

3.英文版海外旅行平安險（建議保可取消或修改的）

4.兩吋大頭照2張

5.來回機票網頁截圖（不用先購買）

6.飯店預約紀錄（可提供當地旅行社的訂房文件）

7.英文存款證明（可線上申請）

8.身分證正反面影本

以上申請表需透過手寫，附上所有文件之後，每位的資料用透明資料夾裝好，再線上申請EMS郵寄；珊莎實際準備以上資料到寄出，只花了約3天時間，建議出發前兩個月再申請即可。

機票

這次我購買前往摩洛哥的機票是阿聯酋航空，從台北飛卡薩布蘭卡，在機場報到時地勤就會先確認簽證，而上網爬文不少人建議可以買阿聯酋航空、土耳其航空等等；如果是搭廉價航空，可能會有拒絕登機的狀況，建議購買機票前可以先電話確認。

現在飛摩洛哥機票更優惠啦！目前機票票價落在約3至4萬之間，因為台灣目前沒有直飛，會依照轉機次數而有價格差異，而我這次買阿聯酋航空，是因為剛好有送中轉住宿，可以過境杜拜住一晚。而近期阿提哈德航空開航，台灣直飛阿布達比，再轉機至歐洲／中東／非洲來回航點，票價更划算，可免費中轉停留阿布達比，免費住宿可申請最多2晚（可選五星飯店），這樣還能多玩杜拜兩天，相比阿聯酋跟土航票價，每人現省近1萬。

天氣

摩洛哥因為地處北非，氣候主要是地中海型與沙漠型氣候，會依照地區與季節差異較大，建議大家可以在出發前先查一下天氣。我這次是5月底、6月初前往，白天氣溫大約是26－35度左右，如果是沙漠地區早晚溫差比較大，清晨就會落在17度左右。而6－9月是摩洛哥的淡季期間，因為天氣比較炎熱，建議做好防曬準備，像是防曬帽子、外套、墨鏡跟雨傘等等。

換匯

摩洛哥貨幣是摩洛哥迪拉姆（MAD），迪拉姆兌新台幣匯率是 1：3.23 ，而1,000迪拉姆約等於3,230台幣。建議兌換方式如下：

►先在台灣換好歐元（EUR）或美金（USD），再到當地用這些貨幣兌換當地迪拉姆，匯率通常較划算。

►建議不要在機場換匯，匯率是最差的，建議到市區換匯所換匯。

►摩洛哥大城市接受刷卡，像是卡薩布蘭加、馬拉喀什跟菲斯等等，但如果要去市集買東西或是上廁所，就會需要現金跟硬幣，建議分批換匯，不要一次換太多，以免用不完。

►摩洛哥屬於外匯管制國家，離境時不允許攜帶大量迪拉姆離境，因此建議在機場或當地就直接用完。

網卡

目前摩洛哥主要電信業者有三間，分別是Orange、Maroc Telecom跟INWI，而在偏遠地區（如撒哈拉沙漠），建議使用 Maroc Telecom，訊號是最好的。這次我們一抵達卡薩布蘭卡機場就直接買好網卡，網卡價位是200迪拉姆起跳，雖然價格稍高，但有專人協助換卡，一出機場就有網路，方便我們跟包車司機聯繫，也不用擔心去沙漠時沒訊號。實測這9天都超順暢，很推薦大家買這一間！

九天行程概覽

Day 1｜抵達卡薩布蘭卡

第一天由包車司機接機後，會親送至市區飯店休息，如有體力建議可以安排造訪城市主教座堂、穆罕默德五世廣場或老城市集等等；哈桑二世清真寺擁有非洲第二高的宣禮塔，還可以欣賞壯麗的北大西洋海景，這個景點也可安排在第二天一早前往。

