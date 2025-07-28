ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

飄香公館超過半世紀！平價江浙點心品項高達70多種　

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

公館美食來分享這家「金雞園」，每次都會看到生意也很好，開賣50多年是台北老字號江浙點心專賣店，光點心類多達70多種，鄉民推薦金雞園必點有重酥蔥餅、蒸餃、紅豆鬆糕、八寶甜飯、八寶芋泥、排骨飯等等。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡
店家創立於1973年，地址就在台北中正區羅斯福路三段316巷弄裡頭，距離捷運公館站走路過來也不遠，旁邊就是藍家割包。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
上網查「金雞園」會出現金雞園公館以及在永康街的好公道金雞園，不知道兩家有沒有關聯性，在永康街的好公道金雞園獲得米其林必比登推薦，這次來吃的「金雞園」公館，營業時間從早上10點賣到晚上10點。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

江浙點心
這裡最出名的就是江浙點心，光是站在店面外就可以看到有許多點心，像是紅豆鬆糕、千層油糕、八寶芋泥、八寶甜飯等等，都是過年過節不少人會買的年節點心。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲內用環境就很簡單，我覺得有點類似在香港澳門吃的餐廳風格，牆面上則貼了不少店家報導的照片。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲我看不少客人來外帶，就是在點心櫃挑了幾樣點心，這裡面擺放許多酥餅點心，口味選擇也很多。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲公館菜單，品項菜色非常多，還有日文英文，店家有可能會漲價，所以菜單價錢請依現場店家為主。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

蝦肉蒸餃
蝦肉蒸餃5顆一份，外皮咬開來還算軟Q，裡面內餡多汁可以看到整尾蝦子，內餡調味我覺得偏鹹，整體表現算是中規中矩。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

紅豆鬆糕
紅豆鬆糕端上桌記得趁熱吃，熱熱的鬆糕會帶點黏糯口感，內餡包著紅豆泥不會太甜，外皮我覺得有點乾，整體很適合搭配茶飲。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

重酥蔥餅
重酥蔥餅可以看到表面有滿滿芝麻，咬開內餡會有蔥花，蔥餅鹹香有著層層酥香口感，推薦這個可以點，買回家可以稍微回烤微熱應該也會不錯吃。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

鮮肉酥餃
另外這個鮮肉酥餃長方型的外觀比較少見，外層就是酥皮，內餡包著肉餡，算是鹹香滋味，這個我建議內用趁熱吃最好。

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼金雞園。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

金雞園

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3之1號
電話：02－23680698
營業時間：10：00－22：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►桃園玩具批發工廠撿便宜！累計滿3千元打5折　萬件商品逛不完
►信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs　包含143道菜色＋42款飲品
►傳承一甲子古早味！嘉義無名碗粿　純米漿製作充滿油蔥香氣

關鍵字： 金雞園 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

推薦閱讀

JR九州「坐A列車去吧」開箱！摩登復古列車變身移動式景觀酒吧

JR九州「坐A列車去吧」開箱！摩登復古列車變身移動式景觀酒吧

板橋「無敵海景饅頭」油條豬排層層推疊！抹上花生醬更加分

板橋「無敵海景饅頭」油條豬排層層推疊！抹上花生醬更加分

一開賣電話響不停！新北4.6顆星烤玉米只賣50元　還能挑軟硬度

一開賣電話響不停！新北4.6顆星烤玉米只賣50元　還能挑軟硬度

李多慧也朝聖過！雙連巷仔內「鴉片粥」爆紅海外　內用白粥免費續

李多慧也朝聖過！雙連巷仔內「鴉片粥」爆紅海外　內用白粥免費續

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

添好運8月續推「港點吃到飽」　

添好運8月續推「港點吃到飽」　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

證件對中任2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

添好運8月續推「港點吃到飽」　

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

開箱最新Buffet「URBAN PARADISE」　

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

「鳥島」藏身北市公園　兼賞紫薇花

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

熱門行程

最新新聞更多

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

添好運8月續推「港點吃到飽」　

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366