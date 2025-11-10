ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄　營業到凌晨4點

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北中山區有一間神秘的「全球炸雞排骨飯」，營業時間至凌晨4、5點，是附近中山區林森北路、條通酒客和深夜上班的小姐比較知道的宵夜食堂，聽說KTV唱歌的人也常常叫這間炸雞外送。菜單賣熱炒、炒飯、燴飯、炒麵、便當和炸烤類，其中網路很多人推薦的就是炸雞翅、炸排骨和亂炸，看到菜單寫著「亂炸」，真的很可愛。

在哪裡
要不是網路推薦，真的很難發現藏在巷弄裡，地點好隱密，而且鐵門還沒全開，我一度以為我們撲空了！地點靠近有名的「雞家莊本店」，吃完晚餐走路過來買炸雞剛剛好。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

店內環境
外送生意非常好，現場點餐等待時，一直聽到外送平台鈴聲響起，外送人員也一直來取餐。鐵門沒全開真的很妙，只提供外帶和外送，沒有內用，為了一睹神秘炸雞的秘密，我們很客氣的先問店家能不能進去裡面拍照，店家也很客氣說可以。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

廚房乾淨衛生
走進去不久就看到廚房，比我想像的還棒，以為這種沒提供內用的店都會很髒，尤其是賣炸物的店，能維持到這樣真的加分，地板也沒有黏黏的喔！可愛的老闆看到我們幾個拿著大台單眼相機可能有點嚇到，歡迎又驚訝的表情。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

多數客人都愛點炸物
其他外送客人也都點炸雞翅、亂炸和炸排骨，但招牌店名的排骨飯感覺也不錯，只是大家都吃飽，就點炸物來嚐鮮。還特別看一下他們的炸油，乾淨，再加分。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

菜單價錢

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲菜單只寫了販賣的品項，沒標上價錢，點餐時可以問一下價錢，可接受再購買。

評價

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

炸雞翅 250元、亂炸 200元
一開始只點炸雞翅，後來看到亂炸好像很有趣，又加點了一份亂炸，但說實話，這炸物價位真的不便宜，如果以宵夜鹽酥雞來看的話，但若是附近KTV唱歌的人叫外送又不貴。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

炸雞翅

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲炸雞翅另外附了炸蝦片，一大鍋炸好放在旁邊大鍋裡，裝盒時直接夾起，朋友超愛的炸蝦片，配無糖茶剛好。

雞翅底下還有小棒腿
一份有五支，底下是小棒腿，小小的，所以才會覺得價格有點高，但還好炸雞翅味道不錯，咬下去還有微微肉汁，鮮嫩好吃，酥香的脆皮不油膩，灑滿胡椒很涮嘴，另外拿了辣椒粉更夠味。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

亂炸
點餐時，開玩笑和老闆說：「不要亂炸喔！要認真炸！」亂炸可以吃到比較多東西，綜合版的鹹酥雞，這天吃到地瓜薯條、甜不辣、鹽酥雞和青龍辣椒，我很愛炸的蓬鬆胖胖空氣感的甜不辣，酥酥香香的魚漿香氣，也很喜歡地瓜薯條，味道甜甜、脆脆的，鹹酥雞就覺得還好。

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

▲▼全球炸雞排骨飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供

心得
這天和朋友在中山區吃晚餐，看到「全球炸雞排骨飯」地址也在附近，收藏在宵夜名單必吃的推薦，剛好順路嚐鮮，味道還不錯，只是特別來吃就會覺得價格略高一點，若是在附近辦公、唱歌點來分享就很推薦喔！

全球炸雞排骨飯

地址：台北市中山區新生北路二段58巷16號
電話： 02－25415858
營業時間：周一至周四 17：00－04：00、周五至周六 17：00－05：00（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

►在地人都來這外帶魚丸米粉！宜蘭靈鎮廟旁隱藏百年小吃
►米其林推介懷舊台菜料理藏身天母　膠質感烘肉、肉絲米粉必點
►花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香　必加秘製辣醬

南港手工去刺炭烤鰻魚飯！白燒口感外酥內潤　還有少見炸鰭邊肉

製作正宗長崎蛋糕超過400年！創立於1624年　玩長崎必買伴手禮

新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！遼闊視野還能遙望龜山島

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

