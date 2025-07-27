製作正宗長崎蛋糕超過400年！創立於1624年　玩長崎必買伴手禮

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

日本長崎必買的「福砂屋長崎本店」創立於1624年，超過400年歷史，是長崎蛋糕最具代表性的店家，也是很多人推薦必買的伴手禮店。菜單販售長崎蛋糕、荷蘭蛋糕、手作最中（Monaka）、特製五三燒長崎蛋糕和福砂屋小蛋糕。福砂屋在日本有很多分店，這次來長崎市區的福砂屋長崎本店，買幾盒長崎蛋糕回台灣當伴手禮。

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位置

福砂屋長崎本店位在長崎市區中心，搭乘長崎路面電車到思案橋，步行約3分鐘即可抵達，附近有許多商店街，還有知名的眼鏡橋跟出島都是造訪長崎市區必遊的景點。

關於長崎蛋糕

在日本買的長崎蛋糕可以帶回台灣，但包裝要完整，拆過或吃過的就不能帶回來了。 日本長崎蛋糕推薦店家有福砂屋、文明堂、松翁軒、和泉屋、岩永梅壽軒，都是很多人會光顧的店。

福砂屋長崎本店歷史

福砂屋創立於西元1624年，是日本最早製作並販售長崎蛋糕的店家。當年長崎作為日本對外貿易的重要港口，接觸到來自葡萄牙的海綿蛋糕（Pão de Ló），為了迎合當地人口味經過改良後，才誕生了長崎蛋糕（カステラ），老店福砂屋正是將這道甜點本土化的先驅，也是現今長崎蛋糕的源頭之一。

店內環境

走進福砂屋長崎本店彷彿進入時光隧道，外觀看起來很有歷史，店內也保留了濃濃的和洋折衷古建築風格，木質結構搭配格子窗、傳統和紙燈籠與低調質樸的招牌，呈現出日式老舖的沉穩氣息。

▲以蝙蝠作為LOGO，象徵福氣。



▲提供簡單的室內座位，來購買蛋糕的人也能在這歷史悠久的建築品嚐福砂屋經典的長崎蛋糕。



▲就像是一間小型的博物館，店內的玻璃櫥窗展示著各年代的包裝與舊式烘焙工具。



▲超多禮盒組合，上面有標示價格，比在台灣快閃店購買便宜許多，來日本一定要多買幾盒回台灣當伴手禮。



菜單

販售長崎蛋糕、荷蘭蛋糕、手作「最中 （Monaka）」、特製五三燒長崎蛋糕和福砂屋小蛋糕。來買福砂屋長崎本家的觀光客很多，現場提供各種語言的福砂屋菜單。

▲其他蛋糕品項可以看福砂屋官網。

包裝

在長崎街上很常看到觀光客提著福砂屋紙袋，這天買完蛋糕剛好遇到外面下雨，貼心的店員在原本的紙袋上面另外加了一層特製塑膠袋，防止雨水滲入。

福砂屋的包裝以經典金色為主

外觀呈現簡約典雅的和風風格，搭配蝙蝠圖案，象徵幸福與吉祥，適合當作伴手禮送人，外觀看起來體面，長崎蛋糕的品質也是無庸置疑。

▲象徵福氣的蝙蝠LOGO，在中國的傳統建築也常常看到蝙蝠圖案的裝飾。

▲在日本福砂屋店內購買蛋糕有提供試吃，現場吃真的超級好吃！

一口咬下蛋香濃郁

口感濕潤綿密，甜度適中，不搶味也不單調，底部的白雙糖（ザラメ糖）顆粒帶來微妙的脆感，讓層次更豐富，比起一般日式甜點的甜膩，福砂屋的長崎蛋糕顯得純粹、細緻又耐吃，很適合當作下午茶小點。

▲之前朋友送的福砂屋長崎蛋糕巧克力口味（荷蘭蛋糕），比原味還吸引我。

總結

福砂屋長崎蛋糕在日本各地都有分店，台灣也有快閃櫃出現，但台灣快閃櫃的福砂屋長崎蛋糕，價格是長崎當地售價的好幾倍以上，建議有去日本長崎的話可以多買一點！比起其它分店，福砂屋長崎本店比較會推出一些限定口味，有機會到日本長崎記得親自到福砂屋長崎本店買伴手禮，體驗有著四百年歷史的美味長崎蛋糕。

カステラ本家 福砂屋 長崎本店

地址：長崎県長崎市船大工町3－1

營業時間：09：30－17：00（周三公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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