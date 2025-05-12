民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到　SPA按摩＋夢幻海景一次享受

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

印尼民丹島堪稱度假旅遊天堂，相對印尼其他熱門島嶼，這裡擁有豐富的自然生態，人潮不多玩起來更輕鬆，很適合安排周末度假行程！這次珊莎入住的是民丹島福朋喜來登酒店，屬於萬豪集團旗下品牌，飯店位置鄰近Lagoi Bay，從飯店的私人沙灘走路2分鐘就能到，而飯店房型寬敞附設陽台，游泳池是兩個不同的設計，早餐選擇多又好吃，陽光大海棕梠樹的美景，讓人真的有種置身度假天堂的感覺！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

怎麼去？

距離新加坡只要1小時航程的民丹島，這座島嶼位於南中國海，這次珊莎安排新加坡自由行，也將民丹島納入規劃中，從新加坡搭船就能前往的迷人海島，目前島上仍然保有原始純樸的樣貌，對於喜愛親近大自然或浮潛的朋友，這裡無疑是度假天堂。

民丹島住宿選擇非常多

大多是國際知名連鎖品牌的飯店，而我們這次訂購KKday的民丹島福朋喜來登酒店四點套餐，包含三天兩夜住宿、來回渡輪、包車接送、餐飲、按摩和半日遊，不用擔心行程安排，只要攜帶一卡皮箱，搭船來民丹島開心度假就好。

大廳環境

專車接送

從新加坡搭船抵達民丹島福朋喜來登酒店，一抵達就有專車飯店就好有度假感，迷人的海島風景，來到這裡就覺得心情好好，入住時間是下午3點，這次我們提早抵達，在大廳等候一下就有提早進房。

