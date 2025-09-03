ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
林口黃昏市場必吃異國小攤！現烤土耳其香料捲餅　醬汁酸甜清爽

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

林口美食來推薦吃這家「土爸爸行動廚房土耳其料理」，喜歡異國料理一定要試試這家濃郁香料香氣的土耳其美食，隱藏在林口黃昏市場旁的小攤位，通常只要營業時間一到就會有排隊人潮，店家電話還響個不停訂單滿滿，不少人經過就會被現烤土耳其料理的香氣所吸引，忍不住停下來點上一份捲餅。

在哪裡
地址就在新北市林口區文化二路一段277號，位於林口黃昏市場旁，不遠處就是林口三井OUTLET，開車前往周邊也有多處路邊停車格，也能停在附近的付費停車場。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店家都是現點現烤，所以在熱門餐點尖峰時段常會提早售完，建議想吃的朋友可以先透過電話預訂避免撲空。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲可以看到店家現烤食材，無論是羊肉、雞腿肉還是牛肉等等，都在高溫烤爐上滋滋作響，烤肉在空氣中瀰漫香氣。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲烤肉現點現做，肉質鮮嫩多汁，還會刷上特製香料以及醬料，攤位旁邊有店家自製莎莎醬更能增添酸甜滋味。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
菜單價錢請依店家現場為主，餐點以土耳其捲餅為主，價格約落在140至220元之間，口味選擇有雞腿肉捲餅、小羔羊捲餅、沙朗牛肉捲餅等等。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

招牌雞腿肉捲餅
當天我選了最受歡迎的招牌雞腿肉捲餅，拿在手上有點類似台灣的潤餅，捲餅外皮柔軟帶點Q度，份量很大光是一捲吃完就很有飽足感。咬下去可以吃到雞腿肉烤到焦香還保留著嫩滑不會太乾柴，包裹在餅皮中的除了滿滿雞肉，還有洋蔥、番茄等等，加上特製莎莎醬清爽好吃。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

捲餅份量大
不知不覺就吃完這份捲餅的飽足感很高，光是這樣一份就能讓我從下午撐到晚上不會覺得餓，難怪餐點有許多附近上班族也會來買真的不錯。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

總結
主打土耳其捲餅，位於林口黃昏市場雖然只是小攤位，卻非常受歡迎生意很好，從捲餅餡料到特製醬料都不錯吃，如果你喜歡異國料理，不妨來試試。

▲▼土爸爸行動廚房(土耳其料理)。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

土爸爸行動廚房(土耳其料理)

地址：244新北市林口區文化二路一段277號
電話：0902－419555
營業時間：16：30至19：30（周一公休、六日13：30開始營業）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

