在地人都來這外帶魚丸米粉！宜蘭靈鎮廟旁隱藏百年小吃

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂

宜蘭「阿添魚丸米粉」是生意很好的魚丸米粉，這間百年小吃藏在靈鎮廟的角落，沒有明顯的招牌跟浮誇裝潢，卻有許多遊客專程來品嚐，用餐時也看到宜蘭在地人來外帶魚丸回家自己煮。菜單販售魚丸米粉、魚丸湯和魚丸，營業時間從凌晨六點開始，賣到大約中午左右。

位置＆交通

開車可以停在泰山路的路邊或新月廣場周邊收費停車場，附近景點有新月廣場、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、宜蘭酒廠、宜蘭大學商圈、宜蘭南北館市場、宜蘭幾米公園等景點可以順遊，宜蘭必吃超人氣的正好鮮肉小籠包宜蘭總店也在附近。

▲阿添魚丸米粉位在宜蘭市區的靈鎮廟旁邊，走進去就可以找到。

環境

用鐵皮棚架簡單圍起來的用餐區，沒有冷氣，擺放幾張小圓桌跟木板凳。假日人潮多可能要等一下，很多宜蘭在地人會選擇來這外帶。

▲阿姨們熟練地舀湯、米粉跟魚丸，這裡雖然座位不多，但上餐快、翻桌也很快，想內用稍等一下就有位子。

▲製作餐點的餐台維持得很乾淨。

菜單

▲這裡只賣魚丸米粉、魚丸湯和外帶魚丸，菜單非常簡單。

餐點

魚丸米粉 小碗40元

▲湯頭清甜，芹末跟油蔥酥提出簡單的鹹香味。粗米粉口感滑順不糊爛，魚丸咬下去很Q彈，還嚐得到魚肉自然的甜味。

▲小碗的魚丸米粉裡面有6顆魚丸。

▲千萬別錯過他們的辣椒醬，這裡的辣椒很香。

▲想要變化口味可以加點胡椒粉、白醋或烏醋。

心得

宜蘭阿添魚丸米粉的生意超好，也是許多觀光客安排宜蘭市區旅遊必吃美食之一。爸爸很愛這間阿添，不過我喜歡的味道是附近的白毛魚丸米粉，湯頭配料更豐富，只是環境沒有這裡好。

阿添魚丸米粉

地址：宜蘭縣宜蘭市負郭路25巷5號

營業時間：06：00－12：00（周一休息）

電話：03－9310231

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

