曼谷「Buffet船」夜遊湄南河！酒水海鮮無限供應　河上欣賞鄭王廟

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

曼谷遊船絕對是來到泰國的必去行程，珊莎這次跟朋友相約來Iconsiam碼頭搭遊船，這次訂的是湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise， 奢華白色晚餐遊船包含海鮮自助餐、精彩人妖秀跟舞蹈表演，還有酒水無限暢飲，沿路還可以欣賞曼谷河邊知名景點，晚上的夜景美得讓人眩目，很適合自由行旅客，跟家人朋友一同來享受船上的浪漫時刻。

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曼谷遊船怎麼選

曼谷遊船就是昭披耶河遊船，每一艘郵輪都有碼頭依照每間郵輪而有不同，目前常見的有三個上船碼頭，分別是Iconsiam碼頭、Asiatique河濱碼頭跟River City河城碼頭，可依照白天的行程，選擇比較近的碼頭，這次我們買的湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise可以任選兩個碼頭，因此我們選在Iconsiam碼頭，還可以順道逛逛在Iconsiam百貨。

購票方式&價格

這次我們訂購的是最夯的湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise遊船晚餐，透過KKday就能線上預訂，首先選擇方案，目前有多種方案可以選擇，不時還有推出四人同行一人免費。下單之後，官方就會透過KKday平台傳送報到地點跟碼頭的注意事項，如果有任何用餐問題，也可以透過這邊直接溝通，我覺得相當方便。

交通&停車

Iconsiam百貨現在可以搭乘bts前往，2025最新交通方式是搭Charoen Nakhon站，出站就是百貨公司，這次我們是有泰國包車三日遊，因此司機直接帶我們停到停車場，樓梯上來直達美食街。

▲百貨公司裡面有不少打卡點，讓我們拍不停。

▲室內有水上市場的百貨公司，真的非常厲害，這裡的人潮也相當多。

▲Iconsiam百貨真的好大，這裡光是逛街就可以逛超久，跟著指標前往Pier 4，沿途都蠻好找路的。

換票方式

換票地點是Pier 4，找到湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise的標示櫃台，我們這次是The Luxury White，出示KKday憑證，就會拿到船票跟貼紙，需要將貼紙貼在身上，方便船方工作人員辨認。

我們的上船地點是Pier 4

因為每個時段都有不同的郵輪，我們的上船時間是20：15－22：15，所以排隊人潮有可能是別艘船的，建議可以抓上船時間前15分鐘左右再來。

▲這次選擇在Iconsiam百貨上船，感覺這裡的人潮比較少，動線也比較寬廣，不會像Asiatique那邊擁擠，排隊動線也不明顯。

遊船介紹

▲遊船終於來，門口還有泰服工作人員迎賓，好期待上船開吃。

▲船上還有一個絢麗的舞台區，我們剛好就坐在正旁邊。

▲一字排開的熟食區相當霸氣耶！包含炒飯、炒麵、泰式炒河粉、茄汁義大利麵、燒烤雞排等等，選擇真的蠻多的。

▲生魚片區有現切鮭魚搭配蟹肉棒，肥美鮮嫩的鮭魚吃起來很不錯。

▲海鮮區最受歡迎，提供泰國蝦跟貽貝，取餐時已經配好一盤，因此排隊也不會等太久。

▲涼拌沙拉區也相當受歡迎，雖然是晚上搭遊船，但仍然感覺有點悶熱，吃點涼爽酸辣的食物很開胃。

▲甜點水果區也相當豐富，包含傳統的泰國甜點「泰式和菓子」。

▲往下走一層就是飲料酒水區，這一區也是室內座位區，但這次幾乎都安排在船頂的座位區。

▲飲料區提供可樂、汽水跟冰水、咖啡、熱飲等等。

▲如果是喜歡喝啤酒的朋友，船上就有提供兩種泰國啤酒，另外吧台也有提供白酒跟紅酒，通通無限暢飲。

▲曼谷遊船最厲害的就是沿途美景啦！沿途經過鄭王廟跟拉瑪八世大橋等知名景點，夜晚打亮的氛圍感美的很夢幻。

▲絕美的鄭王廟夜景吸引不少人來合照，很貼心的是船上也有專屬攝影師，只是需要額外付費買照片。

湄南河白蘭花河號遊船 表演

▲除了傳統的泰式舞蹈表演，還有精采的人妖秀表演，讓船上氣氛又再炒熱一波。

▲表演結束後，人妖們還會跟客人互動拍照，這個環節就需要額外給小費。

整體心得

值回票價的曼谷遊船行程，將昭披耶河的美景盡收眼底，一邊享用海鮮buffet，一邊還能欣賞精彩表演，加上酒水無限暢飲，很適合跟朋友家人一起來玩，盡情享受曼谷的夜晚。

湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise

登船地點與報到資訊（可選擇以下兩個登船地點）

Asiatique The Riverfront（亞洲夜市）

地點：倉庫7號（Warehouse 7）

登船時間：夕陽航程16：00－16：45／晚餐航程18：00－19：30

ICONSIAM（曼谷高級商場）

地點：4號碼頭

登船時間：夕陽航程16：00－16：45（限假日）／晚餐航程18：00－19：30

乘船價格

成人票價約為1,100泰銖（約980台幣），兒童票價約為800泰銖（約710台幣）3歲以下免費。

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