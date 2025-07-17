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永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北信義區咖啡館推薦「瑰夏咖啡」，是永春站附近平日不限時間、有插座的咖啡廳推薦。隱身在松山工農旁的巷弄，大片落地窗引入光線，店內播放柔和音樂，有著讓人感到放鬆舒適的咖啡館，店裡提供專業自家烘焙咖啡豆，好喝有質感，來這感覺就想撿到寶。

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位置
位於台北信義區的瑰夏咖啡，距離捷運永春站約5分鐘即可抵達，開車可以停在隔壁的松山工農地下停車場，交通非常方便。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大面玻璃窗將自然光線完美引入，讓店內呈現舒適明亮的氛圍。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

店內每個角落都超療癒
店內設計融入木質桌椅、藝術擺設和許多綠色植栽，每個角落都能拍出療癒感滿滿的美照，在台北信義區找一間有插座、好拍照加上平日不限時間的咖啡館很推薦這裡。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內也有鹿角蕨裝飾。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲玫瑰色的舒適沙發座位有很棒的風景。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「瑰夏咖啡」不僅是一家咖啡館，也是提供自家烘焙精品咖啡豆的專業咖啡烘焙坊。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內陳列著數十款不同烘焙程度的咖啡豆，瓶瓶罐罐的密集感好療癒。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也可以買烘好的咖啡豆回家手沖。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲瑰夏咖啡的吧台，旁邊的水族箱裡還有養烏龜。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲提供多種行動支付。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了咖啡也有提供幾樣甜點，每日出現的甜點不一定，會寫在座位上的小黑板。

菜單價錢

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲以單品咖啡為主打，也有義式咖啡、非咖啡類飲品、鹹食和甜點等。

我們在瑰夏咖啡點了黑糖拿鐵跟玫瑰拿鐵
玫瑰拿鐵細膩的奶泡飄散淡淡玫瑰花香，入口柔順香醇，玫瑰香氣與咖啡完美交織。黑糖拿鐵香氣濃郁誘人，入口甜潤溫暖，但可惜上面的黑糖有點少。

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼瑰夏咖啡。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
在工作空檔想找間咖啡館小歇一下，搜尋台北信義區咖啡館推薦，找到這一間瑰夏咖啡，是以咖啡為主的專業咖啡館，平日不限時間還有插座很適合我，裡面的空間伴隨著輕音樂，氛圍舒適，老闆後來還請我們一小杯手沖咖啡，專業沖煮的咖啡很好喝。

瑰夏咖啡創始店

地址：台北市信義區忠孝東路五段372巷27弄1號1樓
電話：0917－220661
營業時間：12：00－19：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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