▲大廳還有提供兩款迎賓飲品跟小點心，炎熱的天氣喝起來很消暑。

▲飯店大廳採開放式設計，遠遠望過去就是椰林搖曳的泳池跟海岸，眼前這一刻真的太美啦！

房型

▲進房就有小驚喜，可愛的毛巾裝飾跟鏡子的歡迎語，這樣裝飾很用心。

▲床上還有大象毛巾裝飾，讓我們直呼好可愛喔！

▲床邊有國際插座可以使用，這款鬧鐘還有USB插座，對我們而言充電數是足夠的。

▲飯店跟印尼知名餅乾廠商Kyria Rezeki聯名的Gonggong品牌，這家廠商也是印尼必買的伴手禮，吃起來很酥脆又涮嘴。

▲MINI吧有提供熱水壺、杯子、茶包跟礦泉水，衣櫃內有附設保險櫃、浴袍跟拖鞋。

▲隔一天又換了另外一種毛巾樣式，加上房務人員手寫小卡，真的好sweet！

▲房型有附設戶外陽台，有提供戶外座椅，可以坐在這邊看海放空，享受假期的美好時光。

▲衛浴空間採乾溼分離，沐浴用品是萬豪福朋喜來登的ACTIV BODY CARE 品牌，提供洗髮精、護髮素跟沐浴露。

▲從陽台就能眺望整座飯店大部分的設施，這片視野真的讓我們驚艷不已。

▲另外飯店也有海景別墅的選擇，附設私人泳池跟露台，最多可容納3人，可以揪家人朋友一起出遊。

▲這次入住的海景豪華雙人房，整體舒適感非常棒，加上擁有海景視野，來民丹島不能錯過的優質選擇！

下午茶

▲飯店下午茶是在Ariranda餐廳，這間餐廳真的美的過分耶！半開放式設計，還可以感受涼涼的海風。

▲餐廳這邊有專屬吧台跟甜點櫃，展示不少可口的蛋糕品項。

▲雙人份的下午茶，份量真的有夠多，甜鹹點都有，每款都看起來好好吃！

▲搭配絕美海景，在這裡喝茶吃點心，真的太享受了！

晚餐

▲傍晚到海邊酒吧享用浪漫晚餐，還有特別安排在海邊的座位，好適合求婚或過紀念日喔！

▲點燈之後的海邊餐廳，氛圍感十足，這個佈置真美翻天！

▲餐點部分蠻有水準的，主餐是牛排跟鮭魚，前菜是章魚生菜沙拉，每道都很好吃。

▲逢週六還有駐唱表演，很適合想要好好放空度假的人，不用出飯店也能玩得很盡興。

▲晚上在飯店走走，夜晚的飯店也很有氣氛，微風吹來涼涼的，晚上去玩水也可以躲太陽。

設施

戶外泳池

▲必須要稱讚飯店的戶外泳池有夠漂亮，這裡根本是網美打卡點。

▲在這裡玩水很涼快消暑，一旁也有很多池畔座位，點杯飲料就可以曬曬太陽做日光浴。

電動車租借

▲飯店也有提供電動車租借，想要去飯店附近逛逛買東西就相當方便。

SPA按摩

來到海島度假，按摩是一定要的！民丹島福朋喜來登酒店的按摩屬於峇里島式，這次都有包含在我們的住宿方案裡面。搭配精油的手勁溫柔又有力，主打放鬆身體的每一吋經絡，用手肘、手掌、指腹等技巧，來揉壓釋放身體痠痛，雖然只有一小時，按完真的全身好舒爽。

早餐

▲早餐位在飯店的B1樓層，這邊出去就是戶外泳池，提供住客自助式早餐。

▲室內座位區也相當多，以沙發座椅跟木桌為主，整體用餐空間很寬闊又舒適。

▲熟食區的選擇很多，連住兩天的我們對飯店早餐都是讚譽有加，因此即使再晚起，也要來起來吃早餐。

▲很多餐點感覺都是印尼料理，口味偏香辣滋味，一早就能吃得很飽。

▲這一區還有現做鬆餅跟斑斕口味的雞蛋糕，一旁有蜂蜜跟堅果可以搭配。

▲麵包、沙拉跟水果甜點的選項相當豐富，一早就可以吃很多蔬菜，健康早餐自己就能搭配。

▲另外也有西式的焗豆跟炸雞等等。



▲現做料理區有多種蛋料理，早上就可以吃碗熱騰騰的食物，好滿足喔！

▲飲品的選擇很多，還有多種現榨果汁。

▲餐檯擺飾也很講究又用心。

▲主食還有炒飯炒麵跟義大利麵等等，完全可以當早午餐的概念。

▲這次入住三天兩夜，早餐口味鹹淡適中，吃得到印尼當地特色料理，水果的選擇也很豐富，一早就能吃得很飽。

鄰近景點

Lagoi Bay海灘

Lagoi Bay海灘距離飯店走路約3分鐘， 這裡有便利商店、餐廳跟酒吧，逢周末（六日）這裡有不少小攤販，有賣烤串、印尼炒泡麵、泰式奶茶、手搖飲等等，看板上有標示大型活動的時間，比較特別的是這裡不能付現，要先去一個櫃檯買現金券，再拿券來跟攤商買東西，聽說這邊之後還會進駐許多商店，目前逛起來有點空蕩蕩，但人潮還算多，也是距離飯店最近的一個小景點。

評價

民丹島拉古灣福朋喜來登酒店鄰近Lagoi Bay海灘，飯店房型擁有夢幻海景，第一排的視野非常棒，在陽台就可以看海景跟聽浪聲，還有戶外泳池可以打卡拍照，親子設施也相當完善，民丹島度假首選就是這間，推薦給大家！

民丹島拉古灣福朋喜來登酒店

地 址：Tlk, Sebong Lagoi, Teluk Sebong, Bintan Regency, Riau Islands 29155印尼

入住、退房時間：入住15：00、退房隔日12：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►開箱移動海上城堡！麗星郵輪探索星號啟航 各樓層餐廳一次看

►泰國海灘之城芭達雅32景點全攻略！飛機開進夜市、喝海上漂浮咖啡

►實測「釜山通行證」現省近4千元！39個景點免費玩 使用攻略必看