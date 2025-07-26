最好提早半小時來排！中和巷弄牛肉麵每日限量　牛腱肉軟嫩膠質多

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

中和牛肉麵來推薦這家「蔡家牛肉麵」，每星期只有賣4天的超人氣中和美食，之前蔡家牛肉麵暫停營業休息一陣子，小編就放在口袋名單裡面，關注臉書粉絲頁得知店家復出之後，我就趕緊跑來插旗，「蔡家牛肉麵」只賣中午時段，想吃最好提早半小時就來排隊，我準時到結果排隊人潮有夠長，問了一下最前面的人，還有人提早1小時來等，吃完真的不錯吃值得推薦。

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在哪裡

地址就在中和區秀朗路三段巷弄裡面，出捷運秀朗橋站走路過來大約5分鐘左右就能抵達，開車來巷弄不太好停車，要先去找停車位再走路過來。

營業時間

建議來這裡吃飯，一定要先去店家粉絲頁確認當天有沒有營業，營業時間從11點半開賣，如果不太想要等的話，我建議起碼要提早半小時來等，像我當天就是準時到，結果排了起碼1小時起跳，好險我有吃到，不然我真的會想撞牆。

▲營業時間以店家粉專公告為主。

平日也大排長龍

我原本還想說平日應該人不會很多，殊不知看到這個人龍我整個大傻眼，感覺大家都不用上班，而且隱藏在巷弄裡面，如果不是專程來吃的話，真的搞不好一輩子都不會走過路過這裡。

外帶每人限購五碗

裡面會有應該是老闆娘出來詢問要點什麼以及內用或外帶，很多在地人都是來外帶，外帶一人限購五碗，我看蠻多人都是三碗五碗這樣外帶，有些人還很專業帶保溫箱來裝。

菜單

▲主要品項就是清燉以及紅燒這兩種牛肉麵，另外不吃牛肉還有賣炸醬麵，旁邊有小菜自取。

用餐環境

店內用餐空間真的不大，算算大約只有6張桌子，難怪內用都很等很久，住附近大多是外帶回家吃，有些住很近還會自己帶鍋子來裝。

紅燒湯頭清爽不厚重

牛肉麵清燉或紅燒我看都有人點，反正就是依自己喜好來選擇口味，我選擇了紅燒牛肉麵，他們家的紅燒牛肉麵跟常見的口味有點不太一樣，不是走濃厚重口味路線，湯頭喝起來不會太過厚重，帶點些許紅燒香氣，湯頭上面有許多蒜苗來增添口感，湯頭對我來說很討喜表現很可以。

牛肉誠意滿滿、麵條Q彈有嚼勁

紅燒牛肉麵的牛肉使用牛腱肉，可以看到牛肉麵給的肉量也很誠意，牛腱會帶有膠質咬起來軟嫩，不僅不會太柴，口感上軟嫩膠質比例也很棒。麵條可以選擇細麵或粗麵，我選擇粗麵給得麵量很多，粗麵條咬起來很有嚼勁，帶起紅燒湯頭滋味不錯，至於要選粗麵或細麵就看自己喜好，重點是湯頭很讚。

豆皮

▲小菜輪到我的時候，已經所剩不多，我拿了最後一份的豆皮，口感微脆我個人還挺喜歡。

▲桌上會有辣椒可以自己加，可以加點在小菜上面，如果覺得紅燒湯不夠辣也可以酌量添加。

心得

這天點了紅燒牛肉麵覺得整體表現很棒，「蔡家牛肉麵」在我吃過牛肉麵可以排前三，唯一缺點就是要排隊賣完就打烊，所以想吃可要早點來報到。

蔡家牛肉麵

地址：235新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號（臨時室內整修暫時休息，詳細開店時間請參考粉專）

營業時間：11：30－14：00（周六日一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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