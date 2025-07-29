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藏身萬年大樓不限時咖啡廳漫畫看到飽！低消僅百元還附插座

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「沐茶閱讀咖啡館」這家台北不限時咖啡廳，鄰近捷運西門站有插座可以工作，只要點杯飲料就能坐很久，店內還有漫畫、雜誌、小說等等，通通都可以看到飽，也有包廂可以爽爽看漫畫睡覺，學生平日還有優惠價，難怪來到這裡一位難求，CP值果然很高。

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在哪裡
地址就在台北萬華西寧南路70號10樓，隱藏在西門町萬年大樓10樓，搭捷運出西門站走路過來大約6分鐘，斜對面也有收費停車場，來到萬年大樓記得先在1樓找電梯，搭電梯直達10樓就好，同樓層還有24小時營業的Qtime網咖，他們家還有臥室包廂。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間從9點半到晚上9點50分，來到這裡原本看到店外沒什麼人，結果進到裡面人有夠多，重點是我需要有插座的座位，所以就坐在門口小等一下。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲座位有很多，椅子都有椅墊也挺好坐，但不是每個座位都會有插座，如果需要插座可以注意一下。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店內看到不少人揪三五好友來這裡玩桌遊，也有一家大小來這裡看小說漫畫，當然也有帶著電腦來工作。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

包廂
店內還有包廂空間，像靠窗的是和室包廂，不過平日低消只要1200元，真的不是很便宜，另外也有VIP包廂，我覺得包廂價錢不便宜可以略過。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這裡提供早午餐、炸物點心、鍋物以及飲料等等，話說點飲料就可以坐很久，如果沒有很餓就點飲料吧！

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

漫畫區
裡面有滿滿的漫畫書，基本上熱門漫畫都有，像有航海王、鬼滅之刃、咒術迴戰、工作細胞等等，在這邊耗上一天都沒問題。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

雜誌區
另外就連暢銷書以及當季雜誌也有，還有一些旅遊美食書籍以及熱門小說，相同類型的報章雜誌都會放在同個區域方便尋找。

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

適合朋友聚會、讀書辦公
讓我沒想到這裡連吸菸區也有，不用搭電梯下去樓下真方便，非常適合三五好友來聊天，或者來打電腦工作也不錯，不過來工作記得帶耳機比較不會吵喔！

吸菸區

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼沐茶閱讀咖啡館。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

沐茶閱讀咖啡館

地址：台北市萬華區西寧南路70號10樓
電話：02－23882899
營業時間：09：30－21：50

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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