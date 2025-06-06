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基隆8間美食推薦！28樓夜景燒肉、台劇《八尺門》暴紅排骨飯

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

基隆，這座擁有濃厚港口氛圍的城市。這裡不僅有熱鬧的夜市，更有無數風味獨特的餐廳，這次精選了8間基隆美食推薦，從經典的海鮮小吃到創意料理應有盡有。基隆以新鮮的海產著稱，各種鮮美的海鮮料理，像是炸魚、海鮮湯和生魚片，都能讓人一試成主顧。

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基隆美食推薦清單

熊一頂級燒肉 基隆東岸店
基隆燒肉推薦「熊一頂級燒肉」，吃燒肉還可以看無敵海景的全新體驗，非「熊一頂級燒肉 基隆東岸店」莫屬啦！最低價位只要598元起（另加10％服務費），就能無限爽吃16種豬雞肉品，還有多達上百種食材的自助吧，包含生菜、野菜、黃金滷肉飯、壽喜燒牛丼飯、安格斯牛黑咖哩飯、溫泉蛋烏龍麵、各式飲品、哈根達斯冰淇淋跟海尼根生啤酒等等，通通可以無限吃到飽，熊一燒肉基隆店位置便利且停車方便，燒肉控絕不能錯過，趕緊揪三五好友一起來聚餐吧！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

►閱讀完整食記介紹

地址：基隆市仁愛區仁二路236號 東岸商場 E-Square 3樓
電話：02－24525600
營業時間：11：00－22：00最後入場時間：20：00（每周日－周四)、11：00－22：30最後入場時間：20：30（每周五＆周六）

榮生魚片
來到基隆想要吃生魚片，那一定不能錯過這間在地人口袋名單「榮生魚片」，堪稱最高人氣的基隆成功市場美食，光是Google評價就破4000多則，珊莎這次是二訪，除了招牌生魚片，店內也提供熱炒餐點，價格也相當親民，難怪平常來也人潮滿滿！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：200基隆市仁愛區成功一路118巷3弄2號
電話：02－24331422
營業時間：11：00－20：30（周一公休）

天天鮮排骨飯
基隆40年在地老店「天天鮮排骨飯」，近期因為台劇「八尺門的辯護人」而再度爆紅，必吃的酥脆排骨搭配爆量蝦仁，還有一顆鮮嫩半熟蛋，金黃蛋汁搭配起來，讓人只想低頭默默扒飯，內用還有免費附豬骨湯或味噌湯，料也給得超級多，因為油炸口感大多數人評價偏油膩，但光看排隊人潮，就知道店家的人氣啦！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：200基隆市仁愛區孝三路42巷4號
電話：02－24252108
營業時間：11：00－19：00

基隆胖肚肚燒肉
位在基隆皇冠商業大樓的「胖肚肚燒肉吃到飽基隆店」，28樓的優勢是晚上還能欣賞基隆夜景，除了吃飯景觀超讚，人少的時候還有桌邊服務，食材新鮮又CP值高，每人最低只要469元起，超划算的燒烤吃到飽，燒肉控來這就對了！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：基隆市中正區信一路177號28樓
電話：02－24253777
營業時間：12：00－00：00

苗圃義大利餐廳
苗圃義大利餐廳裝潢走工業復古風，餐點主打義式披薩跟義大利麵等義式料理，鄰近崇右影藝科技大學跟信義市場，價位親民又好吃，很適合跟朋友家人來這聚餐！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：201基隆市信義區信二路172號
電話：02－24252855
營業時間：11：30～15：00（最後點餐14：00）、17：00－21：30（最後點餐20：30）

Kiku-cafe芍米
Kiku-cafe芍米是很有特色的正濱漁港咖啡廳，座落在港景第一排的絕佳位置，坐在店內就能欣賞港邊風景，還可以看到正濱漁港彩色屋，來到這裡除了可以拍照打卡之外，也可以到咖啡廳用餐喝下午茶，鄰近還有和平島公園等景點，回程再到榮生魚片大啖美食，安排愜意的基隆一日遊行程！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：202基隆市中正區正濱路70號
營業時間：12：00－18：00

鮮滿樓海鮮料理
基隆萬里海鮮餐廳推薦名單非這間莫屬，「鮮滿樓海鮮料理」主打道地手路菜，還有多種現撈活海鮮，在這裡吃得到帝王蟹、松葉蟹、龍蝦跟花蟹等等，這次我們點了無菜單料理，每人只要800元，餐點多達9道超澎湃，尚青的鮮魚刺身跟隱藏版龍蝦料理等等，沒預約可是吃不到的！餐廳附設獨立包廂，打卡評論還免費送豆漿，逢年過節免煩惱，安排這裡包準一家大小都滿意！

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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地址：207新北市萬里區港東路153號
電話：02－24926180

長榮桂冠酒店－18樓咖啡廳
坐落在基隆港邊，擁有迷人的港灣風情。餐廳位於18樓，四周全景窗讓你可以盡情俯瞰基隆海灣和來往的船舶，左邊是壯麗的山脈，右邊則是基隆嶼和太平洋，讓你在這雄偉的視野中感受無比的開闊。餐廳提供融合國際美食和當季海味的精選菜品，包括生魚片、海鮮握壽司、精緻點心、咖啡和各式飲品，每一口都是純正美味。

▲▼基隆8間美食餐廳推薦。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

地址：202基隆市中正區中正路62-1號18樓
電話：02－24298877
營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00

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