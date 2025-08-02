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米其林推介懷舊台菜料理藏身天母　膠質感烘肉、肉絲米粉必點

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

連續幾年得到米其林推介的天母餐廳「女娘的店」菜單必點什麼呢？店內復古懷舊風格加上傳統美味的台式料理，是許多台北人的台菜餐廳推薦，保留著濃郁的傳統風格和店家滿滿的人情味，走進店內有一股懷舊情懷從心裡湧出，只是女娘的店必點的菜色好幾道，比較適合多人一起來用餐，這次就約了愛吃美食的朋友來品嚐這米其林推薦的台菜料理。菜單以台式傳統料理為主，汽車可以停路邊或附近停車場，要吃的話記得先打電話訂位，臨時去可能會沒位置喔！

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交通
位在士林區天母東路上，隔壁就是米其林一星「金蓬萊遵古台菜餐廳」，也是我的美食名單，附近有停車場，也可以停路邊的停車格，店址離新光三越台北天母館也很近，可以從台北捷運芝山站搭百貨公司接駁車過來，附近還有天母棒球場跟大葉高島屋百貨。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用環境
屋外也有座位，傳統復古的氛圍濃厚，空地擺設幾張用餐的桌椅，晚上用餐的饕客在這品嚐美味台式料理還可以小酌，晚風徐徐吹來帶著夏夜裡的涼意，很愜意的晚餐。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲屋內和屋外都擺設著許多懷舊小物，準備進去用餐前還探索一番。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了戶外用餐的區域，一樓跟二樓都有座位，這天訂位店家剛營業時間，我們被安排在一樓的大圓桌用餐，沒多久就客滿了！

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲外面紅磚牆跟室內牆壁上，都有新聞剪報。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上貼著火鍋菜單好像也是女娘的店招牌，這比較適合冬天約朋友來圍爐。

必點菜色是什麼？
看著店內牆上黑板寫著菜單推薦的招牌菜色，山蘇跟古早味烘肉這次都有點，一開始不知道份量真的很難掌控要點幾道，不過店家也很客氣，點了幾道菜問這樣夠嗎？他們都會給建議。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲女娘的店是很多藝人和媒體的愛店，牆上貼著很多名人來用餐的照片。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡也有販售許多傳統農家製作的醬料或伴手禮，可以外帶買回家吃。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲許多網友推薦必點的酸梅湯，也能外帶回家喝。

菜單價錢
以傳統台菜料理為主的菜單，用餐會另外收10％服務費。菜色非常的多，一開始打開菜單真的會讓人不知道什麼必點？可以看看牆上剪報、黑板的介紹，也可以請店家推薦。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲菜單除了單點也有合菜桌席料理，價錢4500元起。

餐點推薦

酸梅湯（壺）100元
大茶壺裝著酸梅湯上桌，一壺100元非常划算，酸梅湯是女娘的店自家熬煮，酸溜溜又帶著甘甜解渴的味道很好喝，非常消暑解膩。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲好喝的酸梅湯推薦必點，很適合夏天的飲料。

古早味烘肉 (大) 450元
古早味烘肉是米其林必比登推薦的菜色之一，也是來這必點推薦。溫體黑毛豬腹料理的烘肉，看起來彈性十足的外觀，入味的焦糖色讓朋友們胃口大開，滑Q幾乎入口即化口感，看起來肥肉很多卻不會油膩，瘦肉的部分也處理得很好，一口咬下，多層次的風味。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲烘肉一整塊上桌，接著店員會拿出剪刀把烘肉切成一塊一塊的，方便食用。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲最愛的皮啊！看起來好Q好彈，很好吃的古早味烘肉！

豬油拌飯 15元
烘肉搭配豬油拌飯非常下飯，喜歡吃辣的我，另外和店家要了辣椒來配，加上香菜真是完美。話說，來之前看朋友的食記沒有很推烘肉，但這天吃的味道和口感真的不錯。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蒜泥透抽 360元
隨著蒸魚鍋上桌的蒜泥透抽，冒著熱煙暖呼呼的呈現在眼前，腦海突然想到，這年紀還能約到朋友共坐一桌用餐，內心有點小感動，因為平日真的太難約聚餐了！透抽Q彈新鮮，香氣濃郁的香蒜和豪邁的蔥香提味，底下還有入味的板豆腐，嫩嫩滑滑的相當下飯。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

炒山蘇 200元

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲炒山蘇加上破布子的傳統美味。

蔥油鱸魚 450元
忘記看菜單的價錢，準備結帳前還在猜這道菜多少錢？因為鱸魚好大一隻，跟我手臂一樣大呢！結果竟然是我們猜的價格的一半，一整條美味又好吃的鱸魚只要450元，CP值超高，推薦來女娘的店必點。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲份量很大的一條鱸魚！

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲魚肉的口感細緻肥嫩，加上破布子、蔥、香菜和薑絲等配料，醬汁入味，味道鮮美。

肉絲米粉 100元
用餐期間發現好多在地人來外帶炒米粉，所以我們也加點了一盤炒米粉，雖然我點了好幾碗豬油拌飯，人多的好處就是可以分食。這道炒米粉很宜蘭，吃一口就令人感到懷念的味道，和在宜蘭流水席常吃到的炒米粉很像，調味不會太複雜，卻充滿香氣，米粉彈牙的口感加入青菜、肉絲等配料，非常的好吃！

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

基本都在水準之上
順著自己平常喜歡的料理，加上現場店家推薦菜色，除了豬油拌飯裡有幾口白飯軟爛黏在一塊不是很愛，這天點餐點都沒有踩到雷。

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

記得提前預訂以免撲空
整頓飯吃下來，五個人平均一人不用400元，就可以吃到米其林必比登推介的美味台菜料理，人多來聚餐真的比較划算，不過這裡連平日來都很多人，所以用餐人數多一定要提前訂位喔！像我可是電話打了好幾通啊！

▲▼女娘的店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

女娘的店

地址：台北市士林區天母東路97號
電話：02－28741981
營業時間：平日17：00－21：00；假日11：30－14：00、17：00－21：00（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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