Day 2｜卡薩布蘭卡 → 拉巴特 → 舍夫沙萬

前往舍夫沙萬（Chefchaouen），途中會在拉巴特（Rabat）停留，參觀幾處迷人的歷史景點。首先會前往拉巴特的烏達雅堡（Kasbah des Oudayas），這是一座充滿古老故事的堡壘。接著將造訪哈桑塔（Hassan Tower），這是一座未完工但十分美麗的宣禮塔，原本是計畫中一座大型清真寺的一部分，這座塔是拉巴特的重要地標，也是阿爾摩哈德王朝遠大抱負的象徵。

從拉巴特前往舍夫沙萬的路上，將欣賞到里夫山脈（Rif Mountains）的壯麗地形，也將見識到摩洛哥截然不同的一面。建議大家一抵達舍夫沙萬，就馬上步行前往西班牙清真寺（Spanish Mosque），欣賞夕陽與整個藍色山城的壯觀景色。

Day 3｜舍夫沙萬 → 菲斯

一整個上午的時間參觀舍夫沙萬（Chefchaouen），這是一座小城市，不到四個小時就可以逛完。首先可以前往烏塔哈曼廣場（Outa Hammam），也稱為烏塔哈曼廣場（Plaza Uta El Hammam），這裡是舍夫沙萬老城（Medina）熱鬧的中心地帶。接

著如果想呼吸一下山間的新鮮空氣、暫時避開人潮，可以前往「Ras El Ma」（意為「水之源頭」），這是一座位於城市邊界外的小瀑布，風景宜人。最後，不可錯過的是舍夫沙萬的古堡博物館（Kasbah Museum），這裡能讓你更深入了解這座城市的歷史與文化，博物館設於舍夫沙萬的古老城堡中，展出許多關於柏柏人歷史與傳統服飾的資料，內容相當豐富。在上午飽覽舍夫沙萬的美景後，下午我們穿越里夫山脈（Rif Mountains）前往菲斯（Fes）。

Day 4｜菲斯深度導覽

今天將參觀菲斯，因此安排一位當地導遊與司機一同帶你探索這座城市最精彩的景點。首先參觀國王皇宮（King’s Palace），這是一座擁有七扇金色大門的美麗宮殿。接著會造訪梅拉區（Mellah），也就是猶太人區。之後前往北堡（Borj Nord）的高處欣賞全景，從那裡可以俯瞰整個菲斯老城（Fes El Bali）。

參觀完畢後，如果有興趣，可以前往陶瓷合作社參觀，菲斯的陶瓷相當有名，這邊也可以購買一些紀念品。接下來將開始在菲斯古城進行徒步導覽行程，從藍門（Bab Boujloud）進入，參觀卡拉維因大學（Al Karaouien University），這是世界上最古老的大學。

接著參觀布伊納尼亞神學院（Al Bou Inania Madrassa），這是一所具有精美建築風格的古老學校、撒法林香料廣場（Safarin spices square）、當地的神學院（Madrassa）、七大皮革染坊之一舒瓦拉染坊（Chouara Tannery）。這裡製作並販售傳統皮革製品，是菲斯的一大特色。

Day 5｜菲斯 → 伊芙蘭 → 阿茲魯 → 梅爾祖卡沙漠

前往梅爾祖卡沙漠（Merzouga Desert）途中，我們先在伊芙蘭（Ifrane）停留，這裡有摩洛哥的小瑞士之稱，散步並參觀著名的阿特拉斯獅子雕像（Atlas Lion Statue）。接著我們會前往阿茲魯（Azrou）和雪松森林，那裡可以看到並餵食野生的巴巴里獼猴（Barbary macaques）。

之後我們穿越壯麗的阿特拉斯山脈（High Atlas Mountains），並在齊茲山谷（Ziz Valley）停留，這裡以成千上萬棵椰棗樹、歷史悠久的卡斯（Kasbah）以及廣闊的塔菲拉勒綠洲（Tafilalet Oasis）而聞名。傍晚時分，我們騎駱駝穿越切比沙丘（Erg Chebbi Dunes）前往沙漠營地，享用晚餐後，柏柏人（Berbers）帶來鼓樂表演，並體驗迷人的沙漠觀星之夜。

