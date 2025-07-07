ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

緬甸華僑因懷念母親而創立！道地家鄉味隱身龍岡忠貞市場

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在龍岡忠貞市場裡有一間外觀樸實、卻香氣四溢的小店「清真合 閃妹小廚」，由緬甸華僑閃淑娟女士所創立的清真雲南料理館，因為懷念母親的味道，從零開始摸索，發展出屬於自己的獨門家常風味。她不僅自行醃製雲南豆腐乳、蕎頭、酸菜，更以雲南與緬甸的清真料理征服不少在台穆斯林與道地饕客，來到這裡可以吃到許多緬甸風味料理，價格也都很平實。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

交通資訊
搭公車可以搭112南（中壢－忠貞）、112北（中壢－忠貞）在「忠貞站」下車，步行約5分鐘，騎車可以停在附近白線或空地，開車可以找附近停車場停放。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲主打雲南、緬甸家常料理，強調清真飲食，選用新鮮牛肉與天然香料進行調味。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

菜單
店內菜色以各式米干、涼拌、香辣湯品與緬甸油條為主，融合東南亞香料與漢族烹飪手法，展現濃厚異國風味。如果有素食者也可以客制化菜單，店內最熱門的品項就是簸箕飯，可以依照人數訂制，份量也可以弄多或少，但我們點餐後才發現有這道，所以有想吃的朋友記得詢問店家一下。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲一開始店內的用餐人潮還不多，隨著餐期時間愈來愈近，我們吃到一半時已經需要候位了，店內大約可以容納五桌的客人一起用餐。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲很妙的是在這裡還可以買到各式香料，如果有不會用的食材也可以請闆娘教你。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲牆上也掛滿了許多報導和獎狀，還曾獲得桃園十大伴手禮之一。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

推薦美食
多數食材皆為店家自製，包含雲南酸菜、緬甸豆腐乳、手工辣醬與蕎頭醃菜，辣中帶酸、香中帶爽，讓人一試成主顧。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

緬甸油條　50元
原本我以為會有煉乳可以蘸著吃，但上桌時就是真的只有油條，好像也可以跟店家要。我就單吃，吃起來的口感有點像是金門油條比較鬆軟些，有點像是甜甜圈沒有沾糖粉的口感，後來我是丟入米干湯中搭著吃，吸飽湯汁的口感也不錯。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

孟婆湯　50元
闆娘說會推出這款飲品，是讓大家喝了之後可以忘卻煩惱，喝起來有點像是羅旺子酸酸的口感，內含多種香料與草本植物，據說能促進食慾與消化，也很去油解膩。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

簸箕飯

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲隔壁桌客人看我們很喜歡拍照，所以借我們拍的餐點，這份量與擺盤很精美，食材也很多樣化，下次我也要點這個。

印度烤餅牛肉　180元
現烤餅皮搭配特製咖哩牛肉，濃郁辛香中帶有微辣與甜味，牛肉燉煮入味、口感軟嫩，只是以售價來看會覺得偏高，因為只有附上一塊馬鈴薯和一塊牛肉。吃的時候是可以剝成小塊蘸著牛肉醬一起吃的，也可以當成點心吃，會一口接一口吃不停。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

綜合米干　90元
龍岡忠貞市場裡真的是百家爭鳴，有許多不同店家都是供應米干，這裡餐桌上會有泡菜可以自行拿取，是台式口味的泡菜。很脆口，搭配著米干一起吃剛剛好。一碗集齊鮮蝦、肉片與米干的豪華湯麵，湯底熬煮清香，香氣濃郁不油膩，米干滑嫩彈牙，再加上一顆半熟荷包蛋真的是很棒，半熟蛋咬開來真的是濃香，這熟度剛剛好，讓蛋黃混合著湯底會更香。

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼龍岡忠貞市場美食，緬甸華僑家鄉味與清真香料料理，超特別簸箕飯必點。（圖／部落客VIVIYU提供）

用餐心得
「清真合 閃妹小廚」不只是異國料理的展演空間，更是一位緬甸華僑對家鄉味的深刻記憶與對家人的情感延續，對於喜歡探索道地異國風味或穆斯林飲食文化的朋友而言，這裡絕對是桃園平鎮不可錯過的一站，下一次想換換口味，不妨來這裡嚐一碗來自緬甸的米干，或是一份特別的簸箕飯，都是很不錯的體驗。

清真合 閃妹小廚

地址：320桃園市平鎮區中山路29號（龍岡市場內）
電話號碼：0987－385225
營業時間：07：00～14：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

酥香豆皮塞進滿滿泡菜爆汁又多層次！竹山隱藏版庶民小吃
來自熊本60年老牌甜點插旗台中！寧靜森林庭院享受下午茶
飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！龍潭隱密巷弄尋找傳統客家味


關鍵字： 清真合 閃妹小廚 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

推薦閱讀

中壢隱藏版65折統一麵包！工廠直送當日新鮮出爐　每天有不同口味

中壢隱藏版65折統一麵包！工廠直送當日新鮮出爐　每天有不同口味

只賣110！台南30年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

只賣110！台南30年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕　還是間咖哩店

宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕　還是間咖哩店

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

颱風天近200人搶買I'm donut？甜甜圈

颱風天近200人搶買I'm donut？甜甜圈

2大速食品牌推小暑日優惠

2大速食品牌推小暑日優惠

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7家手搖飲最新優惠懶人包

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

盤點9家限時供應「吃到飽」餐廳

知名手搖店爆原物料問題！對話全曝光

窺探祕魯　走進印加古文明靈魂深處

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

2025歐洲聖誕搶先看　盤點德、捷、奧、法、英五大必逛市集

情迷義大利 x 金旅獎肯定　三段高鐵串起無限精彩

關西冰店冰絲剉冰＋古早味糖水免費續

麻古買1送1限時2周開跑

熱門行程

最新新聞更多

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

颱風天近200人搶買I'm donut？甜甜圈

2大速食品牌推小暑日優惠

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

窺探祕魯　走進印加古文明靈魂深處

情迷義大利 x 金旅獎肯定　三段高鐵串起無限精彩

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366