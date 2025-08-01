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花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香　必加秘製辣醬

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

花蓮牛肉麵推薦「孫叔叔牛骨牛肉麵」，網路評價高，招牌必點的牛骨牛肉麵大塊過癮，菜單還有滷肉飯和多種特色小菜。這次安排花蓮廢墟咖啡館行程剛好都在花蓮鳳林，兩間地址距離很近，剛好可以吃吃看這間花蓮牛肉麵。

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營業時間＆停車資訊

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲早上八點就營業，下午沒有空班。來的時候是平日下午，避開用餐時間不擁擠，汽車可停在附近白線停車格。

環境

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用環境寬敞，用餐座位是大圓桌，人多時會併桌。來的時候下雨，小黑蚊較多，如果是容易被叮的體質要記得噴防蚊液。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區有餐具和醬料可自取，老闆特別介紹愛吃辣可以試試自製辣椒，加幾滴在牛肉湯裡。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲年輕老闆和店員客氣親切，不管是整潔還是態度都讓人很舒服。

菜單
有牛骨麵、牛骨板條、牛骨米苔目、牛骨米粉和牛骨泡飯，每碗價錢150元，真的很便宜，其他還有滷肉飯、炸醬麵和湯品。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲小菜每樣50元放在冰箱自取，有些還可以吃到兩種不同小菜，每一盤小菜都用保鮮膜包著。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲評論有很多人提到三色蛋美乃滋好吃，來的時候已經賣光了。

餐點

小菜每盤50元

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大黑豆冰涼甜蜜，皇帝菜脆口開胃，這價位真的便宜。

滷肉飯 小碗35元

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這碗滷肉飯上面給了不少香菜，滷肉帶皮充滿膠質，切塊帶有嚼感但不會油膩，白飯也煮得很好吃。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

牛骨牛肉麵 150元
之前看網路評論都說牛骨很大塊，實際看到這碗麵真的很驚訝，整塊牛骨非常大，骨頭旁邊的肉很Q很嫩，味道超香，真的有夠好吃，才150元而已！肉質Q嫩帶勁，連骨頭都想拿起來啃，要是在我家附近，我一定常常吃。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵條選用拉麵，吸湯又帶嚼感，大口吸麵真過癮。

▲▼孫叔叔牛骨牛肉麵。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牛肉湯滿載蔬菜香氣，尾韻回甘，豪邁的蔥花提味讓人更滿足。

心得
孫叔叔牛骨牛肉麵真的好吃，難怪網路評價這麼高！搜尋發現也有提供網路宅配，但我覺得應該要到店面享用剛煮好的牛骨牛肉麵才過癮，有機會到花蓮鳳林旅遊的話真的可以安排！

孫叔叔牛骨牛肉麵

地址：花蓮縣鳳林鎮林榮路127號
營業時間：08：00－18：00、周日08：00－14：00（周五、六休息）
電話號碼：03－8771258

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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