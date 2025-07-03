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桃園秘境午夜市場！深夜限定乾咖哩塔可飯　辛香料堆疊超濃郁

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

桃園大廟景福宮後方的永和市場，經過搬遷改建後還保留了早市時的熱鬧，而在夜色沉沉、街道逐漸安靜下來之際，民宅前方的「午夜市場 Woo Yeah Market」悄悄點亮的燈光，低調卻極具風格，主打塔可飯與乾咖哩的創意料理，營業到凌晨一點，半夜想吃些不一樣的美食填飽肚子時，不妨可以來嘗試。

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交通資訊
►大眾運輸：從桃園火車站出發，搭乘市區公車（如桃園客運5022、5059、5071），至「鴻福寺」下車，步行約3分鐘。
►自行開車：如果從桃園火車站前往，大約2分鐘車程，永樂街為單行道，需注意一下附近不太好停車，可能需停至中山路或是民生路公有停車格。
►機車：店門口有可暫停機車的位置，附近市場晚上休息時也可以在白線內停放。

環境

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲午夜市場是桃園夜生活愛好者口耳相傳的美食據點，每當夜晚點燈時，也照亮了黑暗的街區。

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

菜單
來到午夜市場沒有太多的選擇，老闆獨家推出午夜乾咖哩，是比較偏墨西哥風味的咖哩，不是一般市面上常見的日式和風咖哩，也不是印度咖哩。

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲點餐後年輕老闆會忙著製作餐點，咖哩已事先製作好，組裝的過程不會等太久，通常點完餐後大約3分鐘就會上桌了。

餐點

午夜獨家乾咖哩120元
老闆說單吃會比較乾一些，最好要加起司或是溫泉蛋，吃起來會比較濕潤，所以我們就升級了加起司版。選用泰國長米，米粒長而富彈性，與一般台式米飯相比，更適合搭配乾式醬料。使用多種香料如孜然、辣椒粉、甜椒粉與墨西哥辣椒油，風味偏辛香，卻不會過辣，層次堆疊非常明顯，但起司如果能夠炙燒或是烤過的口感應該會比較好一些，乾咖哩的熱度畢竟還是不足以融化起司。

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

午夜獨家乾咖哩＋午夜紅茶＋雙倍起司＋溫泉蛋200元
玉米碎片增添口感，讓整體不至於因咖哩醬太過濃重，也增添了脆口的感覺。溫泉蛋不僅視覺加分，更平衡了乾咖哩的辛香，入口更潤澤滑順，建議添加會比較好吃。老闆還拿出了祕密武器TABASCO，添加些辣度反而更順口好吃，可以適量的加一些。

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

肉丸子100元

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲單吃或配塔可飯皆宜，也是限量商品，晚來吃不到，肉丸子的口感像IKEA肉丸淋上醬和起司。

午夜紅茶

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得
若你熱愛深夜美食，或是在加班後想來點不一樣的料理，不妨可以到永樂街找尋不一樣的咖哩塔可飯，蠻新鮮特別的！

▲▼午夜市場 Woo Yeah Market。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

午夜市場 Woo Yeah Market 塔可飯專門 Taco Rice

地址：桃園市桃園區永樂街47號
電話：0915－941115
營業時間：17：00－01：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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