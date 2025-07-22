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新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！遼闊視野還能遙望龜山島

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

東北角景觀餐廳推薦「懸崖上的餐廳（cilah海的味道）」，這是一間蓋在懸崖上、可以眺望龜山島周邊，俯視海景的景觀餐廳。菜單提供各種海鮮料理，綜合生魚片、龍蝦蒸板條、鹽烤深海魚、鮭魚炒飯等，融入原住民風格的創意，從餐點擺盤到用料都很吸引我。

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位置＆交通
地址在福隆跟石城的中間，濱海公路上的一處懸崖，假日會有很多遊客來騎單車。從福隆車站經舊草嶺隧道到石城，再從石城沿濱海公路，經萊萊、馬崗漁港、卯澳漁村騎回福隆，途中很適合安排來這吃海鮮料理，欣賞美麗的海景。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這是一間蓋在懸崖上的餐廳，可以看到東北角海岸的地貌，還能看到遠處的龜山島。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從濱海公路旁的小路進來就是餐廳的入口，開車來吃的話有很大的空地可以停車。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲停車場往上走就可以抵達。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用浮球裝飾的小屋很可愛。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳入口的空地有彩虹繪畫跟龍蝦模型，這裡假日好像也會擺上桌椅，但夏天真的挺熱的，怕熱的可以選擇室內冷氣座位。

海景第一排
有戶外和室內座位，戶外座位可以看到龜山島海景，是這裡的熱門首選，但這裡的座位區只有電扇，沒有冷氣，用餐期間也會有幾隻蒼蠅打擾。怕熱的可以坐在室內位置，只是會看不到美麗的海景。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲水族缸養了很多龍蝦跟活魚，一旁冰箱擺滿了啤酒跟飲料，很多客人都點了招牌龍蝦板條配啤酒。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我們用餐的座位被分配在靠近欄杆的位置，底下就是懸崖，風景真的很棒，前面是宜蘭頭城的方向。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲還可以看到龜山島。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲美麗的東北角海岸風景近在眼前，下午雖然沒有客滿，但也有幾組散客。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲懸崖底下的潮間帶有一座九孔池，也是很好拍照的景點。

菜單價錢
菜單用紙板手寫，拿起來有明顯的海味。有生魚片、龍蝦、鮮魚、各種海產還有炒飯、炒板條等主食，龍蝦料理是秤重方式計價，深海魚則是時價。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點評價

綜合生魚片 420元
以竹筒盛裝綜合生魚片，打開蓋子的瞬間就像開啟寶藏盒，以綠色葉片鋪底，將生魚片擺在上面，用小花跟配菜點綴，擺盤吸睛。生魚片有鮪魚、紅甘、鮭魚三種，份量不多價格較高，但還好生魚片新鮮好吃。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

海膽赤身 時價250元
就是這道海膽擺盤很吸引我，用高腳杯盛裝新鮮紫海膽，杯中以海螺殼、鵝卵石與繽紛花卉裝飾，杯口則擺上新鮮現剖的海膽，搭配底盤上的原石與漂流木，融入了東北角的海景，很美。台灣紫海膽滑嫩綿密、鮮味十足，濃郁的甘甜與微微鹹香，只是我這顆好小，小湯匙挖起來就是一個，感覺被分了一半？但我點餐時是和店員說要一顆。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

櫻花蝦炒飯 180元
這道很推薦的炒飯，造型可愛又好吃！米飯粒粒分明，每一口都能吃到櫻花蝦的酥脆鹹香，加入高麗菜、紅蘿蔔和蔥花與增添層次，整體口感豐富，帶點鑊氣的實力派炒飯。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

酒蒸蛤蠣 260元
這道也是超級推！選用大顆蛤蠣，肉質飽滿鮮甜，剛上桌就聞到撲鼻的酒香與薑絲清香，蛤蠣入口鮮甜中帶有米酒的溫潤感，相當下飯。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

清炒海帶 180元
選用口感脆嫩的海帶，搭配紅蘿蔔、香菇與雞蛋快炒，保留海帶原始的鹹香與滑脆咬感，整體風味清爽，這道也很好吃。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲發現清炒海帶搭配櫻花蝦炒飯還蠻好看的。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

價位偏高
只有我一個人可以吃海鮮，這樣點也差不多1200多元，看評論有人說價位高，確實有幾道菜的價格真的貴，但把這裡當成景觀餐廳，價格就合理了！只是這天蒼蠅招待，加上天氣熱，為了美景還是忍耐了！

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲上菜速度快，很快就把我點的幾樣上滿桌，這位置可以看到龜山島真的好漂亮。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲客人吃飽離開，留下豐富的一桌。用餐時發現這裡會有幾隻流浪貓出現，很可愛。

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

總結
東北角美食「懸崖上的餐廳（cilah海的味道）」結合遼闊海景和海鮮擺盤吸睛，來用餐的時候遇到藍天白雲狀態，現場真的很美。只是想看海景的座位會比較熱，就看自己選擇囉！

▲▼懸崖上的餐廳（cilah海的味道）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

懸崖上的餐廳（cilah海的味道）

地址：新北市貢寮區蓬萊街18－1號
電話：0920－784736
營業時間：周三至周五 11：30－20：00、周六 11：30－19：30、周日 11：30－19：00(周一、二公休)

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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