緬甸華僑因懷念母親而創立！道地家鄉味隱身龍岡忠貞市場

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在龍岡忠貞市場裡有一間外觀樸實、卻香氣四溢的小店「清真合 閃妹小廚」，由緬甸華僑閃淑娟女士所創立的清真雲南料理館，因為懷念母親的味道，從零開始摸索，發展出屬於自己的獨門家常風味。她不僅自行醃製雲南豆腐乳、蕎頭、酸菜，更以雲南與緬甸的清真料理征服不少在台穆斯林與道地饕客，來到這裡可以吃到許多緬甸風味料理，價格也都很平實。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



交通資訊

搭公車可以搭112南（中壢－忠貞）、112北（中壢－忠貞）在「忠貞站」下車，步行約5分鐘，騎車可以停在附近白線或空地，開車可以找附近停車場停放。

▲主打雲南、緬甸家常料理，強調清真飲食，選用新鮮牛肉與天然香料進行調味。

菜單

店內菜色以各式米干、涼拌、香辣湯品與緬甸油條為主，融合東南亞香料與漢族烹飪手法，展現濃厚異國風味。如果有素食者也可以客制化菜單，店內最熱門的品項就是簸箕飯，可以依照人數訂制，份量也可以弄多或少，但我們點餐後才發現有這道，所以有想吃的朋友記得詢問店家一下。

▲一開始店內的用餐人潮還不多，隨著餐期時間愈來愈近，我們吃到一半時已經需要候位了，店內大約可以容納五桌的客人一起用餐。

▲很妙的是在這裡還可以買到各式香料，如果有不會用的食材也可以請闆娘教你。





▲牆上也掛滿了許多報導和獎狀，還曾獲得桃園十大伴手禮之一。

推薦美食

多數食材皆為店家自製，包含雲南酸菜、緬甸豆腐乳、手工辣醬與蕎頭醃菜，辣中帶酸、香中帶爽，讓人一試成主顧。

緬甸油條 50元

原本我以為會有煉乳可以蘸著吃，但上桌時就是真的只有油條，好像也可以跟店家要。我就單吃，吃起來的口感有點像是金門油條比較鬆軟些，有點像是甜甜圈沒有沾糖粉的口感，後來我是丟入米干湯中搭著吃，吸飽湯汁的口感也不錯。

孟婆湯 50元

闆娘說會推出這款飲品，是讓大家喝了之後可以忘卻煩惱，喝起來有點像是羅旺子酸酸的口感，內含多種香料與草本植物，據說能促進食慾與消化，也很去油解膩。

簸箕飯

▲隔壁桌客人看我們很喜歡拍照，所以借我們拍的餐點，這份量與擺盤很精美，食材也很多樣化，下次我也要點這個。

印度烤餅牛肉 180元

現烤餅皮搭配特製咖哩牛肉，濃郁辛香中帶有微辣與甜味，牛肉燉煮入味、口感軟嫩，只是以售價來看會覺得偏高，因為只有附上一塊馬鈴薯和一塊牛肉。吃的時候是可以剝成小塊蘸著牛肉醬一起吃的，也可以當成點心吃，會一口接一口吃不停。

綜合米干 90元

龍岡忠貞市場裡真的是百家爭鳴，有許多不同店家都是供應米干，這裡餐桌上會有泡菜可以自行拿取，是台式口味的泡菜。很脆口，搭配著米干一起吃剛剛好。一碗集齊鮮蝦、肉片與米干的豪華湯麵，湯底熬煮清香，香氣濃郁不油膩，米干滑嫩彈牙，再加上一顆半熟荷包蛋真的是很棒，半熟蛋咬開來真的是濃香，這熟度剛剛好，讓蛋黃混合著湯底會更香。

用餐心得

「清真合 閃妹小廚」不只是異國料理的展演空間，更是一位緬甸華僑對家鄉味的深刻記憶與對家人的情感延續，對於喜歡探索道地異國風味或穆斯林飲食文化的朋友而言，這裡絕對是桃園平鎮不可錯過的一站，下一次想換換口味，不妨來這裡嚐一碗來自緬甸的米干，或是一份特別的簸箕飯，都是很不錯的體驗。

清真合 閃妹小廚

地址：320桃園市平鎮區中山路29號（龍岡市場內）

電話號碼：0987－385225

營業時間：07：00～14：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►酥香豆皮塞進滿滿泡菜爆汁又多層次！竹山隱藏版庶民小吃

►來自熊本60年老牌甜點插旗台中！寧靜森林庭院享受下午茶

►飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！龍潭隱密巷弄尋找傳統客家味





