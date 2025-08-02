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台南文青旅店「免費宵夜自助吧」吃到飽！還附停車場＋腳踏車租借

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

台南住宿來分享這家「康橋慢旅」，說真的這間一直是樹小編入住首選，主要就是CP值高也有一定水準，這次來到台南出差我就選擇康橋慢旅，走文青系旅店路線還有宵夜免費吃到飽，這篇來分享宵夜、停車、附近美食等資訊。

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▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

交通資訊、停車指引
地址就在台南中西區民生路二段416號，門口就有公車站牌，而且要去安平遊玩非常方便，開車來也有免費停車場，樹小編就是入住這裡之後，然後開車去安平吃了億載金城炭烤黑輪伯、王氏魚皮店，以及在益生堂買了漢方水果蜜餞。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

入住大廳
康橋慢旅有跟日本藝術家長場雄合作，所以可以看到飯店有些創作元素，走進明亮氣派的大廳，飯店人員非常親切接待，基本上詢問的問題也都很詳細解答。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲飯店旁邊有許多腳踏車可以向櫃台租借，都是免費使用還挺好騎的，來到台南有不少小街小巷，騎腳踏車也是不錯的玩樂方式。

停車場

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲停車場有汽車以及機車停車位，入住時飯店人員會幫忙安排車位，停車場也很明亮乾淨。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲這次入住的房型是最基本的雙人房，空間不大但對於我來說剛剛好，我覺得只要不是連行李箱都很難打開的話，空間都不會算小了。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲走進房間就能感受到年輕旅店的感覺，地板是木地板，非常乾淨舒適，旁邊還有收納空間以及電視、小冰箱等等，而且隔音也算是不錯。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲床旁邊有插座可以使用，還有房間的電燈開關。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲有小冰箱可以冷藏，還有熱水壺、提供咖啡以及茶包。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲打開櫃子看到一次性拖鞋，不過基本上我都會自己帶拖鞋。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲基本雙人房的浴室採乾溼分離，沒有浴缸可以泡澡，基本上我覺得這樣就夠了，因為我也沒在追求可以泡澡這件事。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

宵夜吃到飽

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲餐廳也很漂亮，很有設計感。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲主打西式餐點以及一些甜點冰淇淋，來用餐發現人比想像中多，看來大家都來吃宵夜了。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲與吉姆老爹啤酒聯名合作小酒吧。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲入住時會有兌換券，可以兌換一杯飲品，樹小編就兌換了啤酒來小酌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲餐廳環境非常棒，白天我看到有人就在這裡打電腦辦公，晚上則是變身三五好友聊天場所。

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南住宿推薦「康橋慢旅」，便宜飯店宵夜下午茶免費吃到飽評價。（圖／部落客Darren提供）

▲另外這裡也有自助洗衣房，不過我沒去拍，因為回到飯店就變懶然後忘記去拍照，有洗衣房非常重要，可以把旅途衣服洗乾淨。

康橋慢旅

地址：700台南市中西區民生路二段416號
電話：06－2805566
營業時間：24小時

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 康橋慢旅 台南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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