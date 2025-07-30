南港手工去刺炭烤鰻魚飯！白燒口感外酥內潤　還有少見炸鰭邊肉

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

「板前屋炭烤鰻魚飯」是南港有名的鰻魚飯專賣店，菜單提供白燒鰻魚飯、蒲燒鰻魚飯、各式串燒、刺身、烤物和酒飲等。老闆是雲林的鰻魚養殖業者，從養殖鰻魚到做成鰻魚飯的一條龍過程，也是手工去刺、無刺鰻魚飯的創始店！朋友說平日中午經過好幾次都是大客滿狀態，建議先線上訂位，或避開用餐人潮。

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位置＆交通

距離南港展覽館捷運站步行約5分鐘，到南港高鐵站步行大約14分鐘、開車騎車3分鐘，對面的全聯福利中心有停車場，搭乘大眾運輸工具或開車都很方便，附近還有LaLaport南港店可以逛。

環境

店外就像傳統日式老宅，木造的建築還有幾盞燈籠陪襯，室外座位區懸掛著日式傳統的掛爐，也能透過玻璃看到師傅烤鰻魚的過程。內用座位有多種選擇，板前吧台區、雙人、四人為主的座位，適合單人、情侶、三五好友或團體聚餐。進來板前屋後，服務人員會先帶位，並提供QR Code用手機掃描點餐。

▲店裡有很多可愛的擺設。

▲店內可以看到食材來源、認證資料和雞肉各部位的分解圖。

▲除了必吃的鰻魚飯，也能在這吃到居酒屋串燒料理，搭配各式日式酒類飲品。

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料理過程



▲圍繞著吧台的座位區可以看到師傅烤串燒，很有日本的氛圍。

▲除了炭烤鰻魚飯，各種串燒也是使用炭火現點現烤。

▲透過玻璃窗看著師父炭烤串燒的畫面相當療癒，香氣撲鼻而來！

▲鰻魚也是現點現烤，跟串燒的烤爐是分開的。

▲老闆在雲林投資養鰻，直接掌控品質，夠新鮮的活鰻才能做成脆皮白燒鰻魚。

菜單

必點招牌白燒鰻魚飯和蒲燒鰻魚飯，其他還有沙拉、刺身、烤物、主食、湯品、串燒等日式料理，搭配的酒水飲料也很豐富。

餐點

板前屋的鰻魚飯是屬於日本關東的做法，有白燒跟蒲燒兩種，白燒是不刷醬汁，但有用鹽稍微調味，比較強調鰻魚的鮮甜和油脂香；蒲燒則是會刷上店家特製的醬料，比較屬於重口味派，刷滿甜鹹風味的醬汁，超適合配飯一起享用。

蒲燒鰻魚飯 480元

醬汁香甜，外皮略帶焦脆，內裡柔嫩細緻，醬香中還帶點淡淡炭烤香，無刺的蒲燒鰻魚相當好入口，可以感受到細膩的手工，而且無刺更好入口。

▲底層是吸滿蒲燒醬的雲林在地的生態米，濕潤不爛，口感Q彈有嚼勁，鹹甜恰到好處，越嚼越香。

白燒鰻魚飯 480元

板前屋的蒲燒鰻魚飯好吃，但同桌幾位友人都表示白燒鰻魚飯更好吃！灑上薄鹽用炭火香烤的無刺鰻魚，外皮微微焦香，酥脆不焦苦，保留鰻魚細膩肉質和香氣，脆脆的白燒鰻魚真的令人讚嘆。

▲不用調味就很好吃，也可以加一點山椒粉或七味粉提出鰻魚甜味。

▲鰻魚飯附的小菜是玉子燒和醃漬薑片，略有厚度的玉子燒，有著迷人蛋香，搭配清爽的醃漬薑片也很棒。

▲鰻魚飯還有附一碗味噌湯，裡面有蔥花、魚肉和豆腐。

蒲燒鰻魚串 220元、白燒鰻魚串 220元

▲▼讓人意猶未盡的炭烤鰻魚，也可以單點來享用。

鹽烤松阪豬 70元、味噌豬五花 55元、柚香雞肉串 70元

脆嫩彈牙的鹽烤松阪豬，入口鹹香好下酒；肥瘦適中的味噌豬五花，鹹甜適中。再來一串柚香雞肉串，柚子胡椒的辛香淡雅讓人食慾大開。

蒲燒鰻魚肝 90元／串

朋友才吃完一串就大力推薦，於是我們又加點了四串。剛上桌還是熱呼呼的，蒲燒醬香濃郁，滋味甘甜迷人，鰻魚肝滑嫩又略帶Q彈，真的有夠好吃！

酥炸鰻魚鰭邊肉 180元

這道酥炸鰻魚鰭邊肉是我覺得必點的配酒炸物！外層酥脆薄香，入口有著明顯的鰻魚獨特油脂香，尾韻鮮美回甘，真的會讓人一口接一口。

▲桌上的調味料。

▲推薦給下班後想和朋友來這小酌、吃串燒的人。

心得

很多人不喜歡有刺的鰻魚飯，板前屋不僅是少數從產地到餐桌一條龍的鰻魚專賣店，更是台北無刺鰻魚飯首選名店。菜單以少見的炭火直烤無刺鰻魚為主打，無論是蒲燒醬香還是白燒原味都令人驚艷，當天吃完真的對板前屋的鰻魚飯念念不忘。

板前屋炭烤鰻魚飯

地址：台北市南港區研究院路一段88號

營業時間：11：30－14：00、17：00－23：00（周一、二休息）

電話：0958－787898

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