Day 6｜沙漠 → 里薩尼 → 托德拉峽谷 → 達德斯山谷

有時間的話可以早起欣賞沙漠日出，享用完早餐後，我們啟程前往達德斯峽谷（Dades Gorges）。途中，我們造訪里薩尼（Rissani），這裡以作為撒哈拉商道上的貿易中心聞名，擁有豐富的歷史、優質的皮革製品，以及熱鬧的市集。接下來我們會前往托德拉峽谷（Todra Gorges），這裡兩側是壯觀的岩壁，形成清涼的峽谷通道，可以在此悠閒地漫步，欣賞自然奇景。下午我們將繼續前往達德斯，今晚會在這裡住宿一晚，隔天再出發前往馬拉喀什（Marrakech）。

Day 7｜達德斯 → 瓦爾札札特 → 阿伊本哈杜 → 馬拉喀什

我們繼續前往紅色之城－馬拉喀什，造訪卡拉特姆古納（Kalaat Mgouna）的玫瑰谷，這裡以玫瑰花和相關產品聞名。接著經過斯庫拉（Skoura）前往瓦爾扎扎特（Ouarzazate），這座城市被稱為「電影之城」，因為這裡有阿特拉斯電影製片廠（Atlas Movie Studios）。

之後參觀艾本哈杜古堡（Kasbah of Ait Benhaddou），這是一座柏柏人城堡，由格拉維家族所建，也是多部電影的拍攝地，如《阿拉伯的勞倫斯》（Lawrence of Arabi）與《神鬼戰士》（Gladiator）。午餐後，我們駛經提什卡山口（Tichka Pass），穿越高阿特拉斯山脈，在最高點（2260公尺）及一處觀景台停留，欣賞壯麗的山景。接下來我們在一間摩洛哥堅果油（Argan Oil）合作社停留參觀，之後便驅車前往馬拉喀什，並辦理住宿入住。

Day 8｜馬拉喀什深度導覽

早餐後，在當地導遊的帶領下展開馬拉喀什（Marrakech）一日導覽，參觀這座城市著名的景點。首先，參觀擁有精美建築設計的巴伊亞宮（Bahia Palace），這座宮殿充滿過往歲月的故事與藝術之美。接著，會前往薩阿迪王朝陵墓（Saadian Tombs），感受其莊嚴與寧靜之美，並參觀本優素福古蘭經學校清真寺（Ben Youssef Quranic Mosque）。

之後，漫步在傳統市集的巷弄中，這裡有各式特色商品可供選購，也可以單純感受熱鬧的當地氛圍。午餐過後，前往傑馬艾夫納廣場（Jemaa El-Fna Square）欣賞街頭藝人與音樂家的表演，感受濃厚的摩洛哥文化。參觀庫圖比亞清真寺（Koutoubia Mosque），其名稱在阿拉伯語中意為「書商清真寺」，是當地的重要地標。

隨後造訪馬若雷勒花園（Majorelle Garden），這裡以豔麗的花卉與茂密的竹林著稱，為旅程增添一絲靜謐與色彩。導覽行程結束後，有自由時間，可自行在馬拉喀什的老城區（Medina）內悠閒漫遊，探索城市的另一面風貌。

Day 9｜送機日

早餐後專車送至卡薩布蘭卡機場，結束旅程。

結論

摩洛哥對我來說，不只是一次旅遊，更像是一場跨越語言、文化與心理距離的旅程。這趟北非之行，走進了一個很不一樣的世界，騎駱駝穿越撒哈拉沙漠、看星空與日出，走訪傳說中的世界知名藍城、迷失在熱鬧的馬拉喀什、漫步在千年古城菲斯，每一站都充滿驚喜。

這個一半是大海、一半是沙漠的國家，真的會讓人留下深刻回憶。而我覺得最棒的是，全程有一位當地司機兼導遊陪同，不但包車帶我們跑透透，還推薦超多在地人才知道的美食，沿途也會提醒我們注意事項，讓整趟旅程無腦出發也能玩得超盡興！如果你也想短暫逃離日常，換個時區生活看看，那麼摩洛哥，絕對值得你來一次！

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