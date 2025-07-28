飄香公館超過半世紀！平價江浙點心品項高達70多種　

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

公館美食來分享這家「金雞園」，每次都會看到生意也很好，開賣50多年是台北老字號江浙點心專賣店，光點心類多達70多種，鄉民推薦金雞園必點有重酥蔥餅、蒸餃、紅豆鬆糕、八寶甜飯、八寶芋泥、排骨飯等等。

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在哪裡

店家創立於1973年，地址就在台北中正區羅斯福路三段316巷弄裡頭，距離捷運公館站走路過來也不遠，旁邊就是藍家割包。

營業時間

上網查「金雞園」會出現金雞園公館以及在永康街的好公道金雞園，不知道兩家有沒有關聯性，在永康街的好公道金雞園獲得米其林必比登推薦，這次來吃的「金雞園」公館，營業時間從早上10點賣到晚上10點。

江浙點心

這裡最出名的就是江浙點心，光是站在店面外就可以看到有許多點心，像是紅豆鬆糕、千層油糕、八寶芋泥、八寶甜飯等等，都是過年過節不少人會買的年節點心。

用餐環境

▲內用環境就很簡單，我覺得有點類似在香港澳門吃的餐廳風格，牆面上則貼了不少店家報導的照片。

▲我看不少客人來外帶，就是在點心櫃挑了幾樣點心，這裡面擺放許多酥餅點心，口味選擇也很多。

菜單

▲公館菜單，品項菜色非常多，還有日文英文，店家有可能會漲價，所以菜單價錢請依現場店家為主。

蝦肉蒸餃

蝦肉蒸餃5顆一份，外皮咬開來還算軟Q，裡面內餡多汁可以看到整尾蝦子，內餡調味我覺得偏鹹，整體表現算是中規中矩。

紅豆鬆糕

紅豆鬆糕端上桌記得趁熱吃，熱熱的鬆糕會帶點黏糯口感，內餡包著紅豆泥不會太甜，外皮我覺得有點乾，整體很適合搭配茶飲。

重酥蔥餅

重酥蔥餅可以看到表面有滿滿芝麻，咬開內餡會有蔥花，蔥餅鹹香有著層層酥香口感，推薦這個可以點，買回家可以稍微回烤微熱應該也會不錯吃。

鮮肉酥餃

另外這個鮮肉酥餃長方型的外觀比較少見，外層就是酥皮，內餡包著肉餡，算是鹹香滋味，這個我建議內用趁熱吃最好。

金雞園

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3之1號

電話：02－23680698

營業時間：10：00－22：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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